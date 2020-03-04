Коронавирус в Украине и перезагрузка Кабмина: новости за 3 марта

В Украине зафиксирован случай заражения коронавирусом, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке, в Греции освободили из-под стражи бывшего народного депутата и командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука. Подробнее о том, что произошло во вторник, 3 марта, - в материале РБК-Украина

В Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Коронавирус зафиксировали у мужчины в Черновцах. Это первый лабораторно подтвержденный случай на территории страны.

Сообщается, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. Горячка и першение в горле появились у него 28 февраля. Мужчина сразу же обратился к семейному врачу и оставался дома. В больницу его забрала "скорая". Медиков предупредили, что человек побывал в Италии и мог контактировать с инфицированными коронавирусом, поэтому они выехали на вызов в защитных костюмах.

Зеленский предлагает Шмыгаля на должность премьер-министра

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и она уже поступила в Верховную раду. Об этом сказал Дмитрий Разумков во время заседания фракции, сообщили источники РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Также стал известен возможный состав Кабмина Шмыгаля.

В Раде появился текст постановления о выражении недоверия Рябошапке

В Верховной раде Украины появился текст проекта постановления №3154 "О выражении недоверия генеральному прокурору Рябошапке Р.Г.".

Новым генеральным прокурором Украины вместо Руслана Рябошапки может стать нардеп Сергей Ионушас. Об этом РБК-Украина сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

В Греции освободили из-под стражи Мельничука

В Греции освободили из-под стражи задержанного накануне Сергея Мельничука, бывшего народного депутата и командира батальона "Айдар". Об этом заявил Мельничук в своем Facebook.

Как сообщил Мельничук, ему сообщили во время задержания, что он подозревается в убийстве двух и более лиц на территории Ростовской области.

Напомним, Мельничук был задержан 1 марта на болгаро-греческой границе по запросу Российской Федерации. Позже министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Интерпол пересматривает запрос РФ о задержании экс-командира "Айдара".

Нидерланды готовили военную операцию на Донбассе после катастрофы MH17, - Telegraaf

Правительство Нидерландов после катастрофы MH17 на Донбассе летом 2014 года готовило военную операцию. Об этом пишет нидерландское издание Telegraaf.

Нидерланды планировали отправить тысячу бойцов, чтобы забрать останки жертв. Однако в самый последний момент правительство отменило операцию.

Порошенко прокомментировал поход сына на концерт рэпера Face

Пятый президент Украины Петр Порошенко в кулуарах Верховной Рады впервые прокомментировал появление своего сына Михаила на концерте российского рэпера Face в Лондоне. Порошенко отметил, что не влияет на решение сына, но сам такой концерт не посетил бы.

В свою очередь, Порошенко также обратил внимание на то, что исполнитель Face поддерживал акции оппозиции в Москве, выпустил остросоциальный альбом, который критикует путинскую политику, а также высказывался против аннексии Крымского полуострова.

Напомним, видео с концерта, который состоялся 21 февраля, опубликовал нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский. На кадрах видно, как молодой человек, похожий на Михаила Порошенко, даже поднимался на сцену.

Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги наций

Сборная Украины узнала соперников в Лиге наций по итогам жеребьевки групповой стадии второго сезона турнира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты процедуры, которая прошла 3 марта в Амстердаме, Нидерланды.

Подопечные Андрея Шевченко сыграют с командами Германии, Испании и Швейцарии. Сборные в группе проведут встречи друг с другом дома и в гостях, матчи этого этапа состоятся с 3 сентября по 17 ноября 2020 года.