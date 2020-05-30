Коронавирус в Украине: за сутки 393 новых случая

Выздоровели 377 человек
В Украине за последние сутки подтвердили 393 новых случаев вируса COVID-19. При этом выздоровели 377 человек.
Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Так, общее число подтвержденных случаев коронавируса по стране за время пандемии составляет 23 204. Вылечиться от COVID-19 удалось 9 311 пациентам. Умерли от недуга 696 человек, в том числе 17 за последние сутки.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (56) и Ровенской (52) областях, а также в Киеве (55 случаев).
Нет новых случаев коронавируса за последние 24 часа в Черкасской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях.
По данным Центра общественного здоровья, всего в Украине исследовано 348 279 образцов методом ПЦР.
"В общем заболели 1700 детей и 4475 медиков. На амбулаторном лечении 16 032 пациентов, из них 1424 детей и 3635 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7172 человек, из них 276 детей и 840 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 273 человека, в том числе один ребенок и 25 медиков", - говорится в сообщении.
Ситуация в регионах:
Напомним, в Национальной академии наук ранее заявили, что Украина прошла пик коронавируса.
Также РБК-Украина писало, что в случае второй волны коронавируса украинские медики будут предлагать другую стратегию борьбы с эпидемией.
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Автор: Максим Зайченко