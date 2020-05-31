Коронавирус в Украине: за сутки 468 новых случаев

Фото: люди в защитных масках стоят на улице (РБК-Украина)

При этом 12 человек умерли от недуга

За последние сутки в Украине подтвердили 468 новых случаев коронавируса. При этом 12 человек умерли от болезни.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, общее число случаев с начала пандемии составляет уже 23 672. За минувшие сутки от коронавируса умерли 12 человек, а общее число жертв составляет 708.

За последние сутки выздоровели от COVID-19 227 человек.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (81), Львовской (50) и Черновицкой (43 случая) областях.

Нет новых случаев коронавируса за последние 24 часа в Херсонской и Сумской областях.

Напомним, в Национальной академии наук ранее заявили, что Украина прошла пик коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что в случае второй волны коронавируса украинские медики будут предлагать другую стратегию борьбы с эпидемией.

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Автор: Максим Зайченко