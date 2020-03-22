Коронавирус в Украине и мире: главные новости 22 марта

Украина и мир продолжают борьбу с коронавирусом, который объявлен пандемией. По всей стране власти ужесточают ограничительные меры. Закрыты развлекательные и общественные заведения. Междугороднее и межобластное сообщение по Украине приостановлено.

В крупных городах прекратил работу метрополитен, а в некоторых запретили и наземный транспорт. В Киеве и областях, где выявили больных, уже ввели режим чрезвычайной ситуации.

Число подозрений и подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 продолжает расти. О том, что происходит в Украине и мире из-за распространения коронавируса – в материале РБК-Украина.

Важно знать:

В Украине зафиксировано уже 47 случаев заражения;

Три случая заражения в Украине оказались летальными, а один человек полностью выздоровел;

Чрезвычайная ситуация объявлена в Киеве и восьми областях;

Уже с 24 марта Верховная рада может ввести по всей стране чрезвычайное положение;

С понедельника в Киеве общественным транспортом смогут воспользоваться только работники экстренных служб, продовольственных магазинов и аптек;

За границей от коронавируса скончался третий гражданин Украины;

В Украине растет число зараженных коронавирусом

В Киеве зарегистрированы семь новых случаев заболевания коронавирусом, сказал вечером 21 марта мэр города Виталий Кличко. Среди них две женщины 29-ти и 39-ти лет, а также пять мужчин от 31-го до 50-ти лет. В Центре общественного здоровья уточнили, что шесть из семи случаев обнаружили за прошлые сутки.

Всего в столице установлено 10 случаев COVID-19. Восемь из них заразились в европейских странах, еще двое – от больных из Житомирской области и Киева. Сейчас пятеро больных находятся в Александровской больнице, остальные – самоизолировались дома под наблюдением врачей.

У жителя села Липины Волынской области экспресс-тест установил наличие COVID-19. Мужчина недавно вернулся из Франции. Сейчас его анализы передали на лабораторные исследования в Киев, чтобы получить окончательный результат.

Первой по числу случаев инфицирования коронавирусом остается Черновицкая область. От начала распространения эпидемии в Украине там заболели 25 человек, но за последние сутки новых больных в области не зафиксировано.

ЧС ещё в двух областях

В Харьковской области решили с 21 марта ввести режим чрезвычайной ситуации. У одной из жительниц Харькова подтвердили коронавирус.

ЧС ввели также в Донецкой области после обнаружения первого случая заражения COVID-19.

Новые ограничения в связи с карантином

Столичные власти решили ужесточить карантинные меры в городе. С понедельника, 23 марта, общественным транспортом в Киеве смогут воспользоваться только сотрудники служб, обеспечивающих жизнедеятельность, сотрудники стратегических предприятий, а также работники продовольственных магазинов и аптек. Перевозить их будут по специальным пропускам. Но ограничений для передвижения на собственном авто нет.

В каждом общественном транспорте должны присутствовать по два представители полиции Киева и по одному – "Муниципальной стражи". Они обязаны обеспечить общественный порядок на остановках и в самом транспорте.

На период карантина временно запрещается пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях. А с 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах должны следить за тем, чтобы на 10 квадратных метров находилось не более одного потребителя.

В Черновцах с 23 марта вводится обязательный масочный режим. По словам мэра города Алексея Каспрука, власть будет контролировать, чтобы на рынки, супермаркеты, магазины и другие работающие объекты не допускались посетители без масок.

В Тернополе с 23 марта также прекращает работу общественный транспорт. В местном штабе борьбы с коронавирусом сообщили, что специальные перевозки останутся только для медиков, коммунальщиков, правоохранителей и других служб, которые обеспечивают жизнь города в условиях карантина.

Чрезвычайное положение в Украине

По информации РБК-Украина, из-за угрозы распространения коронавируса, 24 марта Верховная рада может проголосовать за введение в Украине чрезвычайного положения. Для этого во вторник парламентарии могут собраться на внеочередное заседание.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков вчера заявил, что в ближайшие дни в Украине планируют ужесточить ограничения на период карантина. Он настоял на введении "тотального полного карантина" в стране.

Коронавирус у двух народных депутатов

Народный депутат Сергей Шахов, у которого обнаружен коронавирус, госпитализирован в Александровской больнице Киева. Он пояснил, что рентген показал у него "незначительную пневмонию".

По словам Шахова, заражение коронавирусом подтвердили у еще одного народного депутата, его коллеги из группы "Довіра" Сергея Вельможного.

Коронавирус в мире

Число заболевших COVID-19 в мире увеличивается. Вместе с тем растет и число выздоровевших, которое уже превысило 91,5 тысяч человек.

В Италии было зафиксировано самое большое количестве смертей за сутки от коронавируса – 793 человека. Всего за время эпидемии там умерло более 4800 человек, это самый большой показатель среди всех стран. За период пандемии коронавирус был диагностирован у 53,5 тысяч итальянцев. Выздоровело более 6 тысяч человек.

Лидером по числу заболевших остается Китай – более 81 тыс. случаев. Тем временем США вошли в пятерку стран по количеству случаев заражения COVID-19, опередив Иран. В Нью-Йорке заболело уже более 5 тысяч человек, что составляет треть от всех случаев болезни коронавирусом в Штатах.

С 21 марта США и Канада закрыли границу для всех, кто осуществляет "неважные" межгосударственные путешествия.

В Грузии приняли решение ввести чрезвычайное положение на один месяц, до 21 апреля. За нарушение правил изоляции или карантина к гражданам этой страны будут применять санкции, штрафы, за повторное нарушение – уголовная ответственность, отметил премьер-министр Георгий Гахария.

В Хорватии штаб гражданской обороны собирается с 22 марта приостановить движение общественного транспорта.

В Колумбии с 25 марта и предварительно до 12 апреля будет действовать общенациональный карантин. В Египте решили на две недели закрыть православные церкви и мечети.