Коронавирус в Украине: Минздрав опубликовал свежие данные

По состоянию на 3 апреля в Украине заразились коронавирусом 942 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Напомним, в Тернопольской области подтвердили еще один летальный исход от коронавируса COVID-19.

Отметим, сегодня в регионы Украины будет отправлено 2250 упаковок препарата "Плаквенил", который применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни.

Вчера сообщалось о 897 зараженных. Наибольшее число зараженных коронавирусом за сутки было в Черновицкой области и Киеве.

Напомним, Кабинет министров принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом COVID-19.

В частности, разрешили работу продуктовых рынков в условиях карантина. Работа продуктовых рынков разрешается только при условии соблюдения ряда требований. Минздрав вчера уточнил условия.