Коронавирус в Украине и мире: что известно на 27 марта

Коронавирус в Украине и мире продолжает распространяться. Количество заболевших COVID-19 в мире превысило полмиллиона. В регионах нашей страны усиливается карантин, а Кабмин создает антикризисный штаб и смягчает требования по ограничению пассажиров в общественном транспорте. Детально о том, как меняется ситуация с пандемией коронавируса в Украине и мире 27 марта - в материале РБК-Украина.

Важно:

число заболевших коронавирусом в Украине по данным МОЗ увеличилось до 196;

на данный момент подтверждены 5 летальных случаев, четверо выздоровели;

власти страны закрывают границы для всех;

в Украине создан антикризисный штаб;

в областях начали перекрывать транспортное сообщение;

десятки тысяч украинцев ждут возвращения на родину;

в мире сообщили о второй волне пандемии;

Новые случаи коронавируса в Украине

Новые случаи инфицирования обнаружены в Киевской, Волынской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской, Тернопольской и Запорожской областях. Первые больные появились в Винницкой, Черниговской и Закарпатской областях. В Черновицкой области власти сообщили о выздоровлении еще 3 человек.

В Харьковской области полиция разыскивала 10 человек, которые контактировали с больными и нарушили условия самоизоляции. По состоянию на вечер 26 марта удалось разыскать 9 из 10.

По данным Минобороны, 145 военных находятся на карантине из-за подозрения на коронавирус.

В Киеве стремительно растет число зараженных. В данный момент инфицированы 47 человек. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что некоторые частные клиники не информируют Минздрав о выявленных больных. Власти Киева потребовали от полиции усилить контроль в этом направлении.

Сразу несколько врачей заразились коронавирусом в Тернопольской области. Как сообщает облгосдминистрация, известно о двух инфицированных семейных врачах, заразившемся сотруднике первичной медико-санитарной помощи и неврологе больницы Монастырисского района. По региону принято решение, после работы с инфицированными направлять врачей на 14-дневный карантин.

Как Украина борется с пандемией COVID-19

Власти Закарпатской области перекрывают половину дорог, которые соединяют регион с остальной страной.

В Сумах на въезде в город устанавливаются контрольно-пропускные пункты.

Президент Зеленский напомнил, что 27 марта власти закрывают границы, в том числе и для украинцев. Кроме того, он сообщил, что в Украину из Южной Кореи должны доставить 100 тысяч тест-систем полимеразной цепной реакции для выявления инфекции.

За рубежом остаются 20 тысяч украинцев, которые проинформировали консульства о желании вернуться на родину.

"Теперь логистика их возврата будет существенно затруднена. Причина не только в закрытии границы... С 27 марта авиасообщение сворачивают и другие страны", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр пообещал жесткий контроль для вернувшихся украинцев. При этом перед пересечением границы большинство принимает жаропонижающие препараты и пограничники не могут выявить всех заболевших. В марте вернулись на родину 200 тысяч.

В настоящее время за границей болеют коронавирусом 20 украинцев, на карантине находятся 160.

6 наших сограждан вылечились и вернулись к нормальной жизни.

В Украине создан антикризисный штаб по борьбе с коронавирусом. Его возглавил премьер Дмитрий Шмыгаль. Решение было принято Кабмином совместно с главами фракций парламента.

Правительство отменило требование о 10 пассажирах в трамвае, троллейбусе и автобусе. Сейчас уже допускается такое число людей, которое одновременно не превышает половины сидячих мест в транспорте.

Вторая волна пандемии в мире

Японские врачи заявили о второй волне пандемии. В стране за сутки зафиксированы 45 случаев смерти и 1314 новых заражений. Премьер страны Синдзо Абэ заявил о возможном чрезвычайном положении.

Число умерших от коронавируса в США увеличилось вдвое и превысило одну тысячу человек. В связи со стремительным распространением болезни по стране Верхняя палата Конгресса США выделила 2 триллиона долларов на устранение экономических последствий пандемии. 500 млрд долларов дадут на займы компаниям, столкнувшимся с затруднениями, 350 млрд долларов выделяется на кредиты для малого бизнеса, 500 млрд долларов на прямые выплаты семьям и пособия по безработице.

Количество безработных увеличилось в стране за неделю на рекордные 3,29 млн человек.

Восемь европейских мобильных операторов предоставят Европейской комиссии геолокационные данные пользователей. Как заявил еврокомиссар Тьоери Бретон, власти будут использовать только анонимные данные и по окончании пандемии они будут удалены.

Число летальных случаев пандемии коронавируса в Италии достигло 8165. Среди инфицированных 10 361 человек полностью выздоровели, в реанимации сейчас находятся 3612 больных.

В Испании заявили, что приобретенные китайские экспресс-тесты на коронавирус не работают. Как утверждают микробиологи, в тестах компани Bioeasy чувствительность - 30%, когда должна быть выше 80%.