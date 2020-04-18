Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 апреля

Власти закрывают храмы на Пасху из-за коронавируса.
Коронавирус распространяется в Украине и мире. Власти усиливают карантин, закрывают церкви и запрещают появление людей в общественных местах на Пасху, а в Минздраве ждут развития ситуации. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 18 апреля - в материале РБК-Украина.
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Статистика по Украине
За последние 24 часа заразилось рекордное количество украинцев. По данным Минздрава, подтвержден 501 новый случай инфицирования коронавирусом, среди них 31 ребенок и 91 медицинский работник. В связи с повышенном риском сотрудников системы здравоохранения принято решение тестировать медиков на коронавирус каждые пять дней, заявил глава Минздрава Максим Степанов. Также он проинформировал о закупке за рубежом 176 аппаратов искусственной вентиляции легких. Чиновник уверен, что Украина полностью обеспечена аппаратами ИВЛ.
На данный момент заражены COVID-19 в стране 4662 украинца, зафиксированы 125 летальных случаев болезни. Смертность от коронавируса в Украине составляет 2,7%.
Усиление карантина в стране
За день работы блокпостов на въезде в Киев выявлены десятки людей с повышенной температурой. "На въездах зафиксировали 40 человек с температурой, шестеро из них были осмотрены медиками. Никто из этих людей в Киев не въехал, их отправили домой на самоизоляцию", - проинформировал мэр столицы Виталий Кличко. Кроме того, градоначальник напомнил об усилении контроля за соблюдением карантина на праздники и ограничении доступа к кладбищам. На Пасху у 179 храмов столицы будут дежурить сотрудники полиции и Нацгвардия. Правоохранители обязаны предотвратить распространение коронавируса в Киеве, говорится в заявлении МВД.
Во Львовской области в городе Самбор полиция открыла уголовное дело и составила 4 админпротокола в отношении священников и прихожан, участвовавших в крестном ходе.
В Мукачево местные власти закрыли храмы на карантин до понедельника. Житомирский горсовет запретил жителям посещать церкви на праздники. У всех культовых сооружений на выходные планируется дежурство муниципальной инспекции. Также в городе на выходные полностью остановлена работа электротранспорта.
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний допустил, что в Украину могут не привезти на Пасху благодатный огонь из храма Воскресения Христова.
Пик заболеваемости коронавирусом в стране еще не наступил. Такое заявление озвучивалось на совещании в Офисе президента. "Все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционных шашлыков. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин - временный, но важнейший. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни", - сказал президент Владимир Зеленский.
Карантин в Украине будет продлен, если количество больных будет увеличиваться ежедневно более чем на 2% от всех инфицированных, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. "О продлении карантина мы будем коммуницировать ближе к следующей неделе, после Пасхи. Посмотрим, что будет происходить в пасхальные праздники и как люди будут придерживаться карантинных мероприятий", – заявил Ляшко.
Пик пандемии в мире
В Соединенных Штатах за сутки погибли от коронавируса 4491 человек. Общее количество летальных случаев достигло 33 286. На данный момент заражены 671,4 тыс американцев. В стране зарегистрированы рекордные 20 млн безработных. Как пишут экономисты, пандемия в стране "стерла" столько же рабочих мест, сколько было создано за последнее десятилетие.
Власти Китая подправили статистику смертности в Ухане. Число жертв пандемии в городе выросло на 1290 летальных случаев. Как объяснили городские чиновники, в статистические данные не попала часть зараженных, которые умерли дома. На начальном этапе медучреждения не справлялись с потоком больных и не успевали вносить изменения в статистические сводки.
В Британии начато беспрецедентное по масштабам исследование по поиску лекарства от коронавируса. Под руководством профессора Питера Хорби из Оксфордского университета в 165 больницах страны на 5 тыс инфицированных изучается воздействие противомалярийного препарата гидроксихлорохин и антибиотика азитромицина, а также комбинация двух антиретровирусных лекарств, используемых при лечении ВИЧ - лопинавир-ритонавир.
Следующим эпицентром пандемии может стать Африка, заявили во Всемирной организации здравоохранения. На прошлой неделе произошло резкое увеличение случаев заболевания в ЮАР, Нигерии, Кот-д'Ивуаре, Камеруне и Гане. "Мы хотим свести к минимуму долю людей, которые в критической ситуации нуждаются в интенсивной терапии, потому что мы знаем, что эти типы учреждений не подходят для лечения в большинстве африканских стран", - сказала директор ВОЗ Матшидисо Моети. На сегодня в Африке выявлены около тысячи летальных случаев от коронавируса, а также более 18 тыс инфицированных.