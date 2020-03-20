Коронавирус в Украине и мире: что известно на 20 марта

Борьба с коронавирусом в Украине и мире продолжается. Каждый день выявляются новые случаи заболевания. Для предотвращения распространения COVID-19 в Украине введен карантин с рядом ограничений, а в трех областях действует режим чрезвычайной ситуации. Все подробности о том, что известно на 20 марта - в материале РБК-Украина.

Важно:

в Украине зафиксировано 26 случаев инфицирования коронавирусом;

три летальных случая от COVID-19 по Украине;

полиция более жестко начинает реагировать на нарушение правил карантина по части транспортных перевозок;

Случаи внутреннего заражения в Украине

Главный санврач Виктор Ляшко заявил о том, что в Украине появились первые случаи заражения внутри страны. Речь идет о случаях зафиксированных 19 марта.

Также он добавил, что в Украине растет количество подозрений на COVID-19.

Новые случаи COVID-19 в Украине и третья смерть

За вчерашний день в Украине подтвердилось 10 новых случаев инфицирования коронавирусом. Первый из них был зафиксирован в Житомире. Как рассказал мэр города Сергей Сухомлин, это 52-летний мужчина, которые недавно вернулся из Австрии. Также мэр сообщил о том, что для недопущения распространения болезни, в городе будут проверять на наличие COVID-19 всех жителей, которые вернутся домой в рамках эвакуации.

Второй случай был зафиксирован в Киеве и подробности о нем рассказал Виталий Кличко. По его словам, коронавирус выявлен у 50-летнего мужчины, недавно побывавшего в Швейцарии. Мужчина обратился в частную клинику и сделал тест на COVID-19. Однако клиника не сообщила об этом в Минздрав. Государственным органам соответствующую информацию предоставила немецкая клиника, которая подтвердила диагноз.

Еще два теста на коронавирус оказались положительными и жителей Днепропетровской области.

Пятый за 19 марта случай COVID-19 в Украине стал летальным. В Ивано-Франковской области умерла женщина, тест на коронавирус которой показал положительный результат. В Минздраве рассказали о том, что в больницу женщина попала уже в тяжелом состоянии. 56-летняя пациентка занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. Она умерла через сутки после госпитализации.

Пять новых случаев подтвердились в Черновицкой области. Таким образом, она стала регионом с самым высоким уровнем заболевания в Украине.

Подозрения на коронавирус

Каждый день в Украине фиксируют десятки подозрений на коронавирус. 22 случая проверяют в Харькове. По словам мэра города Геннадия Кернеса, они изолированы и под наблюдением врачей. Также он сообщил о том, что все медицинские учреждения города переведены в состояние повышенной готовности.

В Черновицкой области проверяли 28 подозрений на коронавирус, 5 из которых на данный момент уже подтверждены. В регионе зафиксировано 15 случаев инфицирования COVID-19. Это самая высокая цифра по Украине.

Карантин в Украине могут продлить

Главны санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что Минздрав рассматривает варианты продления карантина. Он отметил, что соответствующее решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине.

“Если будет происходить такое продолжение роста - карантин будет стопроцентно продлен", - сказал он.

Как Украина борется с COVID-19

Супермаркеты сокращают режим работы из-за карантина. Как поясняют в крупных украинских сетях, из-за ограничений в работе транспорта их сотрудникам сложно добираться домой. Так, магазины сети Сильпо, которые не работают круглосуточно, переходят на график с 9:00 до 22:00. Магазины сети Billa теперь будут работать с 8:00 до 22:00.

Кроме того, по городам Украины начнут регулярно курсировать автомобили ГСЧС. Они с помощью громкоговорителя будут оповещать граждан об опасности коронавируса и о необходимости соблюдения правил карантина.

Во Львове на время карантина с 23 марта в общественном городском транспорте отменяются льготы на проезд.

В Киеве, по словам мэра города Виталия Кличко, метро останется закрытым до конца карантина. Напомним, что ранее секретарь Киеврады Владимир Прокопив заявлял о том, что властями разрабатывается план запуска метро в столице, но с ограничениями.

Коронавирус в мире

Согласно статистике, на данный момент в Италии количество смертей выше, чем было в Ухане, который в свое время был эпицентром распространения болезни. Для сравнения, смертность в Италии составляет 8,3%, тогда как в Китае она была на уровне 1,4%. При этом за время эпидемии в Италии в два раза меньше случаев инфицирования, чем было в Китае.

Кроме того, коронавирус был обнаружен князя Монако. Сообщается, что его состояние удовлетворительное и он продолжает работать из своих апартаментов в самоизоляции.

В Соединенных Штатах за менее чем половину суток 19 марта обнаружили еще три тысячи случаев заражения коронавирусом. Сейчас уже зарегистрировано 13 тыс.159 больных во всех 50 штатах.

На данный момент в мире зафиксировано более 240 тыс. случаев инфицирования COVID-19, а более 9800 умерло из-за коронавируса.