Коронавирус в Украине за сутки подтвердили у 1799 человек

За последние сутки в Украине зафиксировали 1799 новых случаев коронавируса. Больше всего новых зараженных в Черновицкой, Ивано-Франковской областях и в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, за время пандемии в Украине подтвердили уже 106 757 случаев вируса. Выздоровели 52 524 человека.

Умерли от болезни 2 293 человека, в том числе 22 - за вчера.

Больше всего новых заражений за последние сутки подтвердили в Киеве (209), Черновицкой (241) и Ивано-Франковской (170) областях.

Напомним, согласно последним данным, карантин не могут ослабить Киев и 15 областей.

Отметим, 22 августа в Украине зафиксировали 1987 новых случаев коронавируса.

Антирекорд по новым случаям коронавируса зафиксировали в столице; мэр Киева назвал ситуацию с заболеваемостью очень непростой и тревожной.