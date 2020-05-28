Коронавирус в Украине: сразу в нескольких областях произошли новые вспышки заболевания

В Украине зафиксированы вспышки заражения коронавирусом в Ровенской и Львовской областях. Власти страны пытаются вводить меры экономического стимулирования в условиях адаптивного карантина. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 28 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

заразились коронавирусом в стране 22382 человека

умерли от осложнений болезни 669 украинцев

Кабмин представил программу стимулирования экономики

международные авиасообщения возобновятся 15 июня

в стране стартовали железнодорожные пассажирские перевозки

в Киеве отели и крупные ТРЦ начнут работу с 30 мая

Статистика заболеваемости в Украине

За последние 24 часа заразились коронавирусом 477 граждан страны, умерли от осложнений инфекции 11 больных, 444 выздоровели.

На данный момент от COVID-19 в Украине умерли 669 больных, вылечились 8439 из 22382 зараженных.

Наибольшее количество новых инфицированных подтверждено лабораторно в Черновицкой (57), Львовской (70), Ровенской областях (74) и Киеве (54). Ни одного нового случая заболевания не выявлено в Сумской, Луганской и Херсонской областях.

Общая статистика по регионам:

Винницкая обл. – 947 (534 выздоровели)

Волынская обл. – 851 (224 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 920 (244 выздоровели)

Донецкая обл. – 158 (80 выздоровели)

Житомирская обл. – 673 (389 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1124 (374 выздоровели)

Запорожская обл. – 425 (238 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1339 (756 выздоровели)

Киев – 279 3 ( 506 выздоровели)

Киевская обл. – 1517 (358 выздоровели)

Кировоградская обл. – 495 (384 выздоровели)

Луганская обл. – 45 (36 выздоровели)

Львовская обл. – 1513 (335 выздоровели)

Николаевская обл. – 282 (139 выздоровели)

Одесская обл. – 861 (161 выздоровели)

Полтавская обл. – 268 (243 выздоровели)

Ровенская обл. – 15 88 ( 725 выздоровели)

Сумская обл. – 166 (138 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1131 (824 выздоровели)

Харьковская обл. – 981 (224 выздоровели)

Херсонская обл. – 177 (155 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 386 (157 выздоровели)

Черкасская обл. - 401 (294 выздоровели)

Черновицкая обл. – 3201 (867 выздоровели)

Черниговская обл. -140 (54 выздоровели).

Адаптивный карантин в Украине

Правительство представило программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии. "Инициативы направлены на улучшение доступа к финансам, доступа к рынкам, совершенствование регулирования, содействие модернизации, устойчивому развитию отраслей и борьбу с безработицей", - сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. Президент Владимир Зеленский продлил налоговые льготы предпринимателям до конца карантина.

Украина открыла границы, но возобновит международное авиасообщение с 15 июня. При этом прилетевшие в Украину граждане страны и иностранцы должны будут пройти 14-дневный карантин, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. "Если у вас есть желание выехать в Беларусь или в страны ЕС автомобильным транспортом, вы можете это делать. На сегодняшний день не существует никаких ограничений. Если мы говорим об авиасообщении, то согласно плану выхода из карантина, оно восстанавливается, начиная с 15 июня. Но я хочу напомнить, что когда человек возвращается, в Украину, то согласно установленным нормам он должен пойти на самоизоляцию, установив у себя приложение "Дій вдома", и пробыть в самоизоляции 14 дней", - сказал министр.

"Укрзализныця" возобновила продажу билетов как онлайн на сайте компании, так и в кассах железнодорожных вокзалов по всей стране. Открыты южное и восточное направления перевозок на поездах Одесса-Харьков, Лисичанск-Киев, Днепр-Одесса, Харьков-Киев, Киев-Одесса, Киев-Кременчуг, Харьков-Новоалексеевка, Киев-Константиновка, Киев-Криво Рог и Киев-Мариуполь.

В Киеве с 30 мая откроются крупные торгово-развлекательные центры и отели. Рестораны в отелях будут работать на вынос и на обслуживание, уточнил мэр столицы Виталий Кличко. Основными условиями возобновления деятельности остаются масочный режим, дезинфекция помещений и социальное дистанцирование. Последнее будет важным фактором в работе метро. Кличко предупредил: "в метро, ​​в часы пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции". По его словам, надо будет "немного подождать у входа, соблюдая дистанцию ​​и в маске".

В страну вернулись спецрейсом из Соединенных Шатов 277 украинцев, застрявших за границей из-за карантина. По информации МИД, это уже 9-й эвакуационный рейс из США.

Финальный матч Кубка Украины по футболу пройдет не в Тернополе, а во Львове. "Матч должны были сыграть в Тернополе, но из-за сложной ситуации с заболеванием коронавирусом город проведения изменили. Поэтому 8 июля встретимся на "Арене Львов". А в следующем году все дружно поедем на финал в файный город", - написал мэр Львова Андрей Садовый.

Последствия пандемии в мире

Всемирная организация здравоохранения сообщила о новом эпицентре коронавируса в западном полушарии. В организации уверены, что больше всего пострадали от COVID-19 Южная и Северная Америка. По словам главі Панамериканской организации здравоохранения Карисы Этьен, Латинская Америка опередила США по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом. На данный момент в Южной и Северной Америке лабораторно подтверждены более 2,4 млн случаев заражения, из них более 143 тыс. летальных случаев.

В мире из-за пандемии коронавируса каждый шестой молодой человек до 29 лет потерял работу, говорится в докладе Международной организации труда. Специалисты утверждают, что пандемия не только разрушает их занятость, но также подрывает профессиональную подготовку, создает серьезные препятствия на пути тех, кто стремится выйти на рынок труда или меняет работу. По словам гендиректора организации Гая Райдера, последствия вируса могут остаться на десятилетия.

Еврокомиссия представила план спасения экономик стран ЕС от последствий пандемии. Сумма программы грантов и займов охватывает 750 млрд евро. Из них 313 млрд будут предоставлены наиболее пострадавшим от пандемии Италии и Испании. Главная цель плана - защитить рынок Европы от разрыва из-за разнонаправленного экономического роста и уровня благосостояния. Долгосрочный пакет помощи до 2027 года предусматривает использование еще 1,1 трлн евро. "В целом, план восстановления предполагает выделение 1,85 триллиона евро, чтобы помочь запустить нашу экономику и обеспечить дальнейшее развитие Европы", - говорится в сообщении ЕК.

В Польше власти отменили масочный режим и разрешили концерты под открытым небом при условии соблюдения 2 метровой дистанции между людьми. "Будет общее правило: в публичных местах, если это возможно, вы должны держать дистанцию ​​в два метра, и носить маску не обязательно. Если два человека идут рядом, тогда рекомендуется носить маски", - уточнил нововведения премьер-министр Матеуш Моравецкий.