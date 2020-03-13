Коронавирус в Украине: работающим украинцам гарантируют выплаты по больничным

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Фонд заверил в финансировании помощи по временной потере трудоспособности

На время карантина в Украине из-за коронавируса работающие украинцы по-прежнему могут рассчитывать на выплаты в случае временной нетрудоспособности при обнаружении симптомов ОРВИ или подозрения на коронавирус. Об этом говорится в сообщении Фонда социального страхования.

Сообщается, что Фонд профинансирует помощь по временной потере трудоспособности, которая компенсирует застрахованному потерянный за время лечения заработок. При этом указывается, что размер выплат по больничным зависит от продолжительности страхового стажа и определяется среднедневной заработной платой работника. Денежная помощь выплачивается с шестого дня временной нетрудоспособности и до выздоровления.

Кроме того, в случае болезни ребенка до 14 лет Фонд компенсирует утраченный за это время заработок родителей, начиная с первого дня ухода.

В зависимости от страхового стажа размер пособия составляет:

50% средней заработной платы (дохода) - застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет;

60% средней заработной платы (дохода) - страховой стаж от 3 до 5 лет

70% средней заработной платы (дохода) - страховой стаж от 5 до 8 лет;

100% средней заработной платы (дохода) - страховой стаж более 8 лет;

100% средней заработной платы (дохода) - застрахованным лицам, имеющим льготы в соответствии с законодательством, в том числе, пострадавшим участникам Революции достоинства.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина через двое суток закроет границы для иностранцев. Кроме того, граждан Украины просят отказаться от поездок за рубеж в ближайшее время.