Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 мая

Борьба с коронавирусом продолжается в Украине мире. В стране стартовало ослабление карантина, несмотря на рост смертности и заболеваемости. В некоторых регионах думают над усилением ограничений. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 12 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

количество зараженных в Украине достигло 15648

скончались от осложнений 408 пациентов

в стране сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование

местные власти сомневаются в своевременности ослабления карантина

за нарушения карантинных ограничений миллионы жителей ЕС выплатили штрафы

Статистика заболеваемости по Украине

За сутки в стране подтверждены 416 новых случаев заражения коронавирусом. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, наибольшее количество новых заболевших зарегистрировано в Киеве, в Черновицкой, Ровенской и Львовской областях. Также в стране выросла смертность от COVID-19. В течение последних 24 часов умерли от инфекции 17 человек. По данным Минздрава, за все время пандемии заболели коронавирусом 15648 украинцев, скончались от осложнений 408, выздоровели 3288.

Среди зараженных остается высокой доля медиков. На данный момент зарегистрировано заражение 3026 работников системы здравоохранения страны. Глава Минздрава сообщил "неутешительную" информацию о невыплате надбавок работающим с инфицированными медикам. "Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме - Полтавская. В среднем они доплатили каждому медработнику, который работал с коронавирусом около 21 тысячи гривен. Это именно те 300%, которые и должны были уплатить. По остальным будем разбираться", - заявил Степанов.

Адаптивный карантин в Украине

В Офисе президента заявили о сохранении правил социального дистанцирования и масочного режима в условиях адаптивного карантина. Как сообщалось на совещании у президента смертность от коронавируса в Украине остается невысокой 2,6%.

В Киеве количество новых зараженных за сутки увеличилось в два раза. Это дало основание мэру столицы Виталию Кличко сомневаться в необходимости ослабления карантина в данный момент. "Ситуация на самом деле непростая. Особенно - накануне дня, когда мы собираемся вводить послабление ограничительных мер. И, если динамика заболевания так будет расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. И тогда придется вводить более строгий карантин", - описал ситуацию градоначальник. Предполагается, что в городе с 12 мая увеличится число рейсов общественного транспорта. Планируется запуск дополнительных маршрутов из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое. При этом воспользоваться транспортными услугами можно лишь при наличии спецбилетов и защитных средств. Такая же ситуация во Львовской области стала причиной решения о переносе ослабления карантина в регионе до 15 мая.

Все сотрудники Министерства внутренних дел и Национальной гвардии пройдут тестирование на коронавирус. Ведомство закупило необходимое количество тестов, а также обладает всем необходимым для того, чтобы осуществлять лечение всех заразившихся правоохранителей. "У нас есть своя система здравоохранения, у нас есть закупленные тесты на COVID-19 и специальное оборудование. У нас достаточно возможностей, чтобы протестировать всех полицейских и гвардейцев в учреждениях здравоохранения системы МВД", - проинформировал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

За сутки вернулись спецрейсами на родину из Армении и ОАЭ 300 украинцев. Все они пройдут самоизоляцию при помощи приложения "Дій вдома".

Борьба с пандемией в мире

Наибольшее количество жертв коронавируса фиксируется в Соединенных Штатах. За сутки там умерли 750 жителей. В целом смертность от коронавируса достигла 80 787 граждан. Заражены COVID-19 в стране 1 367 638 человек.

Во Франции, Италии и Испании полиция выписала нарушителям карантина более 2 млн штрафов. За все время пандемии испанские правоохранители составили 837 тыс штрафов, что составляет более 15 тыс в день. Суммы санкций варьировали от 600 до 10 тыс евро и начислялись за прогулку по улице или выезд из города. Кроме того, за подобные нарушения около 7,5 тыс граждан были арестованы. За последние сутки в стране умерли от коронавируса 123 больных. Всего от пандемии скончались 26 744 испанцев, заражены оказались 227 436. В Италии на Пасху полиция выписала штрафы 16 тыс гражданам. С 11 марта по 3 мая 418 222 итальянцев вынуждены были оплатить за нарушения карантина от 206 до 3000 евро.

За выход из дома без специального разрешения французская полиция требовала оплатить 135 евро. Всего были составлены 915 тыс штрафов. Бюджет Франции пополнился по этой статье на 123 млн евро. Примечательно, что с 11 мая в стране введены ослабления карантина. Теперь разрешается ездить на авто и гулять без спецразрешений в радиусе 100 км, кроме того возобновляется работа некоторых школ, магазинов, в общественном транспорте можно находиться при наличии сертификата от работодателя. Сохраняется масочный режим и ограничения на собрания. Граждане страны не могут собираться в группы более 10 человек.

Россия стала третьей страной в мире по количеству зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 221 344 россиян. Несмотря на это власти РФ решили отменить режим нерабочих дней для всех отраслей экономики с 12 мая.

В Ухане после снятия карантина выявили 5 новых зараженных в одном из жилых комплексов. Речь идет о бессимптомных случаях, когда заболевшие способны заражать других, но не имеют клинических признаков COVID-19, таких как лихорадка. А в еще одном китайском уезде Шулан выявлены 11 инфицированных. Местные власти запретили клиникам и аптекам продавать лекарства от лихорадки, чтобы госпитализировать всех подозреваемых или подтвержденных пациентов с коронавирусом.