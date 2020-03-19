Коронавирус в Украине и мире: главные новости 19 марта

Украина и мир продолжают бороться с распространением коронавируса. На данный момент в нашей стране действует ряд ограничений на передвижение между городами и внутри городов, закрыты все развлекательные заведения и общепиты, а власти призывают всех по возможности самоизолироваться дома. По Украине фиксируются новые подозрения на инфицирование COVID-19. Подробнее о том, что происходит в Украине и мире 20 марта - в материале РБК-Украина.

Важно знать:

в Украине обнаружено 16 случаев инфицирования коронавирусом;

метро в Киеве может возобновить работу в ограниченном режиме;

в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации;

военкоматы приостановили призыв в армию;

доплаты в размере 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают меньше 5 тыс. гривен, начнутся с 1 апреля.

Новые случаи заражения и подозрения на коронавирус в Украине

В Украине продолжают фиксировать случаи заражения и подозрения на заражение коронавирусом. По последним данным Минздрава, наличие вируса подтверждено у 16 человек. Вчера вечером стало известно о двух новых случаях - в Киевской и Донецкой областях.

Винницкая область. Зафиксировано 4 случая подозрения на коронавирус. Пациенты ранее прибыли из стран с эпидемией COVID-19. На данный момент они находятся в боксованных палатах под наблюдением, их состояние удовлетворительное.

Львов. Проверяется 24 подозрения на COVID-19. Все пациенты - молодые люди, ранее находились за границей и имеют симптомы заболевания. Их анализы направлены в Киев.

Киев. С подозрением на коронавирус госпитализирован военный пенсионер. По его словам, недавно он контактировал со своим другом, у которого были признаки ОРВИ, и дети которого недавно вернулись из-за границы.

Ивано-Франковская область. Проверяют на наличие COVID-19 9 человек. Одна из пациентов умерла от осложнений гриппа. Ее анализ также отправили на проверку.

Черниговская область. Первое в области подозрение на коронавирус. Женщина, у которой есть симптомы заболевания, была доставлена в Нежинскую городскую больницу. Недавно она вернулась из Италии.

В Киевской области введена чрезвычайная ситуация - что это значит

Вчера в Киевской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Однако на жизнь обычных граждан это никак не повлияет. Каких-то ограничений прав и свобод человека чрезвычайная ситуация не несет. Этот режим имеет значение для органов государственной власти. Они должны будут регулярно оповещать граждан о ситуации, заниматься локализацией проблемы, помогать пострадавшим, а при необходимости - организовывать эвакуацию жителей и т.д.

Есть существенные отличия между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением. Второе вводится только по указу президента, который должна поддержать Верховная рада.

Коронавирус у нардепа

Вчера стало известно о том, что одним из 14 инфицированных украинцев является народный депутат Сергей Шахов. Эту информацию подтвердили в Минздраве и в Аппарате Верховной Рады. Также вечером об этом в своем видеообращении говорил Владимир Зеленский.

Президент сообщил о том, что во время внеочередного заседания Рады 17 марта карточка Шахова была зарегистрирована в зале парламента, однако его самого в этот день там не было. По словам Зеленского, установлен полный список всех контактировавших с ним лиц. Все они пройдут быстрый тест на коронавирус.

Сам нардеп также подтвердил наличие у него заболевания и сообщил о том, что находится дома в самоизоляции.

Кроме того, по информации РБК-Украина, тест на COVID-19 пройдет спикер парламента Дмитрий Разумков. Вместе с тем, источник сообщает, что глава ВР чувствует себя хорошо и симптомов заболевания у него нет.

Коронавирус в мире

Количество случаев заболевания коронавирусом в мире продолжает расти. На данный момент эта цифра превышает 214 тыс. человек.

Вчера в Италии было зафиксировано 475 смертей от COVID-19 за сутки. Всего за время эпидемии в стране умерло 2978 человек. В то же время, глава департамента гражданской обороны Анджело Борелли сообщил о том, что возросло количество выздоровевших.

Въезд для иностранцев, включительно с теми, у кого была возможность самоизолироваться по прибытию на 2 недели, закрыл Израиль.

Хорватия ужесточила карантин в стране - закрываются все развлекательные центры, бары и рестораны, закрываются школы. В стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки и АЗС.

На Кубе зафиксирован первый смерти от коронавирусной инфекции - умер 61-летний турист из Италии.

Германия на время эпидемии приостанавливает прием беженцев, а в Британии на карантин закрываются школы.

Кроме того, из-за пандемии коронавируса отменено проведения песенного конкурса Евровидение 2020. В этом году он должен был состояться в Роттердаме (Нидерланды).