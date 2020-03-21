Коронавирус в Украине и мире: что известно на 21 марта

Украина, как и весь мир, продолжает борьбу с коронавирусом. Количество заразившихся в стране увеличивается. Уже в пяти областях и в Киеве объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Карантинные меры остаются прежними: транспортные ограничения, закрытие всех развлекательных заведений, кафе и ресторанов и т.д. Подробнее о том, что происходит в Украине и мире 21 марта – в материале РБК-Украина.

Важно:

В Украине зафиксировано 41 случай заболевания коронавирусом;

Три летальных случая от COVID-19 по Украине;

Трое граждан Украины умерли от коронавируса за границей;

Один человек вылечился от коронавируса;

Италия обошла Китай по количеству жертв;

В Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях ввели режим ЧС.

Новые случаи заражения и первый выздоровевший

По последним данным Минздрава, в Украине подтвержден 41 случай заболевания коронавирусом. В пятницу по одному случаю было отмечено в Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях, два в Киевской области и сразу 10 новых случаев – в Черновицкой области.

Повторный тест на коронавирус у жителя Черновцов, у которого первым обнаружили вирус в Украине, дал негативный результат. И он стал первым вылечившимся от СOVID-19 в Украине. Мужчину уже выписали из больницы.

Черновицкая область остается лидером по числу заболевших коронавирусом - 25 случаев. Местные власти призвали самоизолироваться полторы тысячи граждан, прибывших из стран, где эпидемия в разгаре.

Пик заболеваемости еще впереди

Случаев заболевания коронавирусом в Украине будет становиться больше, пик заболеваемости еще впереди. Об этом заявил министр здравоохранения Илья Емец.

"Пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно. Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться", - заявил Емец.

Он напомнил, что около 20% случаев заболевания проходят в тяжелой форме, около 3% – требуют реанимационных мероприятий. Глава Минздрава в очередной раз призвал украинцев оставаться дома, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию.

В 3 регионах ввели режим ЧС, 2 области – на очереди

На вечернем заседании в пятницу Кабинет министров объявил чрезвычайную ситуацию в Киеве. Также режим ЧС был введен в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, новые карантинные ограничения в связи с этим пока не предусматриваются. Уже сегодня Кабмин планирует объявить чрезвычайную ситуацию также во Львовской и Харьковской областях.

Для недопущения распространения коронавируса на въездах и выездах из Киева обустроили 8 стационарных постов, сообщили в МВД. В интервью РБК-Украина первый замглавы КГГА Николай Поворозник рассказал, что на данный момент убытки киевского городского бюджета от эпидемии коронавируса составят около 1,5 млрд гривен.

Кроме того, по словам чиновника, нынешнего запаса медицинских масок в Киеве должно хватить на 7-10 дней. Также для улучшения транспортной ситуации в Киеве на улицы города выехали 200 дополнительных маршруток.

В Украину доставят тесты, маски и аппараты ИВЛ из Китая

В ближайшее время грузовой самолет Ил-76 доставит в Украину из Китая 10 миллионов лабораторных тестов и 400 экспресс-тестов на коронавирус, а также 1 миллион масок, которые поступят в аптеки, и 100 тысяч масок для врачей и полицейских, 10 тонн дезинфекционной жидкости, 10 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ожидается, что на следующей неделе в Китай полетит еще один самолет за новой партией медицинских грузов. Тем временем, первая партия экспресс-тестов была изготовлена Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины.

В Китае эпидемия идет на спад

Италия стала первой страной, в которой из-за СOVID-19 погибли более 4 тысяч человек. За вчера там зафиксировано более 600 смертей от коронавируса, и около 6 тысяч новых случаев заболевания. В целом же в Италии заболели более 47 тысяч человек. В разгаре эпидемия и в Испании, где от нее за сутки погибли более 200 человек.

Лидером по числу заболевших остается Китай - более 80 тысяч случаев, но темпы заболевания там резко пошли на спад. За сутки было зафиксировано лишь 39 новых случаев, при этом все заболевшие приехали в Китай из-за рубежа.