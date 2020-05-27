Коронавирус в Украине: пандемия ослабевает во всех регионах

Заболеваемость коронавирусом снижается в Украине и мире. Власти регионов готовятся ко второму этапу ослабления карантина, а ВОЗ предупреждает о новом пике болезни в любой момент. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 27 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

заразились коронавирусом в стране 21905 человека

умерли от осложнений болезни 658 украинца

в Днепропетровской области позволили ослабить карантин

в стране возобновляются пассажирские железнодорожные перевозки

рестораны и кафе полноценно заработают с 10 июня

следить за ношением масок в магазинах будут волонтеры

ВОЗ считает, что новый пик заболевания может произойти в любой момент

Статистика заболеваемости в Украине

За сутки в стране заболели коронавирусом 321 человек, скончались от осложнений инфекции 14 пациент, 420 выздоровели. Количество выздоровевших почти на 100 случаев превысило заболевших за последние 24 часа.

За все время пандемии в Украине умерли от болезни 658 человека, вылечились 7995 из 21905 инфицированных.

Наибольшее количество новых зараженных зафиксировано в Черновицкой, Львовской, и Ровенской областях. Ни одного нового инфицированного не выявлено в Николаевской, Сумской. Полтавской, Донецкой и Херсонской областях.

Общая статистика по регионам:

Винницкая обл. – 932 (500 выздоровели)

Волынская обл. – 814 (207 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 905 (212 выздоровели)

Донецкая обл. – 155 (74 выздоровели)

Житомирская обл. – 660 (340 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1104 (352 выздоровели)

Запорожская обл. – 420 (231 выздоровел)

Ивано-Франковская обл. – 1327 (711 выздоровели)

Киев – 2739 ( 442 выздоровели)

Киевская обл. – 1474 (322 выздоровели)

Кировоградская обл. – 489 (382 выздоровели)

Луганская обл. – 45 (36 выздоровели)

Львовская обл. – 1443 (322 выздоровели)

Николаевская обл. – 281 (136 выздоровели)

Одесская обл. – 853 (150 выздоровели)

Полтавская обл. – 267 (243 выздоровели)

Ровенская обл. – 15 14 ( 701 выздоровел)

Сумская обл. – 166 (130 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1126 (816 выздоровели)

Харьковская обл. – 959 (223 выздоровели)

Херсонская обл. – 177 (149 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 381 (130 выздоровели)

Черкасская обл. - 393 (291 выздоровел)

Черновицкая обл. – 3144 (842 выздоровели)

Черниговская обл. -137 (53 выздоровели).

Адаптивный карантин в Украине

Минздрав разрешил властям Днепропетровской области начать ослабление карантина. Как утверждается на сайте ведомства, регион подтянул охват тестирования на коронавирус до 12 на 100 тыс населения. На данный момент 7 областей страны не готовы смягчать карантинные ограничения. Критерии по инцидентности, загруженности больниц или объеме тестирования не выполняются в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Луганской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях. Также в Минздраве уточнили время возобновления работы ресторанов и кафе, а также открытия летних детских лагерей. И если полноценная работа ресторанов и кафе допускается с 10 июня, то открытие лагерей возможно только на последнем этапе выхода из карантина. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в отношении детей риск инфицирования должен быть "минимальным, фактически отсутствующим".

Из-за сложной эпидемиологической ситуации власти Ровенской области решили отложить возобновление работы общественного транспорта до 24 июня. "Статистика не дает возможность принимать решение о возобновлении транспортных перевозок в области", - сказал на брифинге первый замглавы ОГА Сергей Подолин. А в Киевской области возобновились пассажирские перевозки автомобильным транспортом с 26 мая. По словам руководителя ОГА Василия Володина, инцидентность в регионе не превышена и ограничительные мероприятия приносят ожидаемые результаты.

Восстановление железнодорожных пассажирских перевозок произойдет до начала 2 этапа послабления карантина в Украине. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он надеется, что уже в среду или четверг появятся в продаже железнодорожные билеты на все типы поездов. Первыми возобновят работу на этой неделе пригородные электрички, потом скоростные экспрессы и ночные поезда. Планируется, что в начале возобновится южное направление движения транспорта, а потом и заграничное. Глава Мининфраструктуры заверил, что в областях со сложной эпидемиологической ситуацией перевозки пассажиров не возобновятся.

Следить за масочным режимом и социальным дистанцированием в магазинах и других общественных местах будут волонтеры. Такая инициатива была реализована в Италии, внедрение ее в нашей стране поддержал президент Владимир Зеленский. "Правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей. Они также будут информировать их по правильному ношению маски, соблюдению социальной дистанции, правилах посещения магазинов и заведений", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Кроме того, премьер пообещал на заседании правительства в среду представить программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии.

Последствия пандемии в мире

Всемирная организация здравоохранения полагает, что новый пик заболеваемости коронавирусом может произойти в любое время. "Новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время. Мы не должны делать ложные предположения, что, если заболевание сейчас снижается, то оно продолжит снижаться, а у нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться к новой волне. Мы можем получить второй пик в этой волне. Это случалось уже с другими пандемиями, это было в 1919 году с "испанкой". Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну", - заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Европейская инициатива по сбору средств на создание вакцины от коронавируса получила широкую поддержку. "Начиная с 4 мая, правительства стран, организации, фонды и отдельные лица предоставили 9,5 млрд евро для борьбы с коронавирусом. Мир проявляет солидарность", - написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Власти Испании вышли с предложением ввести обязательные медицинские проверки перед покупкой билета в страны Евросоюза. Еще одним вариантом является проверка здоровья туристов перед посадкой в самолет. Инициативу озвучила министр иностранных дел страны Аранча Гонсалес.

Турция открывает границы и возобновляет авиасообщение с 70 странами мира с 1 июля. В числе государств, с которыми восстанавливаются авиаперелеты в первую очередь, Китай, Молдова, Узбекистан, Канада и Швеция, а также Украина. С 10 июня Турция запускает авиарейсы в Бахрейн, Болгарию, Катар и Грецию. С США авиасообщение планируется восстановить только с 1 сентября.

Крупные американские компании, возобновившие работу после карантина, ввели обязательное тестирование сотрудников на COVID-19. Также среди основных требований во время работы остались масочный режим и социальное дистанцирование. Тесты на коронавирус делаются в специально установленных палатках и клиниках. Такие меры введены на предприятиях ведущего мясопроизводителя страны Smithfield Foods, на заводах Ford Motor, а также в подразделениях UnitedHealth Group.