Коронавирус у украинца и Оскар 2020: новости за выходные

Коллаж РБК-Украина

Коронавирус впервые обнаружили у украинца, задержаны предполагаемые участники стрельбы в Мукачево, названы победители премии Оскар 2020. Подробнее о том, что произошло на выходных, 8-9 февраля, - в материале РБК-Украина

Полиция задержала предполагаемых участников стрельбы в Мукачево

В субботу вечером, 8 февраля, правоохранители задержали нескольких человек, которые возможно причастны к стрельбе в Мукачево. Подозреваемые оказывали вооруженное сопротивление.

Напомним, 7 февраля в Мукачево неизвестный устроил стрельбу, в результате которой пострадали два человека. Одной из жертв нападения был Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо. В тот же день Мукачевский городской совет попросил президента Украины Владимира Зеленского ввести в город подразделения Национальной гвардии.

Зеленский попросил Папу Римского о помощи с освобождением пленных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Папой Римским Франциском попросил помочь с освобождением украинцев, которые находятся в плену на Донбассе, в Крыму и в России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

"Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Норманди" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине", - написал президент.

Китайский коронавирус впервые обнаружили у украинца

Новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mainichi.

Так, у одного из украинцев, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, подтвердили заражение новым видом коронавируса.

Ранее сообщалось, что Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с почти 4 тысячами пассажиров на борту после того, как у 80-летнего китайца обнаружили инфицирование коронавирусом нового типа 2019-nCoV.

Гончарук назвал кандидата на пост министра оккупированных территорий

Должность министра оккупированных территорий была предложена представителю Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексею Резникову. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в программе "Факты недели" на телеканале ICTV, передает РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий путем разделения Министерства ветеранов и оккупированных территорий.

Двое экс-"беркутовцев" вернулись в Киев после обмена

Бывшие "беркутовцы" Александр Мариченко и Сергей Тамтура, которые в конце 2019 года были обменяны в ОРДЛО, вернулись в Киев. Об этом заявил адвокат Алексей Горошинский в Facebook.

Адвокат также разместил на своей странице открытое письмо экс-"беркутовцев" на имя президента Владимира Зеленского, главы Верховной рады Дмитрия Разумкова и гепрокурора Руслана Рябошапки.

Мариченко и Тамтура обратились к Зеленскому, Разумкову и Рябошапке с открытым письмом.

В Таиланде военный открыл стрельбу в ТЦ, погибли 30 человек

В субботу, 8 января, военнослужащий устроил стрельбу в городе Корат на северо-востоке Таиланда. вооруженный человек застрелил своего командующего и двух других солдат, а затем открыл огонь в торговом центре Terminal 21. Полиция ликвидировала военного.

Сообщается, что по состоянию на 9 февраля число погибших в результате стрельбы достигло 30 человек. Также сообщается о 58 пострадавших.

Оскар 2020: главные победители церемонии

Оскар 2020 состоялся в голливудском театре "Долби" в ночь с 9 на 10 февраля. Грандиозная 92-я церемония вручения золотых статуэток собрала главных представителей мировой киноиндустрии на красной дорожке.

Триумфатором 92-й церемонии награждения "Оскар" стал фильм "Паразиты", он получил 4 награды из 6, на которые был номинирован. Оскар 2020 запомнился также тем, что Брэд Питт получил свою первую статуэтку.

Подробнее о том, кто стал обладателем "Оскара" 2020 в главных номинациях - в материале Styler.