Коронавирус в Украине за сутки подтвердили у 1799 человек

Умерли от болезни за все время более 2 тысяч человек
За последние сутки в Украине зафиксировали 1799 новых случаев коронавируса. Больше всего новых зараженных в Черновицкой, Ивано-Франковской областях и в Киеве.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Так, за время пандемии в Украине подтвердили уже 106 757 случаев вируса. Выздоровели 52 524 человека.
Умерли от болезни 2 293 человека, в том числе 22 - за вчера.
Больше всего новых заражений за последние сутки подтвердили в Киеве (209), Черновицкой (241) и Ивано-Франковской (170) областях.
Напомним, согласно последним данным, карантин не могут ослабить Киев и 15 областей.
Отметим, 22 августа в Украине зафиксировали 1987 новых случаев коронавируса.
Антирекорд по новым случаям коронавируса зафиксировали в столице; мэр Киева назвал ситуацию с заболеваемостью очень непростой и тревожной.