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Коронавирус в Украине: Минздрав опубликовал рекомендации при проведении ритуальных обрядов

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В частности, захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу

В связи с ростом количества летальных исходов от коронавируса Минздрав опубликовал список рекомендаций при проведении ритуальных обрядов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, при проведении ритуальных обрядов Минздрав ввел следующие рекомендации:

  • не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;
  • не более 1 человека на 10 квадратных метров;
  • безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;
  • запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования;
  • захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;
  • органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствовавших при погребении.

Также в Офисе президента заявили, что пока нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий из-за коронавируса в Украине, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.

Напомним, по состоянию на утро 8 апреля в Украине 1668 зараженных коронавирусом. В частности, за минувшие сутки зафиксировали 206 новых случаев COVID-19 и еще 7 смертей.

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