Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля

Коронавирус распространяется в Украине и мире. Пик эпидемии в нашей стране по прогнозам Минздрава может наступить на следующей неделе. В Украине введен масочный режим, а в Киеве могут запретить передвижение на личном автотранспорте. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 7 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

количество зараженных превысило 1319 случаев

умерли от болезни 38 человек

лечение средних и тяжелых случаев болезни проводится за государственный счет

в Украине вступил в силу масочный режим

власти могут запретить передвижения на личном автотранспорте

пандемия достигнет пика на этой неделе

Статистика по Украине

В Украине зафиксированы 1319 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На данный момент умерли 38 человек, а вылечились - 28.

В течение этих суток новые смерти от COVID-19 произошли в Закарпатской, Тернопольской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Ужгородской, Киевской и Донецкой областях. По данным Минздрава, большая часть летальных случаев обусловлена тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

Десятки больных в тяжелом состоянии находятся в инфекционных больницах Львова, Черновцов и Киева. За сутки госпитализированы 79 зараженных, мобильные бригады провели тесты у 676 людей. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, за 12 дней прирост инфицированных составил 27%. Новые случаи инфекции выявлены во Львовской, Одесской, Тернопольской и Черкасской областях.

В Киеве за сутки заболели 22 человека, всего выявлено 267 случаев, четверо жителей умерли.

Масочный режим и новые запреты

В стране вступило в силу постановление правительства об усилении карантина. Согласно основным требованиям, граждане Украины в общественных местах должны носить маски и респираторы, также необходимо иметь при себе удостоверяющие документы.

Кабмином запрещены передвижения по улицам группами более 2-х человек, детям до 14 лет нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых, закрыты для посещения спортплощадки, школы, парки и скверы, запрещены любые массовые мероприятия.

Кроме больных и контактировавших с ними, предписано находиться на самоизоляции пожилым людям старше 60-ти лет.

Первые нарушения введенного режима уже зафиксированы в Киеве. Стычка с полицией произошла в Гидропарке из-за запрета заниматься на спортплощадках. Двое мужчин были задержаны и доставлены в отделение. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в связи с многочисленными нарушениями карантина власти страны могут запретить передвижение частных автомобилей. "Если дальше будет продолжаться несоблюдение правил, государство может ввести строгие ограничения. Понятно, что они также будут действовать и в столице, когда ездить будут только те, кто обеспечивает жизнедеятельность нашего города", - сказал Кличко.

С момента введения карантина полиция составила 3922 административных протокола, из них 182 за нарушение самоизоляции, расследуется 46 уголовный производств, информирует МВД.

Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил случаи, при которых государство оплачивает лекарства для пациентов с COVID-19. "Вопрос лечения, особенно средней тяжести и тяжелых больных - это то, что должно выполнять государство. И мы сейчас в срочном порядке пересматриваем это. Просматриваем пакеты медицинских услуг и медицинских гарантий", - заявил Степанов.

Во время пандемии ни одна больница не будет закрыта в Украине. Такое обещание дал президент Владимир Зеленский. "Мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирование", - сказал глава государства.

Из-за закрытия 115 контрольно-пропускных пунктов на границе скопились сотни фур с различными товарами. В настоящее время проезд транспорта через границу осуществляется только через 19 КПП.

По информации Госпогранслужбы, из Турции эвакуированы 35 украинцев паромом в Черноморск. Далее в сопровождении полиции люди были доставлены на 14-дневную обсервацию.

Пандемия коронавируса в мире

В США в течение 24 часов заболели коронавирусом более 30 тысяч человек. На данный момент в стране инфицированы 337 620, умерли 9643. Половина летальных случаев приходится на Нью-Йорк – 4159. Власти прогнозируют дальнейшее резкое увеличение смертности на этой неделе. Из-за пандемии в стране прогнозируют от 100 до 240 тысяч летальных случаев. "Это будет наш Перл-Харбор, наше 11 сентября, только на этот раз события не будут локализованы. Это будет происходить по всей стране", - сказал главный санитарный врач США Джером Адамс.

Германия стала четвертой страной мира, количество заболевших в которой преодолело 100 тысяч. При этом в стране зафиксировано 1584 смертей от осложнений COVID-19.

В Испании за сутки скончались от коронавируса 637 человек, заболели 4273. Общее число инфицированных достигло 135 тысяч, заражены около 20 тысяч врачей.

Количество смертей от пандемии в Италии достигло 16523. За сутки зафиксирована гибель 636 пациентов, число зараженных достигло 132 547.

В Румынии из-за пандемии президент Клаус Йоханнис на месяц продлил чрезвычайное положение. Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о введении чрезвычайной ситуации в семи префектурах. На Филиппинах полиция застрелила нетрезвого мужчину, который отказался надеть медицинскую маску и напал на правоохранителей.

На время карантина во Франции полиция ввела цифровое разрешение на передвижение по улицам. Соответствующее приложение устанавливается на смартфоны граждан. А в Финляндии столкнулись с острым дефицитом рабочей силы и планируют запустить чартерные авиарейсы для сезонных работников, в том числе и из Украины.