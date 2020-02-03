Ватикан отправил помощь в Китай из-за коронавируса

по состоянию на 3 февраля в результате коронавируса заболели 17 тыс. человек и 362 умерли. При этом 361 смертельный случай был зарегистрирован в Китае, еще один за пределами страны.

Ранее РБК-Украина писало, что США ограничат въезд на территорию страны иностранным гражданам, которые за последние две недели посещали Китай из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничения не затронут только ближайших родственников членов экипажей или постоянных жителей страны.