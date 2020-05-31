Коронавирус в Украине: за сутки 468 новых случаев

При этом 12 человек умерли от недуга
За последние сутки в Украине подтвердили 468 новых случаев коронавируса. При этом 12 человек умерли от болезни.
Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Так, общее число случаев с начала пандемии составляет уже 23 672. За минувшие сутки от коронавируса умерли 12 человек, а общее число жертв составляет 708.
За последние сутки выздоровели от COVID-19 227 человек.
Больше всего новых случаев выявили в Киеве (81), Львовской (50) и Черновицкой (43 случая) областях.
Нет новых случаев коронавируса за последние 24 часа в Херсонской и Сумской областях.
Напомним, в Национальной академии наук ранее заявили, что Украина прошла пик коронавируса.
Также РБК-Украина писало, что в случае второй волны коронавируса украинские медики будут предлагать другую стратегию борьбы с эпидемией.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Максим Зайченко