Коронавирус в Украине: новые случаи выявлены во всех регионах

Украина находится на плато заболеваемости коронавирусом, когда количество новых зараженных примерно равно выздоровевшим. Такая ситуация не позволяет полностью отказаться от карантина в стране, Минздрав собирается вводить ограничения на уровне населенных пунктов. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 3 июня - в материале РБК-Украина.

Важно:

заразились коронавирусом в стране 24823 человека

умерли от осложнений болезни 735 украинцев

после ослабления карантина значительных вспышек заболевания не зафиксировано

на Донбассе откроют контрольные пункты въезда-выезда 10 июня

в Минздраве допускают продление карантина после 22 июня

правительство пересмотрит карантинные ограничения в церквях

МИД ведет переговоры с ЕС об открытии границ

Статистика заболеваемости в Украине

За сутки в стране зафиксированы 483 новых случая инфицирования коронавирусом, скончались от осложнений инфекции 8 больных, 362 выздоровели.

За все время пандемии от COVID-19 в Украине умерли 735 больных, вылечились 10440 из 24823 зараженных.

Наибольшее количество новых пациентов с COVID-19 обнаружено за сутки во Львовской (96), Ровенской (50) областях и Киеве (62). Новые случаи заражения зафиксированы во всех регионах Украины.

Общая статистика по регионам:

Винницкая обл. – 1050 (657 выздоровели)

Волынская обл. – 959 (278 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 950 (267 выздоровели)

Донецкая обл. – 166 (97 выздоровели)

Житомирская обл. – 780 (472 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1236 (434 выздоровели)

Запорожская обл. – 463 (258 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1465 (862 выздоровели)

Киев – 3 133 ( 756 выздоровели)

Киевская обл. – 1652 (418 выздоровели)

Кировоградская обл. – 523 (403 выздоровели)

Луганская обл. – 49 (40 выздоровели)

Львовская обл. – 1830 (457 выздоровели)

Николаевская обл. – 295 (182 выздоровели)

Одесская обл. – 913 (231 выздоровели)

Полтавская обл. – 272 (253 выздоровели)

Ровенская обл. – 18 7 3 (9 93 выздоровели)

Сумская обл. – 174 (147 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1200 (948 выздоровели)

Харьковская обл. – 1131 (467 выздоровели)

Херсонская обл. – 179 (161 выздоровел)

Хмельницкая обл. – 469 (259 выздоровели)

Черкасская обл. - 416 (320 выздоровели)

Черновицкая обл. – 34 42 ( 1017 выздоровели)

Черниговская обл. - 203 (63 выздоровели).

Коронавирус выявлен у одного из сотрудников Минздрава. Об этом сообщил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, это первый случай заражения в аппарате ведомства. "Сразу был выявлен круг контактных лиц, было определено количество людей, с которыми общался зараженный…Какое-то количество людей будет отправлено на самоизоляцию. То есть, все будет сделано так, как происходит в любом другом предприятии или организации", - проинформировал министр.

Адаптивный карантин в Украине

После ослабления карантина в стране значительных вспышек заражения не зафиксировано. Украина удерживается на плато заболеваемости, когда количество новых зараженных примерно равно выздоровевшим от коронавируса. Об этом говорилось на совещании в Офисе президента. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности открыть пункты пропуска на Донбассе с 10 июня. До настоящего момента КПП на Донбассе работают в ограниченном режиме. Пересечение линии разграничения возможно только по спецразрешению командующего ООС.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко допустил продление карантинных ограничений после 22 июня. По его словам, все зависит от динамики заболеваемости в стране. "Если ситуация будет на таком же уровне - мы опять-таки будем просматривать карантин, он будет адаптивный, и адаптивность его будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта", - уточнил ситуацию Ляшко. Так, несмотря на ослабление ограничений и запуск транспортного сообщения в Донецкой области, в Славянске власти усилили карантин в связи с обнаружением коронавируса у 3 жителей. Запрещены на неопределенное время работа учреждений физкультуры и спорта, фитнес-центров, а также занятия в группах до 10 человек в детских садах и школах.

На встрече с представителями Всеукраинского совета церквей премьер-министр Денис Шмыгаль согласился на заседании правительства пересмотреть и смягчить требования к количеству прихожан на религиозных мероприятиях. "Надеюсь, мы будем и дальше смягчать условия по мере того, как будет снижаться заболеваемость. Мы действительно хотим, чтобы наш карантин был адаптивный и эффективный, и мы вернулись к привычной жизни", - сказал Шмыгаль.

"Укрпочта" возобновила свою работу по докарантинному графику и предупредила, что бесплатными услуги по переадресации и хранению почтовых отправлений оставались только до 3 июня. В отделениях предприятия действуют усиленные санитарные нормы: масочный режим и социальное дистанцирование. "Укрпочта" возобновила оплату услуги денежных переводов "С карты домой". При этом сохранено обслуживание на дому с помощью почтальонов.

После запуска пригородного автотранспорта количество пассажиров в киевском метро выросло в 2 раза до 675 тыс. Опасаясь переполненности станций метрополитен начал ограничивать на вход станции "Академгородок", "Житомирская" и "Черниговская".

После первых матчей Украинской премьер-лиги львовский футбольный клуб "Карпаты" сообщил о почти половине команды, заразившейся коронавирусом. Тренировки и запланированные матчи отменены. Все игроки и тренеры клуба отправлены на двухнедельный карантин. Матчи чемпионата страны с "Ворсклой" и "Мариуполем" перенесены.

Последствия пандемии в мире

После соглашения с Турцией об открытии границ для украинских туристов, МИД надеется добиться того же от стран Евросоюза. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы наши дипломаты рассчитывают на "благоприятное отношение" со стороны ЕС. Глава немецкого МИД Гайко Маас заявил, что в Евросоюзе откроют границы для поездок иностранных туристов с учетом эпидемиологической ситуации.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в мире разрабатываются 133 вакцины против COVID-19. Наиболее перспективные 10 вакцин находятся на стадии клинических испытаний в США, Великобритании и Китае. Остальные проходят доклинические испытания, в частности, в Токийском университете, университете Тулэйн, университете Альберты и университете Питтсбурга.

Автогонки Формулы-1 возобновятся 3 июля в Австрии. Все этапы соревнований в этом году пройдут в Европе. После Австрии состязания гонщиков состоятся в Венгрии, потом в Великобритании, Испании, Бельгии и Италии.