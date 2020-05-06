Коронавирус в Украине и мире: что известно на 6 мая

Коронавирус в Украине и мире 6 мая продолжает распространяться. Власти отметили улучшение ситуации с заболеваемостью в стране, но учитывая рекомендации ВОЗ, карантин будет продлен. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 6 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

заражены коронавирусом 12697 украинцев

в стране зафиксировано 316 летальных случаев болезни

пик заболеваемости завершится 9 мая

Кабмин собирается продлить карантин после 22 мая

в регионах смягчают карантин, не дожидаясь решений правительства

Статистика заболеваемости по Украине

Минздрав отмечает сокращение количества заболевших коронавирусом в Украине за сутки. Министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге сообщил о 366 зараженных за последние 24 часа и 100 случаях госпитализации с диагнозом COVID-19. По его словам, наибольшее количество новых инфицированных за минувшие сутки зарегистрировано в Черновицкой области - 61, в Одесской области - 42, и в Киеве – 48. Суточный рост новых зараженных составил 3,5% по отношению ко всем заболевшим. С момента появления коронавирусной инфекции в стране зафиксированы 12697 больных, 316 летальных случаев и 1875 выздоровлений.

Правительство ожидает, что пик заболеваемости завершится 8-9 мая, а с 11 мая численность выздоровевших начнет превышать количество заболевших. Тем не менее, в Кабмине собираются продлевать карантин после 22 мая.

"Всемирная организация здравоохранения продолжила режим пандемии и всемирного карантина на два месяца. Кабмин пока на первом этапе продолжил карантин до 22 мая, но, скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен и в дальнейшем со следующими этапами послаблений", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ослабление карантина в Украине

Кабмин расширил список разрешенных во время карантина видов хозяйственной деятельности. С 11 мая в Украине:

позволят работать летним площадкам кафе и ресторанов,

заведения общественного питания смогут продавать напитки и еду на вынос,

возобновится деятельность нотариусов, адвокатов и аудиторов, частных стоматологических клиник и кабинетов.

Минздрав опубликовал правила посещения парков и скверов, которые откроются для населения с 11 мая. Зоны отдыха и занятия спортом должны быть оборудованы туалетами, антисептиками на входе, а граждане не должны собираться в группы более 3-х человек и соблюдать дистанцию во время индивидуальных занятий спортом.

Местные власти уже ослабили карантинные ограничения. В Киеве открылись 3 продовольственных рынка "Демеевский", "Маяк" и "Базар на Лесной", а мэр столицы Виталий Кличко сообщил о разрешении кофейням работать на вынос. Также он проинформировал, что из-за карантина в Киеве не будут проводить мероприятия к 75-летию победы над нацизмом во Второй мировой войне 8-9 мая.

Власти Кременчуга решили запустить весь общественный транспорт с 12 мая. При соблюдении масочного режима и ограничении по количеству сидячих мест горожанам позволили передвигаться в общественном транспорте без каких-либо пропусков. Медиков будут возить без очередей и бесплатно, при этом льготников не будут перевозить до 22 мая.

На общегосударственном уровне транспортные ограничения не будут сняты как минимум 3-4 недели, а метро позволят открыть только в конце июня – начале июля. Такой информацией поделился источник издания в Офисе президента.

Во Львове городские власти разработали план восстановления индустрии туризма. Горсовет намерен открывать отели, рестораны и музеи уже в мае, а в июле-августе запускать центры досуга и восстанавливать международные авиасообщения. Групповой организованный и международный туризм предполагается перезагрузить в ноябре-декабре.

"Международные Авиалинии Украины" проинформировали об очередном чартерном рейсе украинских работников в Германию. "Наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу. К обязательным условиям путешествия относятся: наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев и медицинской страховки, в том числе на случай COVID-19. К перевозке принимаются только официально трудоустроенные граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском", - говорится в сообщении авиакомпании. В МАУ также сообщили о заказах на чартерные перевозки в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу. Ранее подобные рейсы уже были выполнены в Хельсинки и Лондон.

Три эвакуационных рейса доставили более 500 украинцев на родину из Италии, Казахстана и Германии. Ни у кого из пассажиров не обнаружены симптомы заболевания. Почти все решили пройти двухнедельную самоизоляцию при помощи приложения "Дій вдома".

Индия передала Украине в качестве гуманитарной помощи по борьбе с коронавирусом партию препарата с гидроксихлорохином. Также, индийское правительство предоставило специальное разрешение на коммерческое приобретение гидроксихлорохина для нужд Минздрава Украины.

Пик пандемии в мире

В России фиксируется значительный рост заболеваемости коронавирусом. Количество инфицированных достигло 155 370 человек. За сутки заразились более 10 тыс. В отношении ко всем больным суточный рост составил 7%. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Москве (80 тыс) и области (15,7 тыс), а также в Санкт-Петербурге (5,5 тыс). За все время пандемии в стране умерли от инфекции 1451 россиянин, 20 тыс выздоровели.

За сутки во Франции умерли 306 больных коронавирусом. Всего за время пандемии в стране зарегистрированы 25 201 летальных случая болезни. На данный момент с диагнозом COVID-19 в больницах находятся 25 548 французов. Президент Эммануэль Макрон заявил о намерении ограничить поездки граждан за границу летом из-за риска новой вспышки вируса. "Мы ограничим крупные международные поездки даже во время летних каникул. Мы останемся в Европе, и, в зависимости от того, как будет развиваться эпидемия, нам, возможно, придется ограничить это немного больше", - сказал Макрон.

Инициатива властей Беларуси провести военный парад на 9 мая подверглась критике Всемирной организации здравоохранения. "Скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между людьми в 1,5-2 метра, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии… Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19", - заявил представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер сообщил, что после восстановления работы небольших магазинов три недели назад не произошло никаких скачков заражения в стране. По его словам, ситуация в целом стабилизировалась, ежедневный прирост инфицированных составляет лишь 0,2%. За все время пандемии в Австрии коронавирусом заразились 15,6 тыс граждан, 606 скончались от осложнений.