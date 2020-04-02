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Коронавирус в Украине выявили у 57 детей

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 14:15
Коронавирус в Украине выявили у 57 детей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На сегодня в больницах находятся почти 400 пациентов с СOVID-19

По состоянию на 2 апреля коронавирус в Украине выявили у 57 детей. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в Facebook.

Сообщается, что коронавирус подтвердили у 57 детей и 747 взрослых. В больницах находятся 398 пациентов, из которых 15 - на искусственной вентиляции легких.

"Наибольшая доля заболевших среди лиц от 30 до 60 лет - 60,7%", - говорится в сообщении.

По официальным данным, всего зафиксировано 20 летальных случаев. Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Большинство людей в возрасте от 50 лет.

С начала вспышки коронавируса выздоровели 13 человек - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области лабораторно подтверждено 54 случая заболевания коронавирусом, в том числе и у четырех детей.

Ранее также стало известно, что в Киеве за нарушение обсервации составили административные протоколы в отношении более 60 человек. Сообщается, что пятерых из них уже оштрафовали на сумму в 17 000 гривен, остальные протоколы находятся еще на рассмотрении в судах.

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