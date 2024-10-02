Коронавірус в Україні: сплеск захворюваності, викликаний субваріантом FLiRT, минув

За словами головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, у вересні захворюваність на коронавірус знизилася на 57% у порівнянні з серпнем. За неповний місяць COVID-19 перехворіло понад 28 тис. осіб, з яких лише трохи більше 5 тис. потребували госпіталізації. Він зазначає, що ці показники вважаються нормальними для початку осені.

У МОЗ говорять, що COVID-19, як і грип, залишиться з нами та продовжуватиме циркулювати. Проте сплеск захворюваності, викликаний субваріантом FLiRT, минув. Більшість випадків госпіталізації зафіксовано серед пацієнтів старше 60 років, які не зробили щеплення. Тому для цієї категорії громадян важливо вакцинуватись.

В Україні починається звичайний епідемічний сезон, коли зростатиме циркуляція респіраторних вірусів, переважно застуд та інших ГРВІ. Загалом близько 75 тисяч українців перехворіли на коронавірус впродовж літнього сезону. Приблизно 15-17% захворілих потребують стаціонарної допомоги, що є нормальними показниками для респіраторних інфекцій.

Кузін також підкреслив, що зростання захворюваності в серпні було непередбачуваним, але зараз тенденції стабілізуються з урахуванням сезонного підвищення захворюваності. Рівень летальності від COVID-19 наразі значно нижчий, ніж у попередні періоди, зокрема під час спалаху, викликаного штамом Дельта.

Серед госпіталізованих переважають особи віком 60 років і старші, зокрема невакциновані або ті, хто не повністю пройшов курс щеплення. Термін самоізоляції для хворих на COVID-19 становить в середньому 5 днів, але незабаром можуть бути оновлені рекомендації з боку Євросоюзу та ВООЗ.