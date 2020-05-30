Коронавирус в Украине: ситуация с заболеваемостью в 3 областях осложняется

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Количество новых зараженных превысило выздоровевших за сутки

Украина готовится к третьему этапу ослабления карантина, а заболеваемость в западных регионах страны не падает. Страна продлила налоговые льготы и берет кредит на борьбу с последствиями пандемии. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 30 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

заразились коронавирусом в стране 23204 человека

умерли от осложнений болезни 696 украинцев

4 области не будут ослаблять карантин

в Украине продлили налоговые льготы

правительство готовится снять запрет на въезд иностранцев

Южная Корея ужесточает карантин

Статистика заболеваемости в Украине

За сутки в стране заразились коронавирусом 393 человека, скончались от осложнений 17 больных, 377 выздоровели.

За все время пандемии от COVID-19 в Украине умерли 696 больных, вылечились 9311 из 23204 инфицированных.

Наибольшее количество новых зараженных обнаружено за сутки в Черновицкой (47), Львовской (56), Ровенской областях (52) и Киеве (55). Ни одного нового случая заболевания не выявлено в Черкасской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях.

Общая статистика по регионам:

Винницкая обл. – 958 (555 выздоровели)

Волынская обл. – 887 (255 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 933 (264 выздоровели)

Донецкая обл. – 158 (82 выздоровели)

Житомирская обл. – 699 (416 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1171 (405 выздоровели)

Запорожская обл. – 440 (248 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1379 (818 выздоровели)

Киев – 2904 ( 637 выздоровели)

Киевская обл. – 1556 (394 выздоровели)

Кировоградская обл. – 506 (398 выздоровели)

Луганская обл. – 46 (39 выздоровели)

Львовская обл. – 1619 (379 выздоровели)

Николаевская обл. – 288 (152 выздоровели)

Одесская обл. – 883 (208 выздоровели)

Полтавская обл. – 268 (244 выздоровели)

Ровенская обл. – 1680 (869 выздоровели)

Сумская обл. – 168 (141 выздоровел)

Тернопольская обл. – 1160 (905 выздоровели)

Харьковская обл. – 1025 (242 выздоровели)

Херсонская обл. – 178 (161 выздоровел)

Хмельницкая обл. – 432 (232 выздоровели)

Черкасская обл. - 401 (300 выздоровели)

Черновицкая обл. – 3306 (904 выздоровели)

Черниговская обл. -159 (63 выздоровели).

Адаптивный карантин в Украине

В 3-х регионах на Западе Украины фиксируется рост количества новых инфицированных, который не позволяет приступить к смягчению карантина. Если во Львовской области параметр инцидентности немного превышен, то в Черновицкой и Ровенской данный критерий в разы больше допустимого Минздравом уровня. Донецкая область не выполняет требования по массовым тестированиям. Луганская, Волынская и Закарпатская области выполнили необходимые условия и готовы ослаблять карантин. В Тернопольской области власти ослабят ограничения, во всех районах, кроме Шумского и Кременецкого, где ситуация с заболеваемостью может резко измениться.

Еврокомиссия поддержала выделение Украине 500 млн евро кредита на борьбу с последствиями пандемии. "В рамках четвертой программы макрофинансовой помощи Украина завершила необходимые контрольные показатели реформ, и мы готовим выплату 500 млн евро. В рамках помощи в борьбе с последствиями пандемии мы предоставим Украине дополнительную помощь в размере 1,2 млрд евро", - заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Деньги предоставляется в виде долгосрочных займов с низкими процентами.

До 30 июня в Украине продлены налоговые льготы. Предприниматели освобождены от уплаты ЕСВ до 31 мая. В пятницу вступил в силу закон о поддержке налогоплательщиков на период карантина. Кроме того, продлевается мораторий на проверки и неприменение штрафов/пени за нарушение налогового законодательства.

Кабмин собирается снять запрет на въезд иностранцев. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Будапеште. "Мы возобновляем работу приграничных пунктов. Второй вопрос, который должен быть решен, - это изменение правил въезда иностранцев на территорию Украины. Этот вопрос в ряде европейских стран решается сложно, но мы настроены либерализовать этот порядок… Это позволит нам возобновить свободное движение", - сказал Кулеба.

Украина установит авиасообщение с Австрией с 23 июня. "Есть вероятность, что полеты возобновятся после 23 июня. При условии, что обе страны к тому времени "откроются" друг для друга и в плане открытия воздушного пространства, и в плане снятия ограничений для въезда граждан. Желание такое есть. Очень важно, чтобы Украина прошла условный пик пандемии", - написал посол Украины в Австрии Виталий Щерба в Facebook.

Последствия пандемии в мире

В США из-за пандемии был отменен всемирно известный Бостонский марафон. В начале года забег планировалось провести 20 апреля, но из-за резкого увеличения больных COVID-19 в стране его перенесли на 14 сентября и в конце концов отменили. Такие меры предосторожности предпринимаются впервые за 124 летнюю историю мероприятия. Даже теракт 7 лет назад во время забега не стал причиной последующей отмены марафона. Бостонская спортивная ассоциация обещает возместить вступительные взносы, связанные с забегом всем зарегистрированным участникам. Вместо марафона в этом году проведут "виртуальную альтернативу". Спортсмены должны пробежать 42 километра за 6 часов и прислать организаторам марафона подтверждение времени дистанции.

В докладе Всемирной продовольственной программы ООН утверждается, что количество голодающих в мире из-за пандемии коронавируса может увеличиться в 4 раза до 14 млн человек. Более всех пострадает Латинская Америка. К концу года на планете количество людей, сталкивающихся с проблемой недостатка питания вырастет до 130 млн человек.

Власти Южной Кореи ужесточили карантин после новой вспышки инфекции. В стране закрыты 838 школ, до 14 июня работу прекратят парки, художественные галереи, музеи и театры. Новые случаи заражения выявлены в Сеуле и прилегающих к нему районах. Министерство здравоохранения обратилось к жителям столицы с просьбой воздержаться от выхода на улицу в течение следующих двух недель. Вспышка зафиксирована в логистическом центре в Пучшконе и в Сеуле, и там и там были выявлены по сотне новых зараженных. За все время пандемии в Южной Корее заболели коронавирусом 11,4 тыс человек, умерли от инфекции 269 корейцев.

Полуфинальные и финальный матчи Лиги чемпионов проведут в Германии, а не в Стамбуле, как планировалось ранее. 1/8 финала и четвертьфинальные поединки состоятся без зрителей на нейтральных полях 7,8 и 13,14 августа. Решающий поединок Лиги сыграют 31 августа.

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Автор: Андрей Павлишин