Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина достигла критической ситуации с заболеваемостью врачей

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. В стране зафиксирован критический уровень заболеваемости медиков, а правительство ослабляет карантин, чтобы избежать продовольственного кризиса. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 30 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

заражены коронавирусом 9866 украинцев

в стране зафиксировано 250 летальных случаев болезни

в Минздраве заявили о критическом уровне заболеваемости врачей в Украине

Кабмин разрешил открыть продовольственные рынки с 1 мая

Статистика заболеваемости по Украине

В Украине неуклонно растет число зараженных коронавирусом. Минздрав сообщил о 456 новых случаях инфицирования за сутки, среди которых 133 медицинских работника и 33 ребенка. За последние 24 часа в стране госпитализированы с коронавирусом 113 человек, скончались от осложнений инфекции 11, выздоровели 111.

В Вооруженных силах Украины болеют 52 военнослужащих, 20 выздоровели, 2 умерли. По данным Минздрава, 71% жертв коронавируса имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. За все время пандемии диагноз COVID-19 поставлен 9866 украинцам, умерли 250 человек, вылечились 1103.

Среди всех заболевших 1976 медработников. "Ужасные цифры по количеству больных врачей. Уже более 20% от общего количества больных - врачи. Это очень тревожная ситуация. ВОЗ считает тревожным уровень в 10%, а у нас в Украине уже более 20%. Это не восстанавливаемый ресурс государства. Врачи - это те, кто спасает нас от пандемии", - отреагировала на ситуацию замминистра здравоохранения Светлана Шаталова. Также она сообщила о задержке поставки из Китая 71 тыс костюмов биозащиты для украинских медиков.

Ослабление карантина в Украине

С 1 мая правительство разрешило открыть 872 продовольственных рынка страны при соблюдении карантинных требований. "Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Следить за соблюдением норм на рынках будет Госпотребслужба, которой предоставлено право закрытия торговых организаций в случае выявления нарушений.

Шмыгаль обратился к политическим силам с просьбой не призывать к протестам против карантина, поскольку любые массовые акции могут привести к резкому скачку заболеваемости. "Прошу сейчас не манипулировать этими вещами, не призывать украинцев к протестам, скоплениям. Мы получим просто следующий этап роста заболеваемости… Карантин однозначно будет ослабевать, но только если количество больных не будет увеличиваться", - сказал премьер. Незадолго до заседания правительства у здания Кабмина на ул. Грушевского несколько сотен предпринимателей устроили протест с требованием разрешить работу малому и среднему бизнесу с 1 мая.

В Украине за невыполнение введенных карантинных ограничений полицией составлены 6141 административный протокол. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Днепропетровской (951), Киевской (874) и Львовской (555) областях. В отношении 150 дел суды назначили различные взыскания.

За сутки более 300 украинцев вернулись спецрейсами из Армении, Италии и Швеции. Ни у кого из пассажиров не обнаружена повышенная температура. Все прилетевшие на родину граждане, кроме одного, воспользовались возможностью пройти самоизоляцию дома с помощью мобильного приложения "Дій вдома".

На Бали в отеле умерли двое пожилых украинцев с подозрением на коронавирус. "МИД получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители - украинские граждане, были найдены мертвыми в номере одного из отелей на острове Бали (Индонезия), где они проживали. Тела умерших доставлены в местную больницу. Сейчас проводятся анализы на возможное наличие коронавируса COVID-19 в телах умерших", - уточнил представитель МИД Сергей Погорельцев.

Последствия пандемии в мире

В Соединенных Штатах количество летальных случаев из-за пандемии превысило жертвы во время войны во Вьетнаме. От осложнений коронавирусной инфекции скончались 58365 граждан США. За последние сутки в стране заразились 12 тыс, общее число инфицированных превысило 1 млн. Наибольшее количество зараженных в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Массачусетс. Власти намерены ежедневно тестировать на коронавирус 5 млн человек. Кроме того, планируется обязательное тестирование для всех пассажиров, прибывающих из стран, где выявлены вспышки болезни.

В Канаде заявили о росте количества заразившихся COVID-19. На данный момент зафиксированы 50015 случаев инфицирования, умерли от болезни 2859 человек.

Правительство Германии ограничило поездки граждан за рубеж до 14 июня. Всего в стране заразились коронавирусом 159912 человек, умерли 6314. В тяжелом состоянии находятся 2409 немцев.

В Литве депутаты Сейма поддержали введение уголовной ответственности за нарушение карантина. После вступления закона в силу нарушившим самоизоляцию будет грозить один год тюрьмы.

В Швеции сообщили о резком росте смертности за неделю. С 6 по 12 апреля в этом государстве умерли 2505 человек. Как известно, эта страна практически не вводила ограничений, связанных с пандемией. На данный момент количество зараженных коронавирусом достигло 20 тыс, умерли от болезни 2355 шведов.

Лоукостер Wizz Air заявил о возобновлении полетов с 1 мая из Вены по пяти направлениям. Предполагается, что первые рейсы отправятся в Дортмунд, Салоники, Лиссабон, Осло и Эйндховен. В Wizz Air также уверены, что на первом этапе будет наблюдаться "низкий спрос". Рейсы будут выполняться дважды-трижды в неделю, а пассажиры будут размещаться в самолете, чтобы между ними была безопасная дистанция.