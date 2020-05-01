Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 мая

Борьба с коронавирусом продолжается в Украине и мире. Власти заявили, что стране не угрожает пик заболеваемости, но на майские праздники лучше оставаться дома и соблюдать карантин. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 1 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

заражены коронавирусом 10406 украинцев

в стране зафиксирован 261 летальный случай болезни

в Минздраве уверены, что Украина избежала пика пандемии

власти призвали граждан не покидать дома на майские праздники

в Китае выяснили причины повторного заражения коронавирусом

Ситуация с заболеваемостью в Украине

За сутки в Украине заразились коронавирусом 540 человек, среди них 87 медицинских работников и 45 детей. За все время пандемии в стране зафиксировано 10406 заражений, 261 летальный случай и 1238 выздоровевших.

В Минздраве уверены, что страна избежала пика заболеваемости и в настоящее время находится на плато, которое может быть длиннее, чем в странах, где фиксировался пик пандемии.

"Стремительного распространения вируса не произошло, фиксируем рост числа новых случаев, с учетом тех, кто выздоровел и умер, и он не превышают 10%. Ежедневно у нас стабильные показатели и колебания в рамках 5% прироста. Это еще не устойчивая тенденция к снижению. Плато может быть длительным, но мы потихоньку будем отпускать карантинные меры, чтобы заработала экономика", - заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Также, ведомство запустило сайт, на котором описывается действие применяемых в борьбе с коронавирусом лекарств.

"Нет специфической терапии, которая влияет на вирус, но есть ряд препаратов, которые мы включили в протокол по рекомендации официальных институтов США, Канады, ЕС, Японии, Австралии. На этой платформе вы сможете получить информацию о действии лекарств", - заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Карантин на майские праздники в Украине

Министр здравоохранения призвал украинцев не выходить из дома на праздники и таким образом не спровоцировать дальнейшее обострение ситуации с коронавирусом в стране.

"Я прошу вас оставаться дома на майские праздники, я прошу вас соблюдать карантин. Я очень хочу, чтобы утром, когда я зачитываю статистику, чтобы у нас было 0 заболевших и 0 умерших. Ради этого призываю вас оставаться дома", - сказал Степанов. Перед праздниками власти на местах приняли ряд предупредительных мер. В Запорожской области власти решили на дорогах разместить дополнительные КПП, которые должны воспрепятствовать выезду жителей региона на праздники к морю.

Правительство опубликовало решение об открытии продовольственных рынков во время карантина. В нем уточняются условия, при которых могут функционировать торговые организации. Кабмин предусмотрел, что два инспектора Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей должны постоянно находиться на рынке во время его работы и проводить в течение дня внеплановые проверки соблюдения санитарных норм. Первыми об открытии рынков заявили власти Луганской области, в Тернополе в связи с ростом зараженных решили с этим повременить до 12 мая.

В Украину прилетел 25-й медицинский груз из Китая с 50 тыс. щитков для лица и масок для украинских медиков. "Мы победили кризис нехватки средств защиты в больницах. Далее все закупки будет осуществлять Минздрав. В дальнейшем помощь будут доставлять, как и самолетами, так и морем, поездами", - заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Борьба с пандемией в мире

Китайские врачи из Военного медицинского университета Чунцина заявили, что коронавирус остается в организме человека даже после выздоровления. Характерным в этом плане примером является история болезни китаянки, которая после курса лечения трижды сдавала тест на коронавирус и трижды был отрицательный результат. Но, в момент выписки из больницы пациентка внезапно умерла от сердечного приступа. После вскрытия специалисты обнаружили зараженные клетки в глубоких тканях легких, при этом ничего подозрительного не было выявлено в печени, сердце, кишечнике и костном мозге. Перед смертью у больной не было никаких симптомов. Как полагают ученые, это объясняет повторные заражения людей COVID-19 после выздоровления. На данный момент в мире побороли коронавирус более 1 млн человек. Больше всего выздоровевших в США -147 тыс, в Испании -132 тыс, в Германии – 120 тыс, в Китае – 77 тыс, в Иране – 73 тыс, в Италии – 71 тыс.

Президент США Дональд Трамп проинформировал, что около 6 млн граждан страны сделали тесты на коронавирус. "Мы провели около 6 млн тестов. Это больше, чем в любой другой стране", - сказал глава Белого дома. В администрации президента уточнили, что в настоящее время в стране делается по 1 млн тестов в неделю, в ближайшее время планируется увеличить количество массовых тестирований в два раза. По последним данным, количество заразившихся в США достигло 1,039 млн человек, умерли от осложнений болезни 60 966.

В Великобритании уточнили данные о количестве летальных случаев в стране от COVID-19. Выяснилось, что после подсчета всех умерших от болезни в больницах, хосписах, домах престарелых, а также у себя дома, от коронавируса умерли 26 тыс больных. Это вывело страну на третью позицию по величине смертности от пандемии в мире. "Мы включили в статистику в общей сложности дополнительные 3 811 смертей. К сожалению, сегодняшние цифры показывают, что по сравнению с данными за прошлые сутки в стране умерло еще 765 пациентов с коронавирусом", - заявил министр иностранных дел Доминик Рааб.

Рост смертности зафиксирован и во Франции. За сутки в стране скончались от осложнений инфекции 427 человек. Общее число жертв пандемии достигло 24087. На данный момент 4207 французов, зараженных COVID-19, находятся в реанимации. При этом в Минздраве страны отметили сокращение количества госпитализаций за сутки. За последние 24 часа в больницы попали 1070 инфицированных, что на 650 пациентов меньше, чем накануне.

За сутки в Испании скончались от коронавируса 268 больных, заразились 816, выздоровели 3103. За все время пандемии в стране зарегистрированы 213435 случаев заражения COVID-19.