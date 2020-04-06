Коронавирус в Украине и мире: что известно на 6 апреля

Украина и мир продолжают борьбу с пандемией коронавируса. Страны продлевают карантин из-за роста инфицирования, а Минздрав существенно ужесточает ограничения для украинцев. С сегодняшнего дня вводится масочный режим и обязательная самоизоляция для граждан от 60 лет. Подробнее о противодействии COVID-19 в Украине, а также ситуация в мире на 6 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

количество выявленных случаев коронавируса в Украине возросло до 1308;

37 человек с диагнозом COVID-19 скончались, 28 пациентов выздоровели;

коронавирусом в Украине чаще болеют люди в возрасте 30-69 лет;

пик эпидемии ожидается после 14 апреля;

с 6 апреля на улицу нельзя выходить без документов;

запрещены прогулки в парках, скверах, зонах отдыха;

в мире заболело более 1,2 млн. человек.

Усиление карантина

Кабинет министров Украины своим постановлением ужесточил карантинный режим в стране. С 6 апреля вводятся дополнительные меры для безопасности населения и ограничения социальной активности:

в общественных местах необходимо обязательно носить маску или респиратор;

перемещаться по улице разрешается группами не более 2-х человек, кроме необходимости сопровождения детей;

дети до 14 лет не могут находиться в общественных местах без сопровождения совершеннолетних родственников;

запрещается посещение парков, скверов, лесопарковых и прибрежных зон отдыха, детских и спортивных площадок;

проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам, количество пассажиров ограничивается числом мест для сидения;

на въездах в области устанавливаются пункты пропуска для проверки состояния здоровья всех проезжающих;

посетители и персонал заведений услуг и торговли должны быть в защитных масках, количество людей внутри помещений не должно превышать 1 чел на 10 кв.м.

С 6 апреля обязательно ношение средств индивидуальной защиты во всех общественных местах. Под общественны местом подразумеваются объекты или части сооружений, открытые для населения (подъезды, подземные переходы, стадионы, парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и прочее).

При этом, органы местной власти могут расширить этот перечень. Так, с 6 апреля в Киеве обязательно ношение маски или респиратора на улице.

Самоизоляция для пенсионеров

Правительство предписало соблюдать режим самоизоляции всем лицам старше 60 лет, т.к. данная возрастная группа находится в наибольшей группе риска заболеваемости COVID-19.

Пожилые люди до окончания карантина должны оставаться дома. В случае если о них некому позаботиться, разрешается выходить в магазин или аптеку на расстояние не больше 2 км от дома. Также можно выгуливать домашних животных.

Кроме пенсионеров самоизоляцию должны соблюдать люди с подозрением на коронавирус, контактные лица зараженных, инфицированные с легкой формой заболевания.

Темпы распространения COVID-19 в Украине

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что коронавирус в Украине имеет меньший темп распространения, чем в странах лидирующих по заболеваемости в мире.

Прирост новых случаев инфицирования украинцев в сутки составляет 14%. Так, если в Италии заражение от 100 до 1200 человек произошло за 6 дней, то в Украине - более 9 дней.

Коронавирусом чаще болеют украинцы в возрасте 30-69 лет. Среди летальных случаев 65,6% - женщины. Большинство умерших были старше 50 лет, 84% имели сопутствующие хронические заболевания (диабет, сердечно-сосудистые, болезни почек, легких).

Борьба с коронавирусом в мире

В США прогнозируют пик смертности через неделю. Эпицентром эпидемии в стране стал Нью-Йорк, где врачи вынуждены носить дождевики и мусорные мешки из-за нехватки халатов. Дональд Трамп распорядился направить в Нью-Йорк тысячу военнослужащих и военных медиков.

В Германии последние три дня фиксируют снижение темпов заболеваемости. 5 апреля число инфицированных снизилось на 146 случаев по сравнению с 6082 новыми заражениями, выявленными в субботу. В пятницу было зарегистрировано 6174 новых инфицированных. Всего в стране заболело уже 97 тыс. человек.

В Италии уменьшается число пациентов в тяжелом состоянии. Впервые с момента начала эпидемии количество пациентов отделений интенсивной терапии снизилось. На 5 апреля 3 994 пациентов с коронавирусом находились в реанимационных отделениях, что на 74 меньше, чем 4 апреля.

Испания опередила Италию по количеству зараженных коронавирусом и находится на втором месте по скорости распространения заболевания в мире после США. Число смертей 5 апреля выросло на 674, составив 12 418 умерших. Днем ранее от коронавируса в Испании скончались 809 человек.

В Великобритании усилят карантин, если население будет игнорировать правила пребывания дома и социального дистанцирования. Правительство может запретить упражнения на свежем воздухе. Для предотвращения распространения инфекции в стране освободят около 4 тыс. заключенных “низкой группы риска”.

Иран частично восстановит экономическую деятельность с 11 апреля. Несмотря на то, что в стране ежедневно фиксируются не менее 100 случаев COVID-19, президент сообщил о возобновлении деятельности “с низким уровнем риска” с субботы. Госслужащие будут работать удаленно с 11 апреля, запрет на массовые мероприятия и работу учебных заведений продлен до 18 апреля.

Во Франции 7 апреля начнут исследования по переливанию плазмы крови людям с коронавирусом от людей, которые уже выздоровели. В испытаниях примут участие 200 пациентов, а результаты станут известны через 2-3 недели.

В Австрии для борьбы с распространением коронавируса будут отслеживать местоположение граждан при помощи смартфонов или специальных брелоков. Данные меры необходимы, т.к. правительство планирует в ближайшем будущем ослабить запрет на выход из дома.