Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 апреля

Коронавирус распространяется в Украине и мире, количество заболевших приблизилось к 1,5 млн человек. Власти страны не планируют снимать ограничения и собираются продлить карантин до начала мая. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 9 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

число заболевших в Украине выросло до 1668 человек

·количество летальных случаев достигло 52

·Кабмин продлит карантин до начала мая

·в стране фиксируют многочисленные нарушения самоизоляции

·ЕС выделяет190 млн евро Украине на борьбу с коронавирусом

·в США недовольны действиями ВОЗ

Статистика по Украине

Число инфицированных в стране достигло 1668 человек. За последние 24 часа заразились 206 украинцев. Новые больные выявлены в Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черниговской, Закарпатской областях и Киеве. По данным Минздрава, прирост подтвержденных случаев болезни составляет 14%.

За последние сутки в Украине умерли от болезни 7 человек. Общий показатель смертности составил 52 жертвы. О новых смертельных случаях сообщили власти Черновицкой, Кировградской, Львовской и Сумской областей. "Показатель летальности в Украине сегодня составляет 3,1%. Если сравниваем с другими странами Европейского региона, то увидим, что в Испании показатель летальности составляет 9,9%, в Италии 12,6%", - заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Продление карантина в Украине

В Херсонской области из обсервации сбежали 15 человек, которых ранее правоохранители доставили на карантин после пересечения админграницы с Крымом. В отношении всех нарушителей полиция составила админпротоколы. На границе с Польшей были задержаны 7 человек, нарушивших режим самоизоляции. Как объяснили пограничники, речь идет о трудовых мигрантах, недавно вернувшихся на родину.

Власти Днепропетровской области ограничили въезд и выезд в Первомайск, где произошла вспышка заболевания. Как утверждают в областном совете, источником распространения болезни стало собрание баптистов, на которое съехались сразу несколько сотен человек из Украины. По информации облгосадминистрации, сотрудники ГСЧС в городе проведут полную дезинфекцию улиц, дворов, подъездов, а также остановок общественного транспорта.

После смерти американского хасида в Виннице посол Израиля в Украине Йоэль Лион обратился с призывом к израильтянам отказаться от паломничества в Умань.

Кабмин собирается продлить карантин в стране до начала мая. Ослабление ограничений возможно только при условии снижения заболеваемости, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "В течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен и будет до установленного 24 апреля. Возможно, скорее всего будет продлен до начала мая месяца", - уточнил глава правительства. В Минздраве также настроены и не собираются рассматривать вопрос отмены карантина в ближайшие десять дней.

На совещании у президента Владимира Зеленского подчеркивалась невозможность отмены карантина в преддверии Пасхи. "Карантин - это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро", - полагает Зеленский.

Украина отправила в Италию самолет с гуманитарной помощью. В Рим отправился транспортный борт Нацгвардии с 5 тоннами дезинфицирующих жидкостей.

Европейский Союз выделит Украине 190 млн евро в рамках помощи странам Восточного партнерства из-за пандемии коронавируса.

Рост смертности от COVID-19 в мире

Лидером по количеству заболевших в мире остаются Соединенные Штаты. Число инфицированных в США достигло 399 тыс 929. За сутки в стране умерли 1736 человек. За все время пандемии зафиксированы 12 тыс 895 летальных случая. Только в Нью-Йорке погибли от болезни 4009.

Американский президент Дональд Трамп выразил недовольство деятельностью Всемирной организации здравоохранения и пригрозил прекратить финансирование. По словам главы Белого дома, в ВОЗ "ошибались насчет многих вещей" и "очень ориентированы на Китай".

Испанские власти сообщили о новой вспышке смертности от болезни в стране. За сутки от коронавируса погибли 757 испанцев. Общее количество заразившихся достигло 146 тыс 690, из них умерли - 14 тыс 555.

Пик смертности от коронавируса также достигнут в Британии. За последние 24 часа умерли от болезни 938 человек. На данный момент на островах зафиксированы 7097 летальных случая COVID-19.

В Германии растет количество заболевших COVID-19. За сутки зафиксированы 4003 новых заражения и 254 летальных случая. Всего в стране инфицированы 103 тыс 228, скончались от осложнений 1861.

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