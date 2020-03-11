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Коронавирус: в УЗ ожидают разъяснения по возможному ограничению ж/д сообщения

Новости » Общество     11.03.2020 - 15:36
Коронавирус: в УЗ ожидают разъяснения по возможному ограничению ж/д сообщения
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В "Укрзализныце" ожидают разъяснения от КМУ

В "Укрзализныце" ожидают разъяснения от Кабинета министров по вопросу возможного ограничения железнодорожного сообщения из-за карантина в Украине. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе УЗ.

Отвечая на вопрос, в УЗ сообщили, что пока не имеют информации относительно того, планируется ли ограничить движение по отдельным направлениям.

"Пока такой информации нет. Мы ждем подробной информации и разъяснения от Кабинета министров по этому поводу", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Украине, в частности в Киеве, вводят карантин из-за вспышки коронавируса. Ограничения вводят с 12 марта.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 11 марта Центр общественного здоровья получил 43 подозрения о заболевании коронавирусом, из которых 1 подтвержден (3 марта), еще 1 образец находится на стадии исследования.

В это время в Украине официально подтвержден один случай коронавируса. В Черновцах 3 марта обнаружили вирус у мужчины, который ранее путешествовал в Италии. По состоянию на 10 марта состояние мужчины стабильное.

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