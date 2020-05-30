Коронавирус в Украине: ситуация с заболеваемостью в 3 областях осложняется

Количество новых зараженных превысило выздоровевших за сутки
Украина готовится к третьему этапу ослабления карантина, а заболеваемость в западных регионах страны не падает. Страна продлила налоговые льготы и берет кредит на борьбу с последствиями пандемии. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 30 мая - в материале РБК-Украина.
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Статистика заболеваемости в Украине
За сутки в стране заразились коронавирусом 393 человека, скончались от осложнений 17 больных, 377 выздоровели.
За все время пандемии от COVID-19 в Украине умерли 696 больных, вылечились 9311 из 23204 инфицированных.
Наибольшее количество новых зараженных обнаружено за сутки в Черновицкой (47), Львовской (56), Ровенской областях (52) и Киеве (55). Ни одного нового случая заболевания не выявлено в Черкасской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях.
Общая статистика по регионам:
Адаптивный карантин в Украине
В 3-х регионах на Западе Украины фиксируется рост количества новых инфицированных, который не позволяет приступить к смягчению карантина. Если во Львовской области параметр инцидентности немного превышен, то в Черновицкой и Ровенской данный критерий в разы больше допустимого Минздравом уровня. Донецкая область не выполняет требования по массовым тестированиям. Луганская, Волынская и Закарпатская области выполнили необходимые условия и готовы ослаблять карантин. В Тернопольской области власти ослабят ограничения, во всех районах, кроме Шумского и Кременецкого, где ситуация с заболеваемостью может резко измениться.
Еврокомиссия поддержала выделение Украине 500 млн евро кредита на борьбу с последствиями пандемии. "В рамках четвертой программы макрофинансовой помощи Украина завершила необходимые контрольные показатели реформ, и мы готовим выплату 500 млн евро. В рамках помощи в борьбе с последствиями пандемии мы предоставим Украине дополнительную помощь в размере 1,2 млрд евро", - заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Деньги предоставляется в виде долгосрочных займов с низкими процентами.
До 30 июня в Украине продлены налоговые льготы. Предприниматели освобождены от уплаты ЕСВ до 31 мая. В пятницу вступил в силу закон о поддержке налогоплательщиков на период карантина. Кроме того, продлевается мораторий на проверки и неприменение штрафов/пени за нарушение налогового законодательства.
Кабмин собирается снять запрет на въезд иностранцев. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Будапеште. "Мы возобновляем работу приграничных пунктов. Второй вопрос, который должен быть решен, - это изменение правил въезда иностранцев на территорию Украины. Этот вопрос в ряде европейских стран решается сложно, но мы настроены либерализовать этот порядок… Это позволит нам возобновить свободное движение", - сказал Кулеба.
Украина установит авиасообщение с Австрией с 23 июня. "Есть вероятность, что полеты возобновятся после 23 июня. При условии, что обе страны к тому времени "откроются" друг для друга и в плане открытия воздушного пространства, и в плане снятия ограничений для въезда граждан. Желание такое есть. Очень важно, чтобы Украина прошла условный пик пандемии", - написал посол Украины в Австрии Виталий Щерба в Facebook.
Последствия пандемии в мире
В США из-за пандемии был отменен всемирно известный Бостонский марафон. В начале года забег планировалось провести 20 апреля, но из-за резкого увеличения больных COVID-19 в стране его перенесли на 14 сентября и в конце концов отменили. Такие меры предосторожности предпринимаются впервые за 124 летнюю историю мероприятия. Даже теракт 7 лет назад во время забега не стал причиной последующей отмены марафона. Бостонская спортивная ассоциация обещает возместить вступительные взносы, связанные с забегом всем зарегистрированным участникам. Вместо марафона в этом году проведут "виртуальную альтернативу". Спортсмены должны пробежать 42 километра за 6 часов и прислать организаторам марафона подтверждение времени дистанции.
В докладе Всемирной продовольственной программы ООН утверждается, что количество голодающих в мире из-за пандемии коронавируса может увеличиться в 4 раза до 14 млн человек. Более всех пострадает Латинская Америка. К концу года на планете количество людей, сталкивающихся с проблемой недостатка питания вырастет до 130 млн человек.
Власти Южной Кореи ужесточили карантин после новой вспышки инфекции. В стране закрыты 838 школ, до 14 июня работу прекратят парки, художественные галереи, музеи и театры. Новые случаи заражения выявлены в Сеуле и прилегающих к нему районах. Министерство здравоохранения обратилось к жителям столицы с просьбой воздержаться от выхода на улицу в течение следующих двух недель. Вспышка зафиксирована в логистическом центре в Пучшконе и в Сеуле, и там и там были выявлены по сотне новых зараженных. За все время пандемии в Южной Корее заболели коронавирусом 11,4 тыс человек, умерли от инфекции 269 корейцев.
Полуфинальные и финальный матчи Лиги чемпионов проведут в Германии, а не в Стамбуле, как планировалось ранее. 1/8 финала и четвертьфинальные поединки состоятся без зрителей на нейтральных полях 7,8 и 13,14 августа. Решающий поединок Лиги сыграют 31 августа.
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Автор: Андрей Павлишин