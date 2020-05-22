Коронавирус в Украине: смертность от COVID-19 значительно сократилась

Пандемия коронавируса ослабевает во всем мире. В Украине действует адаптивный карантин, часть регионов страны запускает экономику, а другие области отказываются вводить послабления из-за роста заболеваемости. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 22 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

заразились коронавирусом в стране 20148 человек

умерли от осложнений болезни 588 украинцев

смертность от коронавируса в Украине в два раза ниже чем в Европе

в Ровенской и Киевской областях решено не ослаблять карантин с 22 мая

страна будет жить в режиме "мягких шагов" еще несколько месяцев

вторая волна пандемии COVID-19 неизбежна

Статистика заболеваемости в Украине

В Украине за сутки зафиксированы 442 случая инфицирования, умерли от осложнений инфекции 9 украинцев, 358 выздоровели. Смертность от коронавируса за сутки сократилась по сравнению с предыдущими днями почти в 2 раза.

За все время карантина в Украине скончались от осложнений 588 граждан страны, выздоровели 6585 из 20148 заболевших.

Наибольшее количество заразившихся за сутки зафиксировано в Черновицкой, Львовской, Ровенской, Волынской областях и Киеве. Из-за сложной ситуации с заболеваемостью в Черновицкой области МВД направило в регион санитарный вертолет, оборудованный изоляционной капсулой, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем. "За рейс может перевозить 4-6 больных на расстояние до 1200 км. Если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, область воспользуется этим преимуществом", - проинформировал министр внутренних дел Арсен Аваков. В Ровенской и Киевской областях власти решили не ослаблять карантин с 22 мая из-за эпидемической ситуации.

Ни одного нового случая не подтверждено в Херсонской, Полтавской и Луганской областях.

Общая статистика по регионам:

Винницкая обл. – 824 (441 выздоровел)

Волынская обл. – 740 (177 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 859 (176 выздоровели)

Донецкая обл. – 141 (57 выздоровели)

Житомирская обл. – 607 (273 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1003 (255 выздоровели)

Запорожская обл. – 401 (221 выздоровел)

Ивано-Франковская обл. – 1268 (596 выздоровели)

Киев – 2522 (338 выздоровели)

Киевская обл. – 1344 (2 62 выздоровели)

Кировоградская обл. – 460 (344 выздоровели)

Луганская обл. – 43 (33 выздоровели)

Львовская обл. – 1240 (250 выздоровели)

Николаевская обл. – 277 (109 выздоровели)

Одесская обл. – 814 (106 выздоровели)

Полтавская обл. – 266 (218 выздоровели)

Ровенская обл. – 1323 (453 выздоровели)

Сумская обл. – 166 (106 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1105 (720 выздоровели)

Харьковская обл. – 866 (208 выздоровели)

Херсонская обл. – 173 (133 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 299 (89 выздоровели)

Черкасская обл. - 383 (227 выздоровели)

Черновицкая обл. – 2905 (752 выздоровели)

Черниговская обл. -119 (41 выздоровел).

Адаптивный карантин в Украине

В стране показатель смертности составляет от 2,7% до 2,9%. Такие данные озвучивались на совещании в Офисе президента. Для сравнения в Швеции этот показатель находится на уровне 6,25%, а в Великобритании - 5,7%. "Украину спасли вовремя введенные карантинные мероприятия и большой процент людей, которые их придерживались. Надо, чтобы эти показатели не произвели обманчивое впечатление, чтобы люди не думали, что теперь к опасности коронавируса можно относиться небрежно", - заявил президент Владимир Зеленский.

В рамках адаптивного карантина в стране введены послабления. Экономика государства начинает восстанавливаться. Более 7,6 тыс предприятий торговли и сферы услуг возобновили работу в Украине, сообщает пресс-служба Минэкономики. Более 9,6 тыс организаций уже проверено Госпродпотребслужбой по поводу соблюдения противоэпидемических мер. "На сегодня в Украине уже работают 748 продовольственных рынков, это почти 90% от общего количества продовольственных рынков", - информирует пресс-служба ведомства. По данным Госстата, за два месяца карантина в Украине произошло мощное падение торгового оборота. Физический объем оборота розничной торговли в апреле и марте этого года сократился на 14,9% и 23% соответственно.

С 1 июня в Киеве начнут работать детские сады и школы для выпускников 11 классов, а также учреждения профессионально технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. "Решение об открытии крупных торговых центров мы примем отдельно. После того, как метро возобновит свою работу", - уточнил позицию властей градоначальник.

Антимонопольный комитет Украины потребовал от авиаперевозчиков воздержаться от обещаний совершить перелет до завершения карантина. По данным АМКУ, авиакомпании распространили информацию о возможности покупки авиабилетов на регулярные авиарейсы сообщением между Украиной и другими странами с 23 мая 2020 года, не указывая, что карантинные ограничения на авиарейсы между Украиной и другими странами могут быть продлены на неопределенный срок.

Ситуацию разъяснил министр внутренних дел Арсен Аваков. "Сейчас ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство. Мы ожидаем, что этот режим изменится где-то в середине июля и мы сможем восстановиться в полном объеме", - заявил Аваков. По его словам, несмотря на послабления 25 мая и 1 июня украинцы будут несколько месяцев жить в режиме "мягких шагов", пока не будет вакцины против коронавируса.

Последствия пандемии в мире

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 5 млн больных из них вылечились 2 млн человек, скончались 329 тыс, находятся в тяжелом состоянии 45 тыс. Наибольшее количество зараженных в США – более 1,5 млн пациентов, далее следует Россия с 308 тыс инфицированных.

Глава Европейского центра предотвращения и контроля заболеваний Андреа Аммон уверена в том, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна. "Вопрос в том, когда она (вторая волна - ред.) будет и насколько большой… Если посмотреть на характеристики вируса, посмотреть на то, что сейчас происходит в разных странах с точки зрения иммунитета населения - а показатели не такие уж и впечатляющие, от 2% до 14%, что оставляет от 85% до 90% населения уязвимым. Вирус вокруг нас и распространяется гораздо больше, чем в январе и феврале", - заявила Аммон.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines открыла бронирование мест на авиарейсы в Украину с 10 июня. "Все наши международные перелеты приостановлены до 10 июня 2020 года, а также все наши внутренние перелеты приостановлены до 4 июня 2020 года", - сообщает пресс-служба компании.

Крупнейшие американские корпорации в интернете Apple и Google анонсировали специальное приложение, которое позволяет выявлять контакты безсимптомных больных коронавирусом. Программой уже заинтересовались власти ряда штатов. Как описывают разработчики, приложение собирает данные о контактах пользователя и упрощает поиск новых инфицированных.

Из-за пандемии коронавируса Международная федерация плавания перенесла чемпионат мира на короткой воде в Объединенных Арабских Эмиратах на полтора года. Согласно принятому решению, соревнования пройдут Абу-Даби с 13 по 18 декабря 2021 года.