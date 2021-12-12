Коронавирус в Украине: за сутки заболели более 5 тысяч человек, а умерли - 238
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 5275 человек, а умерли - 238. Больше всего новых случаев в Киеве, Днепропетровской и Волынской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
За сутки госпитализировали 2 566 человек; летальных исходов - 238; выздоровевших - 11 626 человек. Протестировали методом ПЦР - 19 632 человека, методом ИФА - 4350, экспресс-тестами - 20 879.
Больше всего новых случаев в Киеве (461), Днепропетровской (376), Волынской (314), Одесской (311) областях.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 559 092 человека; выздоровели - 3 195 913 человека; летальных исходов - 91 027.