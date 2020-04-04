Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 апреля

Борьба с коронавирусом продолжается в Украине и мире. Власти страны вводят обязательный масочный режим, перекрывают дороги и проводят массовое тестирование на Covid-19. В то же время, в случае снижения динамики заболеваемости через три недели Кабмин обещает послабление карантина.

Детальнее о Covid-19 в Украине и мире 4 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

заражены коронавирусом в стране 1072 человека

в Украине зафиксировано 27 летальных случая болезни

в регионах блокируют транспортное сообщение

с 6 апреля в стране вводится обязательный масочный режим

всем пожилым людям предписана самоизоляция

Кабмин запретил массовое празднование Пасхи в храмах

через три недели в случае снижения динамики заболеваемости карантин может быть ослаблен

Ситуация с заболеваемостью в Украине

По данным Минздрава, в Украине заболели коронавирусом 942 пациента, скончались от последствий болезни 23 человека, выздоровели 19. "В учреждениях здравоохранения проходят лечение 477 человек. Из них 25 детей. Сейчас искусственная вентиляция легких проводится 16 лицам. Это люди с тяжелым течением коронавирусной болезни", - уточнил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

За последние сутки экстренная помощь выезжала на дом к больным коронавирусом 22 раза, в результате были госпитализированы 20 человек.

Новые пациенты с Covid-19 обнаружены в Киевской, Черновицкой, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

В Тернопольской области умерла 57-летняя женщина. Пациентка три дня находилась в реанимации Козовской районной больницы.

В Умани у умершего хасида из США обнаружен коронавирус. Как объяснил глава Черкасской облгосадминистрации Роман Бондар, иностранец имел тяжелую сопутствующую патологию, не подпускал к себе врачей и не выполнял рекомендации.

"В Киеве количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 28 человек, двое не выжили. В целом 189 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них уже 3 летальные случаи", - сказал мэр столицы Виталий Кличко.

400 киевлян в настоящее время госпитализированы с пневмонией и проходят тесты на Covid-19. Также в столице начали проводить тестирование на коронавирус на дому. Для этого созданы несколько мобильных бригад врачей.

В Минздраве составляют реестр всех мест обсервации больных коронавирусной инфекции.

Усиление карантина в Украине

В Полтавской области житель Миргорода с подозрением на коронавирус отказался делать тесты и скрылся от полиции. Позднее правоохранители разыскали нарушителя и взяли у него анализы. В Херсонской области полиция открыла уголовное производство в отношении сотрудников больницы, которые выдали родственникам тело умершей женщины, не дожидавшись результатов тестов на COVID-19. Как выяснилось позднее 68-летняя пенсионерка была больна коронавирусом.

По данным МВД, за нарушения карантина правоохранителями составлены 153 админпротокола, судами наложены штрафы в сумме 272 тысячи гривен.

На время чрезвычайной ситуации Генштаб ВСУ приостановил все отпуска военных и запретил служебные командировки.

В Черновицкой области вступил в действие особый транспортный режим. Согласно решению местных властей, проезд разрешен только грузовым и транзитным автомобилям, а также средствам передвижения местных жителей. Пассажирам и иногородним частным водителям доступ в регион закрыт. На въезде в область установлены 5 блокпостов.

В связи с карантином Кабмин решил установить особый транспортный режим на въездах и выездах всех областей. Устанавливаются КПП, на которых будет проводиться мониторинг состояния здоровья.

С 6 апреля власти вводят обязательный масочный режим в общественных местах. Кроме того, люди обязаны иметь при себе удостоверяющие документы. Всем пожилым людям старше 60-лет предписано находиться в самоизоляции. Исключения делаются только для посещения магазинов и аптек, расположенных в двух километрах от дома. До 28 апреля запрещены все массовые торжества по случаю празднования Пасхи.

Правительство обязало руководство работающих магазинов и банков выдавать сотрудникам маски и респираторы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает, что через три недели в стране начнется послабление карантинных мер и будет частично восстановлено движение общественного транспорта. По словам главы правительства, на работу разрешат ходить трудоспособному населению, на карантине останутся студенты, школьники и пенсионеры.

ООН и Всемирная организация здравоохранения для преодоления последствий пандемии выделит Украине 165 млн долларов, проинформировал Шмыгаль.

На время чрезвычайной ситуации количество пунктов пропуска на границе Украины сокращается до 21. За сутки вернулись на родину 7200 наших сограждан.

По данным МИД, за рубежом проходят лечение от инфекции 34 украинца, 10 человек выздоровели, 4 умерли.

Пик смертности от коронавируса в мире

Во Франции зафиксирована беспрецедентная вспышка смертности от инфекции. В один день умерли 1355 человек, из них 884 в домах престарелых. За все время от пандемии в стране погибли 5378 французов.

В США за сутки умерли 1200 человек. За все время количество летальных случаев превысило 6 тысяч.

Испанские власти сообщили об очередном пике смертности Covid-19. За сутки от болезни скончались 932 человека. Общее количество жертв пандемии в стране составило 11 тысяч. По количеству зараженных 117 710 страна обошла Италию.

Значительно увеличилась смертность от пандемии и в Великобритании. За последние 24 часа на островах скончались 684 человека. На данный момент погибли от коронавируса 3605 британцев.