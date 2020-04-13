Коронавирус в Украине и мире: что известно на 13 апреля

Скорость распространения коронавируса в мире продолжает расти. Количество заболевших приближается к 2 млн. Для борьбы с пандемией страны продляют карантинные ограничения, а в Украине прогнозируют оптимистический сценарий с инфицированием не более 2% населения. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире на 13 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

коронавирус диагностирован у 2777 украинцев

количество летальных случаев возросло до 83

более 80% умерших от COVID-19 в Украине имели сопутствующие заболевания

Минздрав прогнозирует новую вспышку коронавируса в октябре

на всей территории США введен режим стихийного бедствия

исследования подтвердили возможность распространения вируса на расстояние до 4 метров

Данные Минздрава по COVID-19

Количество инфицированных в стране за прошедший день увеличилось на 266 человек. Общее число заболевших коронавирусом с начала эпидемии возросло до 2777, из них 89 украинцев уже выздоровели.

На стационарном лечении находятся 1100 пациентов. 54 человека в тяжелом состоянии, подключены к аппарату ИВЛ.

Коронавирусом чаще болеют женщины (54%), а наибольшее число случаев заражения выявлено в возрастной группе 50-59 лет (21,7%).

Количество смертей от COVID-19 в Украине возросло до 83. Летальные случаи зафиксированы в 18 областях, преимущественно среди лиц от 50 лет с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, легких, сахарным диабетом, новообразованиями.

Заболеваемость стремительно растет в Тернопольской, Черновицкой, Винницкой областях и столице.

Борьба со вспышкой коронавируса в Украине

Благодаря введенным ограничениям, дальнейшее распространение COVID-19 в Украине может пройти по оптимистическому сценарию. Главный санитарный врач Виктор Ляшко допустил вероятность инфицирования не более 2% населения при соблюдении карантина. С таким показателем заболеваемости система здравоохранения сможет справиться "безболезненно".

В то же время, заражение 10% граждан приведет к коллапсу в медицинской системе, поэтому важно растянуть этот показатель во времени. Сдержать распространение заболевания поможет отказ от похода в церковь и в гости во время Пасхальных праздников.

При этом Ляшко отметил, что в ближайшее время число заболевших коронавирусом может существенно увеличиться, т.к. уже введен в действие алгоритм тестирования всех пациентов с пневмонией и контактных лиц инфицированных.

В Минздраве заявили, что в будущем коронавирус станет сезонным заболеванием и будет возвращаться в Украину циклически. Следующая вспышка заболеваемости прогнозируется в октябре этого года.

13 апреля запланировано внеочередное заседание Верховной рады. На рассмотрение вынесен законопроект по изменениям в госбюджет в связи с эпидемией коронавируса. 64,67 млрд гривен планируется выделить на создание Фонда борьбы COVID-19. Также предусматривается дополнительное финансирование медицинского обслуживания, надбавок к пенсиям, пособиям.

Усиленные меры контроля соблюдения карантина ввели в Киеве. Для борьбы с нарушителями сотрудники Нацполиции используют дроны с громкоговорителями. При помощи беспилотных аппаратов правоохранители оповещают граждан о карантинных правилах в общественных местах.

Президент Владимир Зеленский пообещал украинским ученым вознаграждение в размере 1 млн долларов за разработку вакцины или лекарства от COVID-19.

Распространение COVID-19 в мире

Общее число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,8 млн человек, количество умерших достигло 111 тыс.

США продолжает лидировать по темпам распространения инфекции и по показателю смертности. 503 тыс. американцев заболело с начала эпидемии, 20,6 тыс. пациентов скончались от COVID-19. Число погибших возросло с 10 до 20 тыс. всего за пять дней. 12 апреля президент США ввел режим стихийного бедствия во всех 50 штатах, впервые за всю историю страны.

Израиль полностью закрыт на въезд из-за коронавируса. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху распорядился временно закрыть страну на въезд, пока всех ранее прибывших пассажиров не разместят на карантин в специально отведенных отелях. Также власти Израиля заблокировали несколько районов Иерусалима, в связи с высоким уровнем заболеваемости. Закрыты синагоги, действует масочный режим, введены ограничения на въезд и выезд.

Иран возобновляет экономическую деятельность с "низким уровнем риска". Министерство здравоохранения разработало новый план социального дистанцирования, который совместим с принципами ВОЗ. Данные правительственные меры будут реализовываться поэтапно.

В Китае за сутки было зафиксировано 99 новых случаев коронавируса, при этом 97 заболевших прибыли из-за границы. Ранее в КНР закрыли границу с Россией в автомобильном пункте пропуска "Пограничный-Суйфеньхэ" в Приморье из-за вспышки COVID-19.

Правительство Саудовской Аравии продлило действие комендантского часа из-за роста заболеваемости. В последние 3 дня в стране фиксируется по 300 новых случаев коронавируса. 24-часовой комендантский час действует в столице Эр-Рияде и крупных городах. В других местах ограничения вводятся с 15:00 до 6:00.

После спада показателей смертности на протяжении нескольких суток, в Испании вновь выросло количество летальных случаев. За день умерло 619 человек с коронавирусом. При этом было выявлено 4 167 новых случаев инфицирования. Общее число заболевших - 166 019 человек.

Правительство Великобритании намерено возобновить работу 21 апреля, несмотря на пандемию COVID-19. Однако большую часть функций парламент будет выполнять в удаленном режиме. Также стало известно, что премьер-министр Борис Джонсон уже выписался из больницы. Однако он еще некоторое время продолжит восстанавливаться от коронавируса и не сразу приступит к своим обязанностям.