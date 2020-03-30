Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 марта

В Украине и мире продолжается борьба с коронавирусом. Уже все украинские области охватил Covid-19, в связи с чем правительство усиливает карантин и вводит чрезвычайную ситуацию, Минздрав внедряет новые алгоритмы действий, а число зараженных в мире уже приближается к 700 тысяч. Подробности распространения пандемии в Украине и мире 30 марта - в материале РБК-Украина.

Важно:

За двое суток число заболевших в стране увеличилось до 475

Подтверждены 10 случаев смерти украинцев в стране и 4 за рубежом

украинцев в стране и 4 за рубежом Украина закрыла границы, МИД ввел программу "Защита"

Минздрав запускает спецбригады по выявлению инфицированных и внедряет стандарт "клинической сортировки"

В стране начали полностью блокировать отдельные регионы и населенные пункты

Число зараженных коронавирусом в Украине растет

Covid-19 зафиксирован уже во всех украинских областях и Киеве. Последней областью, в которой обнаружили коронавирус стала Кировоградская. Сейчас больше всего случаев заражения в Киеве и Черновицкой области. Далее Тернопольская, Черкасская, Киевская, Ивано-Франковская. По одному случаю заражения - в Полтавской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Закарпатской, Черниговской областях.

29 марта экс-заместитель главы Киевской областной государственной администрации Олег Мищенко умер от коронавируса.

В Луцке у директора городской клинической больницы Лариса Духневич подтвердился Covid-19.

В Сумской области зафиксировали новый случай заражения. Коронавирус диагностировали у 39-летнего мужчины из Ахтырки, который 15 марта вернулся из-за границы и находился под присмотром семейного врача.

В Кировоградской области впервые зафиксировали коронавирус 29 марта. Трое больных находятся в Кропивницкому и один - в Долинском районе.

В Черкасской области в городе Умань коронавирусную инфекцию обнаружили у 6-месячного ребенка. Из города Каменка ограничат въезд и выезд. В этом городе уже 23 случая заражения.

Заразились коронавирусом во время церковной службы в Закарпатской области почти 20 человек. 19 человек контактировали с зараженной Covid-19 женщиной.

Глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук сообщил, что область могут закрыть на въезд и выезд.

На карантине с подозрением на коронавирус находятся более 170 украинских военнослужащих.

В связи с этим Минздрав изменил стандарты оказания медицинской помощи больным на коронавирус. Медицинский работник, который обнаружил человека с симптомами, соответствующими COVID-19, должен действовать по следующему алгоритму:

зарегистрировать случай и проинформировать медучреждение для дальнейшего клинического исследования пациента;

в двухчасовой срок проинформировать о подозрении на заболевание лабораторный центр Минздрава Украины;

если пациент попадает в круглосуточный стационар, там проводится забор необходимых материалов для анализов, которые должны быть отправлены в лабораторию.

Также в Министерстве здравоохранения сообщили, что будут внедрять стандарт "клинической сортировки". Таким образом больных с легкой формой Covid-19 не будут госпитализировать. Эти люди будут лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением.

Зеленский спрогнозировал три сценария распространения коронавируса в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех сценариях распространения Covid-19 в нашей стране. Первый сценарий - от 3 до 5% одновременно больных коронавирусом. Второй сценарий - 25% больных. Третий и самый худший - более 50% одновременно больных коронавирусом.

По словам украинского президента, второго и тем более третьего сценария украинская медицинская система не выдержит.

В Украину прибыл еще один рейс с медицинским инвентарем из Китая

В международный аэропорт "Борисполь" 29 марта прибыл второй самолет с Китая, который доставил в Украину новую партию медицинских средств. В частности, на борту самолета находились 300 тысяч респираторов, 35 тысяч защитных костюмов, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства индивидуальной защиты.

Из-за рубежа прибывают украинцы

Специальный рейс Москва-Киев, который прибыл утром 29 марта, доставил в Украину более 700 человек.

Также спецрейс из Нью-Йорка в Киев доставився 359 граждан Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что украинцев, которые вернутся домой после субботы, могут отправить на обсервацию в отели, чтобы не допустить распространение Covid-19.

Коронавирус в мире

В США число зараженных коронавирусом стремительно растет. В частности, уже умерли более 2000 человек. В связи с этим президент США Дональд Трамп объявил режым чрезвычайной ситуации в 12 штатах.

В Испании за сутки жертвами коронавируса стали более 800 человек. Согласно данным Университета Хопкинса, по количеству инфицированных Испания занимает 4 место среди стран со вспышкой коронавируса. Поэтому власти страны приняли решение продлить карантин до апреля.

В частности, принцесса Испании, двоюродная сестра короля Филиппа VI Мария Тереза 29 марта умерла от коронавируса.

Тем временем в китайской провинции Хубэй, которая была эпицентром коронавирус COVID-19, служба гражданской авиации Китая начала восстанавливать авиасообщение.

Хотя представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фенг заявил, что растущее количество случаев заражения коронавирусом в Китае рискует разжечь вторую волну пандемии коронавируса.