Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 апреля

В Украине и мире продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Власти запустили мобильное приложение для контроля самоизоляции и обсервации, а в Китае снимают ограничения. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 8 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

количество инфицированных в Украине выросло до 1462 человек

скончались от осложнений болезни 45 пациентов

контроль за карантином теперь проводится с помощью мобильного приложения

на борьбу с коронавирусом власти потратили около миллиарда гривен

ВОЗ призвали не спешить снимать карантин

китайские власти сняли ограничения с города Ухань

Статистика по Украине

Скорость распространения болезни в Украине увеличилась вдвое. Количество новых инфицированных за последние сутки составило 143 человека, из них 32 медицинских работника. На данный момент в Украине 1462 больных, скончались от инфекции 45 человек, вылечились 28. Среди выявленных заболевших 104 ребенка.

«Больше всего случаев зарегистрировано в городе Киеве - это 253 случая, в Черновицкой области - 243 случая, в Ивано-Франковской области - 160 случаев», - уточнил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

За сутки новые заражения обнаружены в Закарпатской, Черновицкой, Одесской, Тернопольской, Донецкой, Винницкой, Кировоградской, Киевской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях, о летальных случаях сообщили в Черновицкой области, а также в Ровно и Киеве.

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в украинской армии. В Ивано-Франковской области умерла женщина, работавшая в ВСУ. Всего среди военных выявлены четверо заболевших.

В Черновицкой области, Тернополе и Сумах зафиксированы очередные выздоровевшие.

Борьба с пандемией в стране

В Украине запущено мобильное приложение, с помощью которого проводится мониторинг самоизоляции и обсервации заболевших и контактировавших с ними лиц. "Человеку будет приходить 10 push-сообщений в день. Нужно будет сделать свое фото, и во время фотографиования будет включаться геолокация", - объяснил принцип работы вице-премьер-министр Михаил Федоров. Игнорирование приложения будет рассматриваться, как нарушение карантина.

Минздрав разрешил частным клиникам проводить ПЦР-тестирование. Кроме того, в ведомстве заявили, что готовы развернуть временные госпитали для пациентов с легкой формой болезни, которые не имеют возможности самоизолироваться дома.

Министр здравоохранения Максим Степанов уверен, что страна находится на пороге пика пандемии. «Сейчас мы находимся на пороге пика коронавирусной болезни в Украине. В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медсистему. Количество пациентов возрастает настолько, что не хватает ни врачей, ни медикаментов, ни мест в больницах. К сожалению, такое произошло во многих странах...Говорить о том, когда завершится карантин, пока рано», - считает министр.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на отказ городских властей Запорожья от остановки общественного транспорта. «Хочу обратить внимание на ситуацию, когда мэр Запорожья нарушает постановление правительства и запускает в городе общественный транспорт. Эти действия уже получили реакцию СБУ и МВД», - сказал президент.

По информации властей Киева, на сегодняшний день в городе на двухнедельной обсервации находятся 207 людей, еще 40 тысяч киевлян входят в группу риска и контролируются мониторинговым центром. За нарушение карантина в столице составлены 574 административных протокола, ведется расследование 3 уголовных дел, сумма штрафов составила 91 тыс 800 грн.

Из-за карантина бюджеты городов недополучат 12,4 млрд грн. Такой прогноз сделал глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко. Доля недоимки столицы в этой сумме составляет 1,6 миллиарда гривен. "У общин не останется средств на зарплаты медикам, учителям, работникам социальных и коммунальных служб. Органы местного самоуправления, можно сказать, остались один на один с пандемией", - сказал Кличко. Мэр Днепра Борис Филатов оценил потери в 300 млн грн, одесский голова Геннадий Труханов – в 100 млн грн.

По данным системы закупок Prozorro, из бюджета государства на борьбу с коронавирусом потрачены 952 млн грн. За эти деньги приобретались камеры для измерения температуры, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, перчатки, костюмы, оборудование для анестезии и реанимации.

Десятки украинцев находятся в Италии на принудительном карантине или в госпиталях в палатах интенсивной терапии, заявил посол Украины в Риме Евгений Перелыгин. Имена этих людей не известны, поскольку информация может быть получена диппредставительством только в случае обращения родственников о помощи.

При эвакуации из Венгрии автобус с украинцами попал в аварию. Во время движения водитель микроавтобуса уснул. Транспорт съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП различные травмы получили 9 наших сограждан, 5 из них госпитализированы.

Ослабление карантина в мире

В Китае снят карантин с эпицентра пандемии города Ухань. Со среды всем здоровым жителям разрешено выезжать из провинции Хубэй. Для этого им необходимо иметь в своем смартфоне зеленый QR-код, которым китайские власти обозначают неинфицированных граждан страны.

Чешское правительство также сняло ряд ограничений. Гражданам страны позволили заниматься неконтактными видами спорта и открыли спортплощадки. Также разрешена работа магазинов строительных материалов, техники, сервисов по обслуживанию велосипедов. При этом, сохраняется масочный режим и запрет собираться в группы более двух человек.

Во Франции решили пока не ослаблять карантин, несмотря на уменьшение количества заболевших. По словам министра здравоохранения страны Оливье Верана, пик пандемии не достигнут, за сутки 94 французов были госпитализированы с инфекцией. На данный момент инфицированы почти 100 тыс французов, 9 тыс умерли от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения обратилась с призывом к государствам не торопиться снимать ограничения. "Самое важное - это не ослаблять меры слишком рано, чтобы не вернуться на старые позиции. Это похоже на то, как быть больным, если вы встаете с постели слишком рано и слишком рано начинаете работать, вы рискуете вернуться назад с осложнениями", - заявил официальный представитель организации Кристиан Линдмайер.

Испанские власти сообщили о резком росте смертности за последние сутки. В стране зафиксировано 743 летальных случая и 5 тыс новых зараженных. За все время пандемии заболели 140 тыс 510 испанцев, умерли 13 тыс 798.

В Британии назвали минувший день самым «темным» в истории страны. Смертность от коронавируса выросла в два раза до 854 летальных случая в сутки. Всего от пандемии в Соединенном Королевстве погибли 6 тыс 227 человек.