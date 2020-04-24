Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 апреля

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. Минздрав зафиксировал антирекорд заражения в стране, а ученые посчитали сколько украинцев заболеют при полной отмене карантина. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 24 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

инфицированы коронавирусом 7170 украинцев

число летальных случаев достигло 187

масочный режим в Украине может сохраниться после завершения карантина

Кабмин узаконил слежение за больными с помощью мобильных устройств

в стране налаживается производство аппаратов искусственной вентиляции легких

по прогнозу в случае полной отмены карантина заразятся 78% населения Украины

Статистика заболеваемости по Украине

За сутки в Украине заразились коронавирусом 578 человек. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, этот антирекорд зафиксирован в стране из-за массового нарушения карантина в Вербное воскресенье и на Пасху. В течение последних 24 часов с диагнозом COVID-19 госпитализированы 182 больных.

Всего по данным Минздрава, заражены 7170 граждан, скончались от осложнений 187, выздоровели 504. На данный момент в больницах на аппарате искусственной вентиляции легких находится 100 инфицированных, среди них один ребенок, 5-летняя девочка в Черновцах. Как утверждают эпидемиологи, 93% украинцев заразились на территории страны.

Карантин в стране

За нарушение карантина в Киеве полиция составила 951 административный протокол. По данным мэра столицы Виталия Кличко, 179 протоколов касаются случаев появления жителей в общественных местах без защитных масок, 21 нарушение связано с пребыванием групп более двух человек. Сумма штрафов составила 177 тыс грн.

Власть определилась с тем, как будет следить за соблюдением самоизоляции зараженных коронавирусом. Согласно опубликованному в постановлении правительства порядку, с помощью специального приложения украинцы будут получать push-сообщения в случайное время и обязаны будут сделать сэлфи на смартфон в течение 15 минут. Если фото не будет отправлено, автоматизированная система передаст полиции данные нарушителя карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал приоритеты правительства перед снятием карантина. В связи с пиком эпидемии в стране основными задачами Кабмина определены увеличение количества тестирования и повышение обеспеченности больниц. В конце мая Минздрав закупит 200 аппаратов искусственной вентиляции легких украинского производства. По словам президента Владимира Зеленского, отечественные ИВЛ вдвое дешевле зарубежных аналогов.

По мнению исследователей Оксфордского и Гарвардского университетов, если через две недели полностью будет отменен карантин в Украине коронавирусом могут заразиться до 34 млн граждан страны. В случае же если будут продолжены умеренные карантинные ограничения, то доля инфицированных не превысит 1% населения.

Несмотря на смягчение карантина ношение масок и использование дезинфекторов сохранится на протяжении длительного времени, заявил глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, коронавирус является сверхсерьезной проблемой, с которой мир еще не сталкивался.

Ни у одного из украинцев, прилетевших в Киев из ОАЭ, не обнаружен COVID-19. На данный момент завершена 14-дневная обязательная обсервация 112 наших сограждан в городе Ворзель Киевской области. Туристы получили справки о том, что их здоровье не угрожает окружающим, и разъезжаются по домам.

Пик пандемии в мире

В мире количество погибших от пандемии достигло 183 336 больных, заражены 2,62 млн. Наиболее всех поражены коронавирусом Соединенные Штаты, где умерли от инфекции 46 688 больных и заражены 841 556 человек. По словам президента США Дональда Трампа, худшее уже позади, новая волна пандемии в феврале следующего года, даже если наложится на сезонную вспышку гриппа, не будет тем, через что прошла страна последние два месяца. По данным Министерства труда США, 16% рабочей силы страны обратились за пособием по безработице. С середины марта это число составило более 26 млн граждан.

Китайские власти заявили, что 93,2% заразившихся коронавирусом вылечились. На это время в больницах КНР находятся менее 1 тыс инфицированных. За сутки медики зафиксировали 10 случаев болезни. По официальным данным, в Китае были выявлены 82 798 случаев инфицирования, выздоровели 77 207, скончались 4 632 больных.

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия находится на начальной стадии пандемии. По ее словам, благодаря жестким ограничениям государство выиграло время для укрепления системы здравоохранения, но коронавирус может остановить только вакцина. В стране третий день подряд фиксируется рост количества заболевших. В течение 24 часов заразились 2352 немца. Всего количество инфицированных достигло 148 046, умерли от осложнений 5094 больных, выздоровели 103 тыс.

За сутки в Испании умерли от коронавируса 440 человек, заразились 4635. В целом насчитывается 213 034 инфицированных, вылечились 89 тыс. Карантин помогает достигать поставленных целей, но страна находится все еще в тяжелой фазе, поэтому чрезвычайное положение продлено еще на 15 дней, заявил министр здравоохранения Сальвадор Илла.

Половина жертв коронавируса в Европе жили в домах для престарелых и интернатах. По словам директора Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, люди с физическими или умственными недостатками в старшем возрасте оказались наиболее уязвимы к инфекции.