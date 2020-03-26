Коронавирус в Украине зафиксирован уже в 15 областях и Киеве: карта

Коронавирус в Украине зафиксирован уже в 15 областях и Киеве, зафиксировано 156 заражений и исследуются 37 подозрений. Об этом сообщает Центр гражданского здоровья.

В частности, в Луганской, Херсонской, Донецкой и Винницкой областях по 1-му случаю Covid-19, во Львовской, Днепропетровской, Житомирской, Черкасской и Волынской областях по 2 случая заражения, в Одесской области - 4 случая, в Запорожской области - 7 случаев, в Тернопольские - 15, в Ивано-Франковской - 16, в Киевской - 24, в Черновицкой - 42 случая заражения и Киеве - 34 случаев

Напомним, число зараженных коронавирусом в Украине возросло до 156.

В частности, в период с 21:45 25 марта по 8:00 26 марта, во Львовской области из подозрением на коронавирус обратилось еще 5 человек из города Львова, Нового Роздола, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Отметим, министр охраны здоровья Илья Емец заявил, что число смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофическим из-за неготовности медицинской системы. Он отметил, что украинская медицинская система не готова к лечению коронавируса, однако сейчас его распространение еще можно локализовать.