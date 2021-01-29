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От коронавирус умер генерал-лейтенант СБУ Писный

Автор: РБК-Украина

В четверг, 28 января, от осложнений, связанных с коронавирусом, скончался генерал-лейтенант СБУ Василий Писный. Руководство и коллектив Службы безопасности Украины выразили соболезнования семье и близким умершего.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Много лет Василий Михайлович стоял на страже закона и защиты граждан, противодействовал внутренним угрозам безопасности нашей стране. Под его руководством спецподразделениями СБУ были нейтрализованы десятки группировок организованной преступности, в том числе транснационального масштаба, которые угрожали государственной безопасности", - отметили в СБУ.

Известно, что парастас и прощание с Писным состоится 29 января в 12.00 в помещении покойного на ул. Брюховичской, 207 во Львове. Василий Постный умер в возрасте 58 лет.

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Родился на Тернопольщине. Возглавлял УБОП и УМВД в Тернопольской области, в 2008-2010 годах был начальником УМВД во Львовской области.

В 2010 году был избран депутатом Львовского облсовета, затем занимал должность первого заместителя председателя Львовского облсовета.

С марта 2014-го до 4 января 2015 года возглавлял Департамент по борьбе с экономической преступностью МВД Украины. С сентября 2015 года до июня 2019 года работал заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (управление "К").

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