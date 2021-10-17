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Коронавирус в Украине: за сутки заболели 11 288 человек и более 200 умерли

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине подтвердили 11 288 новых случаев коронавируса. Больше всего за сутки в Одесской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 4 747 человек; летальных исходов - 219; выздоровели - 3 541 человек. Протестировали методом ПЦР 33 545 человек, методом ИФА - 5350, экспресс-тестами - 34 075.

Больше всего за сутки новых заражений обнаружили в Одесской области (+1396), Харьковской области (+948), Донецкой области (+934), Днепропетровской области (+748).

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 635 170 человек;
  • выздоровели - 2 325 997 человек;
  • летальных исходов - 60 633.
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КоронавирусМинистерство здравоохранения Украины