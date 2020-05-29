Коронавирус в Украине: в западных областях растет количество новых заболевших

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Киев может перейти критический порог заболеваемости

Украина находится на плато заболеваемости коронавирусом, когда ежедневное количество выздоровевших равно новым зараженным, но власти надеются на оптимистический сценарий быстрого завершения эпидемии в стране в течение месяца. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 29 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

заболели коронавирусом в стране 22811 человек

скончались от осложнений болезни 679 украинцев

в Минздраве опасаются повторной вспышки коронавируса

Украина открыла свои границы

в стране не хватает экономических программ помощи

из-за пандемии аэропорт "Киев" находится на грани финансового краха

Статистика заболеваемости в Украине

За сутки в стране подтверждены лабораторно 429 новых случаев заражения, скончались от осложнений 10 больных, 495 выздоровели.

Всего от COVID-19 в Украине умерли 679 больных, вылечились 8934 из 22811 инфицированных.

За последние 24 часа наибольшее количество новых зараженных обнаружено в Черновицкой (58), Львовской (50), Ровенской областях (40) и Киеве (56). Ни одного нового случая заболевания не зафиксировано в Черкасской, Полтавской, Донецкой и Херсонской областях.

Общая статистика по регионам:

Винницкая обл. – 957 (555 выздоровели)

Волынская обл. – 863 (234 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 930 (261 выздоровел)

Донецкая обл. – 158 (82 выздоровели)

Житомирская обл. – 694 (408 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1147 (394 выздоровели)

Запорожская обл. – 431 (246 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1360 (780 выздоровели)

Киев – 2849 ( 597 выздоровели)

Киевская обл. – 1535 (394 выздоровели)

Кировоградская обл. – 503 (394 выздоровели)

Луганская обл. – 46 (39 выздоровели)

Львовская обл. – 1563 (361 выздоровел)

Николаевская обл. – 284 (145 выздоровели)

Одесская обл. – 878 (182 выздоровели)

Полтавская обл. – 268 (244 выздоровели)

Ровенская обл. – 1628 ( 754 выздоровели)

Сумская обл. – 167 (141 выздоровел)

Тернопольская обл. – 1145 (884 выздоровели)

Харьковская обл. – 1011 (235 выздоровели)

Херсонская обл. – 177 (155 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 407 (206 выздоровели)

Черкасская обл. - 401 (300 выздоровели)

Черновицкая обл. – 3259 (888 выздоровели)

Черниговская обл. -150 (55 выздоровели).

Ситуацию с заболеваемостью прокомментировал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, в Минздраве опасаются повторного роста заболеваемости коронавирусом в Украине после запуска метро и общественного транспорта в городах. О возможности возврата к "жесткому" карантину в случае резкого роста количества зараженных, заявил и мэр Киева Виталий Кличко. Сворачивание ослабления ограничений произойдет, если число новых случаев инфицирования за 7 дней будет более 24 зараженных на 100 тыс населения, а также если загруженность больниц для пациентов с COVID-19 превысит 75%.

На данный момент страна находится на плато, когда ежедневное количество тех, кто выздоровел от коронавируса, равно количеству инфицированных, резюмировал премьер-министр Денис Шмыгаль в Офисе президента.

Поскольку коллапса системы украинской системы здравоохранения не произошло, главный санитарный врач страны склоняется к более оптимистичному прогнозу о нулевой заболеваемости менее чем через месяц, поскольку коронавирус имеет сезонный характер. "Мы говорим про 22 июня… есть сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания", - полагает Ляшко.

Адаптивный карантин в Украине

Глава государства Владимир Зеленский обратил внимание правительства на недостаток экономических программ помощи бизнесу во время пандемии. "Несмотря на то, что происходит в мире, нам надо как можно быстрее создать новые экономические программы помощи", - сказал Зеленский. Стране нужно больше экономических решений во время выхода из эпидемии, полагает президент. Глава Кабмина Денис Шмыгаль пообещал в скором времени провести регуляторную гильотину - реформу по дерегуляции, чтобы всячески облегчить работу малого бизнеса.

О критической ситуации и необходимости государственной поддержки проинформировал руководитель международного аэропорта "Киев" Олег Левченко. Он уверен, что без дополнительного финансирования Украина может потерять второй крупнейший аэропорт страны. Предприятие второй месяц подряд генерирует убытки. В компании остановили все, что можно, но законсервировать полностью его невозможно. Ситуация усугубляется тем, что на организации "весит" кредит в 2 млрд грн, который брался в банке на реконструкцию аэропорта и в надежде на регулярные авиарейсы.

Министерство иностранных дел провело мониторинг и подготовило список стран, с которыми скоро возобновятся авиасообщения. Не вводили запрет на полеты Беларусь, Великобритания, Иран, Ирландия, Корея, Мексика, Германия, Нидерланды и Чехия. До конца мая актуальны ограничения в Австрии, Румынии, Азербайджане, Словакии, Греции и Грузии. В первых числах июня возобновят авиасообщение Турция и Эстония, к середине месяца Болгария, Индонезия, Исландия, Кипр, Коста-Рика, Люксембург, Македония, Португалия, Египет и Израиль. До конца июня будут закрыты границы Кубы, Таиланда и Молдовы. В июле разрешат полеты Доминиканская Республика и Армения.

О ситуации с железнодорожным транспортом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Для возобновления железнодорожного сообщения в стране "Укрзализныця" выделила 42 поезда. Будут продаваться только 50% мест в вагонах, то есть не более 2 пассажиров в одном купе. Во время посадки пассажиры должны быть в масках и пройти проверку температуры. Проводники в течение рейса каждый час должны проводить уборку, а в каждом вагоне будет установлен санитайзер. С 1 июня начнут работать поезда "Интерсити", вагоны СВ и купе, плацкартные вагоны использоваться не будут. На данный момент готовы к пассажирским перевозкам в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. В Хмельницкой и Тернопольской возобновится только пригородное сообщение. Всего в 10 областях выйдут на маршруты 214 пригородных поездов. В Черновицкой и Закарпатской областях железнодорожное сообщение останется закрытым.

Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе. Это решение правительства анонсировалось неделю назад, но только на днях вступило в силу. По словам представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко, пока неизвестно, готовы ли соседние страны открыть свои КПП в ответ.

Последствия пандемии в мире

В Армении сообщили о второй волне коронавируса. В течение последнего месяца количество новых зараженных выросло в 4 раз. Если в начале мая ежедневно в стране регистрировались около 100 случаев инфицирования, то к концу это число увеличилось до 400. "К сожалению, мы должны зафиксировать, что в стране сложилась тяжелая ситуация. Де-факто можем сказать, что имеем дело со второй волной коронавируса", - прокомментировал ситуацию премьер-министр Никол Пашинян. Власти намерены усилить административные рычаги для соблюдения гражданами карантинных мероприятий. А в Канаде парламент приостановил свою работу до сентября из-за пандемии коронавируса. За это решение проголосовали даже оппозиционеры.

Английская Премьер-лига назвала дату возобновления матчей сезона, прерванного из-за пандемии. "Манчестер Сити" сыграет с "Арсеналом", а "Шеффилд Юнайтед" с "Астон Виллой" 17 июня. Матчи будут проходить при пустых трибунах, но будут транслироваться в прямом эфире на британских каналах. Предполагается, что это будут первые футбольные матчи после трехмесячного перерыва.

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Автор: Андрей Павлишин