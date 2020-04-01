Коронавирус в Украине: Минздрав опубликовал свежие данные

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По состоянию на утро в Украине 669 зараженных

По состоянию на утро 1 апреля в Украине количество зараженных новым коронавирусом составило 669. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровел. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона об обеспечении лечения коронавируса.

Напомним, в ОРДО у женщины подтвердили случай заболевания коронавирусом. Женщина госпитализирована и находится в одной из больниц Макеевки, ранее она обращалась с симптомами ОРВИ.

Добавим, коронавирус диагностировали у мэра города Монастыриска Андрея Старуха.

Кроме того, в Тернопольской области несколько медсестер написали заявления об увольнении после того, как 25 медиков заразились коронавирусом. На данный момент в больнице работает 10 врачей и 15 медсестер.

Ранее сообщалось, что за первое нарушение режима карантина в Киеве из-за коронавируса будет штраф - 17 тыс. гривен, за второе - 34 тыс. гривен, а за третье - уголовная ответственность.