Коронавирус в Украине и мире: что известно на 27 апреля

Стремительное распространение коронавируса в Украине и мире продолжается. Инфицировано около 3 млн. жителей планеты, при этом ВОЗ предупреждает о возможности повторного заражения. В Украине растет заболеваемость среди медиков, в нескольких регионах зафиксированы новые вспышки коронавируса. Подробнее о борьбе с пандемией СOVID-19 на 27 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

коронавирус диагностирован у 8617 украинцев

от осложнений заболевания скончалось 209 человек

в Украине заразилось около 1,7 тыс. медработников

ВОЗ не подтвердила случаев передачи СOVID-19 от животного человеку

в Ухане выздоровели все инфицированные коронавирусом

Статистика Минздрава

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине возросло до 8617. За прошедший день выявлено 492 заболевших. Выздоровело 840 человек, а число смертей от осложнений СOVID-19 достигло 209 (за сутки скончалось 8 человек).

5867 заболевших лечатся на самоизоляции, а 2750 украинцев госпитализированы в больницы. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 107 пациентов.

Самый высокий уровень заболеваемости сохраняется в Черновицкой области (1341 человек), где был выявлен первый случай инфицирования в стране. На второй строчке по количеству заболевших находится Киев - 1188 случаев.

731 зараженных зафиксировано в Ивано-Франковской области, 607 человек болеют в Тернопольской области, 527 - в Киевской, 508 - в Ровенской областях. В остальных регионах количество подтвержденных случаев коронавируса не превышает 500.

Наименьшие показатели инфицирования СOVID-19 среди украинцев - в Луганской (29) и Черниговской (32) областях.

Вспышка коронавируса в Украине

1676 медработников заразилось коронавирусом с начала эпидемии в Украине, за сутки выявлен 101 новый случай. 1391 человек лечатся амбулаторно, 284 госпитализированы (7 подключены к аппаратам ИВЛ).

Наибольшее число заболевших медиков (236 человек) - в Черновицкой области, которая является эпицентром заболевания в стране. Также высокие показатели инфицирования среди работников медучреждений Тернопольской и Ровенской областей.

Вспышку коронавируса зафиксировали в городе Подольск Одесской области. СOVID-19 диагностирован у 32 медработников Подольской районной больницы. Все они контактировали с семейным врачом, который был инфицирован и впоследствии умер от осложнений коронавирусной болезни.

Еще одна вспышка заболеваемости произошла в Харьковской области, но в этом случае массово заразились пациенты Областной психиатрической больницы №1. За сутки выявлено 11 случаев инфицирования. Населенный пункт Стрелечья, где расположено медучреждение, был ограничен на въезд и выезд.

Массовые протесты против карантинных ограничений прошли 26 апреля в Херсонской области. 250 предпринимателей-аграриев перекрыли дорогу с требованием возобновить работу рынков, на которых они реализовывали свою сельхозпродукцию. Подобная протестная акция состоялась в Каменском Днепропетровской области днем ранее. Предприниматели штурмовали ворота двух городских рынков и начали торговлю.

Из-за коронавируса могут лишиться работы сотрудники Львовского городского совета. Мэр Андрей Садовый анонсировал сокращение штата на 181 человек, в связи с сокращением поступлений денежных средств в местный бюджет.

Министерство образования рекомендовало учебным заведениям отменить выпускные вечера для обеспечения здоровья всех участников. По словам главы МОН, возможность проведения массовых мероприятий в школах (последних звонков и выпускных) будет зависеть от сроков окончания карантина.

Распространение коронавируса в мире

Эпицентром пандемии СOVID-19 остается США, где инфицировано около 1 млн. человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончалось 1995 пациентов. При этом в 46 штатах снижается заболеваемость, поэтому власти рассматривают возможность перезапуска экономики страны в мае.

Россия достигла наибольшего показателя заболеваемости с начала эпидемии. За сутки в РФ было выявлено 6361 случаев коронавируса. Также ежедневно увеличивается смертность от инфекции. За неделю число летальных случаев в России увеличилось вдвое. На сегодня известно о 747 умерших, а общее число заболевших составляет 80 949.

В Италии количество инфицированных уменьшается на протяжении пяти дней. Ежедневно фиксируется снижение новых случаев инфицирования, более чем на 600 человек. С 4 мая в стране планируется начать ослабление карантина. Правительство Италии анонсировало открытие большей части компаний от промышленного сектора до строительства.

Количество жертв коронавируса в Британии превысило 20 тыс. Общее число зараженных составляет более 150 тыс., а умерло 20 319 человек (большее число летальных случаев зафиксировано только в США, Италии, Испании и Франции). Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон полностью излечился от СOVID-19 и уже приступил к работе.

Китай опасается второй вспышки коронавируса из-за роста заболеваемости в РФ. В КНР зафиксировано 5 новых случаев инфицирования на границе с Россией. При этом в бывшем эпицентре пандемии Ухане все пациенты с коронавирусом полностью выздоровели и выписались из больниц.

С 26 апреля Саудовская Аравия отменила комендантский час практически по всей стране, кроме Мекки и районов, которые ранее находились в изоляции. Также правительство разрешило осуществление торговли при соблюдении санитарных норм и социального дистанцирования.

В Берлине состоялась акция протеста против карантина. Около тысячи демонстрантов собралось на площади недалеко от центра с требованием защиты конституционных прав. Протестующие заявили, что коронавирус является попыткой захвата власти путем распространения страха. Полиция оцепила площадь и призывала участников разойтись, в результате было арестовано более 100 человек.

Почти 10,5 тыс случаев СOVID-19 зафиксировано в Беларуси. За прошедшие сутки болезнь диагностировали у 873 человек. Общее число инфицированных возросло до 10 463. Количество летальных случаев достигло 72, выздоровели 1695 пациентов.