Коронавирус в Украине: за сутки значительно выросло количество выздоровевших

Пандемия коронавируса продемонстрировала уязвимость общества к инфекционным болезням в Украине и мире. Власти намерены в срочном порядке сделать запас защитных средств и создают центр по изучению инфекционных болезней, а в Европе и США опасаются новых вспышек заболевания. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 26 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

заразились коронавирусом в стране 21584 человека

умерли от осложнений болезни 644 украинцев

8 областей не готовы ослаблять карантин

в Киеве, Харькове и Днепре открылось метро

Кабмин делает трехмесячный запас защитных средств против COVID-19

СНБО создает единый центр по изучению инфекционных болезней

ЕС опасается использования вирусных инфекций террористами

Статистика заболеваемости в Украине

За сутки в стране заболели коронавирусом 339 человек, скончались от осложнений инфекции 21 пациент, 341 выздоровел. Количество выздоровевших превысило заболевших за последние 24 часа.

За все время пандемии в Украине умерли от болезни 644 человека, вылечились 7575 из 21584 инфицированных.

Наибольшее количество зараженных COVID-19 за сутки зафиксировано во Львовской, Ровенской областях и Киеве. Ни одного нового заражения не выявлено в Николаевской, Сумской и Херсонской областях.

Общая статистика по регионам:

Винницкая обл. – 910 (482 выздоровели)

Волынская обл. – 805 (194 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 895 (199 выздоровели)

Донецкая обл. – 155 (73 выздоровели)

Житомирская обл. – 647 (312 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1092 (311 выздоровели)

Запорожская обл. – 416 (229 выздоровел)

Ивано-Франковская обл. – 1306 (673 выздоровели)

Киев – 2710 (393 выздоровели)

Киевская обл. – 1458 (309 выздоровели)

Кировоградская обл. – 482 (366 выздоровели)

Луганская обл. – 44 (34 выздоровели)

Львовская обл. – 1405 (295 выздоровели)

Николаевская обл. – 281 (131 выздоровел)

Одесская обл. – 842 (138 выздоровели)

Полтавская обл. – 267 (240 выздоровели)

Ровенская обл. – 1475 (649 выздоровели)

Сумская обл. – 166 (123 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1124 (799 выздоровели)

Харьковская обл. – 930 (210 выздоровели)

Херсонская обл. – 177 (149 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 370 (117 выздоровели)

Черкасская обл. - 392 (286 выздоровели)

Черновицкая обл. – 3101 (816 выздоровели)

Черниговская обл. -134 (47 выздоровели).

Адаптивный карантин в Украине

По данным Минздрава не готовы к ослаблению карантинных ограничений 8 областей. В Ровенской, Черновицкой, Волынской и Закарпатской областях остается высоким показатель новых подтвержденных случаев заражения (инцидентность). В Виннице власти сообщают о росте количества новых инфицированных и угрозе перейти "красную черту" в ближайшие несколько дней. По еще одним критериям Минздрава, выше 50% загруженность больниц пациентами с коронавирусом только в Черновицкой области, а делается менее 12 тестов на 100 тыс населения во Львовской, Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях. В Днепре руководитель областного лабораторного центра уволен из-за подозрения в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов. Во Львове медикам больницы скорой помощи начали делать иммуноферментный анализ (ИФА-диагностика) для выявления антител к коронавирусу, проинформировал мэр города Андрей Садовый.

В Киеве, Харькове и Днепре возобновило работу метро. Главными требованиями являются масочный режим и социальная дистанция. В столице зафиксированы случаи, когда горожан без масок не пускали в общественный транспорт.

С 25 мая в Украине открылись первые детские садики. Согласно инструкций Минздрава, в детсадах должны проводиться температурный скрининг, дезинфекция, исключено использование многоразовых полотенец, мягких игрушек и ковров, родители могут приходить в садик только в масках, а сотрудники из группы риска не допускаются к работе.

В столице детсады откроются позже. "С 1 июня по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям планируем открыть детские сады, спортивные комплексы, залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы, пляжи и зоны отдыха возле водоемов", - заявил мэр столицы Виталий Кличко. Кроме того, в первый день лета возобновят работу заведения профессионального технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов. До конца недели власти города планируют открыть крупные торгово-развлекательные центры, исключая детские зоны.

Правительство создает трехмесячный запас средств защиты от COVID-19. На это выделены 3 млрд грн. "Обеспеченность средствами индивидуальной защиты должна быть из расчета на три месяца. Хотим сейчас сформировать такой запас в больницах первой волны", - проинформировал премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании в Офисе президента. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ежемесячно для закупки средств биозащиты для всей Украины необходимо 750-760 млн грн. Там же на совещании руководство СБУ проинформировало об уголовных делах против шести компаний, которые заключив контракт на закупку защитных средств, не поставили товары после получения денег, либо привозили некачественную продукцию.

Для контроля эпидемической ситуации в стране создается единый центр по изучению инфекционных болезней, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Этим занимается директор Института молекулярной биологии и генетики Михаил Тукало.

По данным МИД, за границей выздоровели от коронавируса 73 украинца, 147 проходят лечение. Всего в программе "Защита" зарегистрировались 18 938 наших сограждан за рубежом.

Последствия пандемии в мире

Президент США Дональд Трамп подписал документ, запрещающий въезжать на территорию государства иностранцам, которые побывали в Бразилии. По его словам, открытая граница с Бразилией "угрожает национальной безопасности американцев". В ВОЗ недавно заявили, что эпицентр коронавируса переместился в Бразилию. В настоящее время заболеваемость в стране резко выросла, по числу зараженных государство занимает второй место в мире.

В Совете Европы эксперты высказались в поддержку создания новой системы мониторинга, которая будет отслеживать попытки экстремистов использовать биологическое оружие в ЕС. По их словам, ситуация с коронавирусом показала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и их ужасающий потенциал. По их данным, некоторые террористические группировки уже экспериментировали с таким оружием.

Власти Черногории сообщили, что все инфицированные коронавирусом в стране вылечились. На территории страны на протяжении 20 дней подряд не обнаружено ни одного нового больного COVID-19. За все время пандемии переболели коронавирусом 324 черногорцев, 9 умерли. А в Хорватии заявили о начале туристического сезона. На выходных в стране открылись 133 отеля и 65 кемпингов. На очереди у правительства решения, которые упростят и ускорят приезд туристов.

В Испании решили с 1 июля отменить обязательный двухнедельный карантин для иностранных туристов. Об этом сообщила государственный секретарь правительства Аранча Гонсалес. Решение принято на межведомственном совещании, которое состоялось в режиме видеоконференции.

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заявил, что власти в ближайшее время отменят "масочный режим" на улице. По его словам, несмотря на 148 новых зараженных за сутки, в стране уже достаточное долгое время не регистрировались смертельные случаи от COVID-19. На данный момент маски обязательны в транспорте, на работе и в общественных местах.

Япония отменила чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии коронавируса. "Мы смогли положить конец вспышке примерно за полтора месяца", - заявил премьер-министр Синдзо Абэ. На территории государства зарегистрировано 16 550 случаев коронавируса и 820 случаев смерти от инфекции. Правительство выделило 1,87 триллиона долларов для восстановления экономики.