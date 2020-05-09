Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 мая

Коронавирус продолжает распространяться в Украине мире. В ряде областей перегружены лаборатории, тестирующие на COVID-19, а власти на местах по-разному отнеслись к возможности ослабить карантин и открыть кафе и рестораны. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 9 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

число заболевших коронавирусом в Украине достигло 14195

от осложнений болезни скончался 361 пациент

в Украине перегружены лаборатории, тестирующие на коронавирус

власти готовятся к ослаблению карантина 12 мая

в Европе ряд стран планирует открыть границы

Статистика заболеваемости по Украине

В Украине вместе с увеличением количества выздоровевших от коронавируса резко выросла смертность. За сутки скончались от осложнений 21 больной, выздоровели 310 пациентов. Заболеваемость не изменилась и осталась на уровне полутысячи больных за 24 часа. Количество зараженных COVID-19 в Украине увеличилось на 504 случая инфицирования. За все время пандемии заразились коронавирусом 14195 украинцев, умерли 361, вылечились 2706.

В Украине наибольшее количество ПЦР-тестов на коронавирус проводят в Черновцах. "Больше всего тестов сегодня делается в Черновцах, Тернополе, в Винницкой лаборатории, Херсоне, Черкассах... Конечно такая нагрузка обусловлена количеством заболеваний. В этих областях количество заболеваний очень велико… Нагрузка на лабораторию иногда (большая - ред.) и ПЦР-тестирования иногда ждут до 3-4 дней", - заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. Из-за увеличенной нагрузки в Черновцах обсуждается возможность создания еще одной лаборатории.

Накануне 9 мая Житомирская облгосадминистрация усилила карантин. До 11 мая вводятся ограничения на передвижение и пребывание граждан в общественных местах. Также власти предупредили об усилении контроля полиции и Нацгвардии за соблюдением карантинных ограничений. Ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине планируется около 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов. "Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий будут обеспечивать свыше 6,9 тысячи полицейских и свыше 1,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины", - проинформировали в МВД.

Ослабление карантина в Украине

Сервисные центры МВД и территориальные подразделения миграционной службы начнут работу с 12 мая. По информации министра внутренних дел Арсена Авакова, посещение центров будет происходить по предварительной записи в электронную очередь или по телефону. "Оказание услуг будет осуществляться с соблюдением требований пребывания одного лица на 10 кв. м, рабочие места работников оборудованы защитной перегородкой, будет проводиться термометрия и дезинфекция помещений. Не будут допускаться работники и посетители, которые имеют признаки респираторных заболеваний или без наличия защитной маски", - говорится в сообщении МВД.

Мэр Киева Виталий Кличко поделился планами властей по ослаблению карантина в столице. С 12 мая планируется открытие непродовольственных магазинов площадью до 300 метров, а также парикмахерских и салонов красоты. Горожанам позволят посещать скверы и парки, но ограниченными группами. Также он пообещал, что летним площадкам кафе и ресторанов выдадут разрешения на работу в течении 2-х дней без дополнительных согласований. Единственным условием возобновления деятельности будет расстояние между столиками 1,5 метра и наличие защитных средств у персонала. Закрытыми после 12 мая останутся в Киеве крупные торговые центры, школы, детские сады, детские площадки и прибрежные зоны отдыха.

Мэр Винницы Сергей Моргунов заявил, что с 12 мая в городе запускаются 240 единиц общественного транспорта, как и было до карантина. Главным условиями использования транспорта являются масочный режим и безналичная оплата. "Пользование общественным транспортом разрешается только на сидячих местах. Вход и выход только через передние двери", - заявил градоначальник.

Львов закроет все летние площадки после обнаружения нарушений хотя бы на трех из них, заявил мэр Львова Андрей Садовой. "Если в трех заведениях с летними площадками будут нарушения, мы отменим разрешение на работу кафе с летними площадками… У нас не будет другого варианта. Один за всех и все за одного. Если мы вместе с рестораторами нарабатывали эти правила, то они должны их соблюдать. А как по-другому все это контролировать… Если будут нарушения, спасибо, до свидания", - заявил Садовой. Кроме того, Садовый сказал, что окончательное решение по поводу ослабления карантина в городе будет приниматься 12 мая на внеочередном заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

За прошедшие сутки спецрейсами вернулись на родину около 800 украинцев из Италии, Дании и Испании. Кроме того, эвакуированы из Германии 167 моряков из Одессы, которые работали на борту круизного лайнера под флагом Мальты MEIN SCHIFF 3 компании TUI Cruises.

Последствия пандемии в мире

В США скончались от коронавируса 76 928 больных. Заражены COVID-19 в стране 1 292 623 граждан. Пентагон подтвердил информацию, что переболевших коронавирусом граждан не допускают к службе в армии. Статус "непригодных" является временным, поскольку болезнь пока не изучена до конца. Безработица в стране в апреле выросла в 3 раза и обновила рекорд 1940 года. Количество безработных составило 14,7%, этот показатель в марте был на уровне 4,4%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики сократилось на рекордные 20,5 миллиона. Во время Великой депрессии безработица в США достигла абсолютного максимума в 24,9%.

Во Франции сообщили о снижении смертности от коронавируса третий день подряд. Умерли от осложнений инфекции за сутки 178 французов. С начала пандемии в стране зафиксировано 137 779 случаев заражения и 25 987 летальных случаев болезни.

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что до лета его страна откроет границы с Германией. По его словам, это облегчит жизнь многим семьям, которые в настоящее время разделены пограничным контролем. "Как только Германия будет готова, мы откроем границу между странами", - сказал Курц.

Еврокомиссия обратилась к странам Шенгенской зоны с просьбой продлить на 30 дней ограничения на несущественные поездки в ЕС. "Отмена ограничений на поездки должна осуществляться поэтапно... Внутренний пограничный контроль необходимо будет постепенно и скоординировано снять, прежде чем ограничения на внешних границах можно будет ослабить на втором этапе", - говорится в сообщении Еврокомиссии.