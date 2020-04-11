Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля

Коронавирус в Украине и мире продолжает распространяться. В стране начинают вводить тотальный карантин и надеются избежать пик пандемии. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 9 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

заражены коронавирусом в Украине 2203 человека

за сутки от COVID-19 умерли 12 украинцев

Минздрав надеется обойти пик пандемии

в регионах вводится тотальный карантин

всех больных пневмонией обязательно тестируют на коронавирус

в Южной Корее десятки выздоровевших повторно заболели COVID-19

Статистика по Украине

По данным Минздрава, количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось за сутки вдвое до 12 человек. Всего умерли от болезни 69 украинцев.

Число зараженных выросло на 311 пациентов и составило 2203 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Среди новых пациентов - 13 детей. Новые инфицированные выявлены в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.

Усиление карантина в Украине

В Киеве в очагах заболевания вводится принудительный карантин. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайной ситуации. По информации мэра Киева Виталия Кличко, 150 жителей города будут направлены на обсервацию после возвращения из-за границы. За все время пандемии в стране по статье о нарушениях ограничительных мероприятий полиция составила более 4-х тысяч протоколов. Наибольшее количество штрафов выписано в столице.

В Херсонской области город Олешки и село Малые Копаны закрывают на тотальный карантин. По словам мэра Дмитрия Воронова, въехать в населенный пункт будет невозможно, выезд будет разрешен частично. "На выходные дни Олешки будут полностью закрыты на карантин (посты полиции), на улицы выйдет много патрулей, для жесткого контроля за соблюдением карантинных мероприятий. Кому нужен хлеб, молоко и продукты первой необходимости, лучше купить сегодня, максимум завтра, в первой половине дня", - уточнил градоначальник.

В Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях жителям полностью запретили выходить из дома на выходные. Запрещено передвижение по улицам с 13:00 субботы 11 апреля до 06:00 понедельника 13 апреля. В Киевской области власти ограничили доступ к местам захоронений.

Благодаря жесткому карантину пик пандемии в стране 14-15 апреля может не наступить, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. "Мы можем его обойти, пик мы можем пройти не замеченным, если будем придерживаться карантинных мероприятий… Украина сегодня позднее всех дошла до тысячи. Наши мероприятия показывают, что у нас не такая стремительная динамика роста от тысячи до десяти тысяч. Результаты жесткого карантина мы увидим через 7-8 дней", - сказал Ляшко.

Минздрав обязал проводить тестирование на коронавирус всех больных пневмонией. Кроме того, внесены изменения в протокол лечения больных коронавирусом. Добавлен новый препарат "Фавипиравир", усовершенствован алгоритм действия врачей в случае ухудшения состояния пациента, обновлены противопоказания.

Министерство цифровой трансформации запустило онлайн-сервис, который позволяет проверить обеспеченность и готовность больниц к массовому приему инфицированных. Информация обновляется ежедневно и доступна для всех.

Пограничники сообщили об увеличении пассажиропотока на границе. За сутки более 8,5 тыс украинцев вернулись на родину. По данным МИД, за рубежом воспользовались программой "Защита" 15 тыс 369 наших сограждан. Настаивают на срочном возращении в Украину 8 тыс 850 человек, готовы ждать завершения карантина 6 тыс 230.

Пик пандемии в мире

В мире число заболевших коронавирусом превысило 1 млн 600 тыс человек. Умерли от пандемии 95 тыс 718. Наибольшая смертность наблюдается в Италии - 18 тыс 279, в США - 16 тыс 684, в Испании - 15 тыс 447 и во Франции - 12 тыс 210.

Резкое увеличение смертности зафиксировано в Британии. За сутки погибли от коронавируса более 880 граждан Соединенного Королевства. Общее количество летальных случаев составило 7978, заражены более 65 тыс.

В Германии власти сообщили о стремительном росте заболевших четвертый день подряд. В стране наименьшей смертности от пандемии за сутки заразились 400 человек. В общем насчитывается 113 тыс 525 случаев инфицирования, из них 2373 летальных.

За последние сутки в Испании умерли от коронавируса 605 пациентов, заразились 4576. По числу инфицированных лидируют Мадрид и Каталония.

В Южной Корее повторно после выздоровления заболели коронавирусом 91 человек. Как уточнили специалисты подразумевается не повторное инфицирование, а реактивация вируса, поскольку он может оставаться латентным и повторно "атаковать" органы дыхания человека.

Италия продлит карантин до 3 мая. Соответствующий указ должен принять глава правительства Джузеппе Конте в ближайшее время. Предполагается, что Кабинет министров разрешит работу библиотек, канцелярских магазинов, производителей сельскохозяйственной техники, лесопромышленных компаний и магазинов одежды для детей.

Из-за жестких карантинных мероприятий около 100 тыс моряков по всему миру заблокированы на своих судах. Международная палата судоходства и международные профильные профсоюзы обратились к правительствам стран G20 с просьбой разрешить экипажам покинуть суда и провести их медосмотр. В настоящее время порты ввели запреты на вход в гавань и обязательный карантин для экипажей, кроме того отсутствует возможность возвращения моряков на родину из-за отмены авиарейсов.