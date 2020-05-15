Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 15 мая

Украина ослабляет карантин, но продолжает борьбу с коронавирусом. Минздрав сообщил о новой положительной тенденции к снижению заболеваемости. Впервые за сутки в стране количество новых подтвержденных случаев инфицирования было меньше, чем выздоровлений. На данный момент заразились коронавирусом 16847 украинцев, скончались от осложнений 456, выздоровели 4143.

Наибольшее количество новых заболевших за сутки выявлено в Черновицкой, Харьковской областях и Киеве. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 15 мая

Черновицкая область – 2516 инфицированных. В Черновцах сложилась критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. По словам мэра Алексея Каспрука в городе уже около тысячи инфицированных. "Стабильно тяжелая динамика. У нас на сегодняшний день городские больницы заполнены, пробуем где-то там впихнуть дополнительные несколько десятков кроватей, для того, чтобы принимать и лечить больных коронавирусом и тяжелыми пневмониями", - заявил Каспрук. В настоящее время в городе свободно только 10 коек-мест. За сутки в целом по региону выявлены 72 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 36 человек. Также зарегистрированы 4 летальных случая пожилых людей с тяжелыми патологиями. Первые зараженные коронавирусом в Украине выявлены в Черновицкой области 3 марта.

Киев – 2012 инфицированных. За сутки в столице зафиксировали 52 новых заражения коронавирусом. По словам мэра города Виталия Кличко, заболела 31 женщина в возрасте от 18 до 81 года, 15 мужчин от 23 до 80 лет, а также 4 девочки в возрасте от 2 до 16 лет и 2 мальчика в возрасте 12 и 16 лет. Болеют COVID-19 в Киеве 259 медицинских работников, из них 29 госпитализированы. Первые случаи инфицирования подтверждены в столице 16 марта.

Ивано-Франковская область – 1166 инфицированных. В Ивано-Франковске от коронавируса скончался известный украинский онкохирург, заведующий диспансерного отдела Прикарпатского клинического онкологического центра Игорь Закала. За все время пандемии в области умерли два врача и пять медицинских сестер. За последние сутки от коронавируса умерла 59-летняя медсестра Косовской центральной районной больницы. На данный момент зарегистрированы в регионе 277 зараженных медиков. За последние 24 часа количество инфицированных увеличилось на 22 больных. Впервые коронавирус в Ивано-Франковске обнаружен 19 марта.

Тернопольская область – 1033 инфицированных. В Тернополе от коронавируса умер 82-летний мужчина, имевший тяжелую сопутствующую патологию. За сутки в регионе заразились 5 жителей. Новые случаи подтвердились в Кременецком районе - 2, в Шумском, Подволочиском и в Бучацком районах. Впервые инфекция выявлена на Тернопольщине 19 марта.

Киевская область – 1067 инфицированных. По данным властей за сутки в регионе заразились коронавирусом 18 жителей. Среди всех больных коронавирусом - 177 медработников и 93 ребенка. Госпитализированы 192 больных COVID-19. Всего в области зарегистрировано 24 летальных случая болезни и 186 выздоровлений. Первые инфицированные в области обнаружены 17 марта.

Ровенская область – 1062 инфицированных. За сутки в области заболели коронавирусом еще 5 человек. Новые случаи были подтверждены у одного жителя города Ровно и у четырех жителей Ровенского района. Из общего количества больных в области, коронавирусом заразились 230 медработников и 80 детей. За все время пандемии от вируса скончались 24 человека, 255 пациентов выздоровели. Впервые коронавирус был обнаружен у больных в Сарненской районной больнице 27 марта.

Львовская область – 904 инфицированных. По информации Львовского городского совета в области за сутки заболели коронавирусом 34 человека. За все время пандемии скончались от болезни 22 жителя и 169 пациентов выздоровели. На данный момент в больницах находятся 311 инфицированных, 23 - в отделениях реанимации, 6 пациентов - на ИВЛ. "По состоянию на сегодня во Львове COVID-19 заболели 100 медицинских работников. Из них 56 - это работники больницы скорой помощи. Хотя эта больница не является опорной для лечения больных коронавирусом, но через нее ежедневно проходит большое количество пациентов. К примеру, нагрузка на хирургию возросла в 3 раза", - сообщил мэр Львова Андрей Садовой. Первые случаи заражения COVID-19 зарегистрированы на Львовщине 20 марта.

Закарпатская область – 791 инфицированный. За сутки в области заболели коронавирусом 27 жителей. Впервые диагноз COVID-19 поставлен на Закарпатье 26 марта.

Днепропетровская область – 781 инфицированный. В Кривом Роге двое больных коронавирусом скончались сразу после выписки из больницы. В лечебном учреждении проводится расследование. Глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник заявил, что, пока рано говорить о вине главврача, выписавшего пациентов, поскольку у них не было симптомов заболевания. За сутки в регионе выявлены 8 новых зараженных. Первые больные COVID-19 зарегистрированы в Днепре 9 марта.

Харьковская область – 713 инфицированных. По информации властей, в регионе заразился коронавирусом 41 человек. Также зарегистрирован один летальный случай 82-летнего жителя Харькова, который имел тяжелые сопутствующие заболевания. На данный момент в регионе госпитализированы 264 пациента с диагнозом COVID-19, из них 6 – на кислородной поддержке, 1 подключенк к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего с начала пандемии в области скончались от осложнений инфекции 21 больной, 87 выздоровели. Первые зараженные выявлены в Харькове 28 марта.

Одесская область – 693 инфицированных. Минздрав зафиксировал 13 новых случаев заражения за сутки. Госпогранслужба сообщила о госпитализации одного военнослужащего с коронавирусом за последние 24 часа. Среди всех инфицированных 139 медиков и 61 ребенок. Всего в регионе зафиксированы 7 летальных случаев и 41 выздоровление. 212 пациентов с COVID-19 госпитализированы. Первые инфицированные в Одессе выявлены 24 марта.

Винницкая область – 654 инфицированных. В Виннице от коронавируса умер настоятель храма 49-летний Алексей Иродов. У него был ряд сопутствующих заболеваний. За сутки в регионе подтверждены 26 новых случаев заражения коронавирусом. Первые больные COVID-19 зафиксированы в Виннице 25 марта.

Волынская область – 535 инфицированных. За сутки в регионе зарегистрировано 25 новых случаев инфицирования, из них в Луцком районе - 6, Маневицком - 5, по 4 случая зарегистрировано в Луцке и Ковельском районе, 3 случая в Киверцовском районе, 2 в г. Нововолынск и один в Локачинском районе. За 24 часа выздоровели 13 пациентов. За все время пандемии скончались от осложнений инфекции 15 жителей региона, 141 человек выздоровел. Впервые случаи COVID-19 на Волыни зафиксированы 25 марта.

Житомирская область – 533 инфицированных. Глава облгосадминистрации Виталий Бунечко сообщил о 3 новых зараженных за последние сутки. Наибольшее число больных выявлено в Житомире – 186 человек. В Коростене подтверждены 99 заражений, в Бердичеве – 92. За все время пандемии в области вылечился 81 пациент. Первые инфицированные коронавирусом в регионе зарегистрированы 12 марта.

Кировоградская область – 432 инфицированных. В области выявлены 4 новых инфицированных за сутки. Первые зараженные в Кропивницком зафиксированы 29 марта.

Черкасская область – 348 инфицированных. За 24 часа в регионе подтверждены 2 новых случая болезни. За все время пандемии в области зафиксировано 15 летальных случаев коронавируса и 208 вылечившихся. Первые случаи COVID-19 установлены на Черкащине 22 марта.

Запорожская область – 347 инфицированных. За сутки в регионе количество зараженных выросло на 16 больных. В области зарегистрировано 8 летальных случаев болезни и 135 выздоровлений. Впервые коронавирус обнаружен в Запорожье 25 марта.

Полтавская область – 257 инфицированных. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом за сутки не изменилась. По данным властей, количество выздоровевших увеличилось до 155. Первые больные коронавирусом обнаружены на Полтавщине 27 марта.

Николаевская область – 228 инфицированных. Минздрав зафиксировал 3 новых заражения за сутки. По данным облгосадминистрации, из всех инфицированных 45 – медицинские работники. Всего в регионе зарегистрировано 65 выздоровлений от коронавируса и 5 смертей. Впервые инфекция выявлена у двух пожилых женщин в селе Вороновка Вознесенского района 11 апреля.

Хмельницкая область – 209 инфицированных. За сутки заразились 13 жителей региона. Первые данные о коронавирусе в Хмельницке появились 27 марта.

Херсонская область – 165 инфицированных. По информации властей в регионе выявлены два новых случая заражения за сутки. Один зараженный обнаружен в Херсоне, второй - в Каховском районе. На данный момент вылечились от коронавируса в регионе 96 пациентов. Впервые инфекция выявлена в области 25 марта.

Сумская область – 158 инфицированных. За последние 24 часа в регионе заразился один человек. Первые инфицированные COVID-19 зарегистрированы в Сумах 25 марта.

Донецкая область – 117 инфицированных. Власти региона сообщили о 15 новых заболевших коронавирусом. За 24 часа больные выявлены в Мариуполе – 11 человек, в Славянске – 2 и по одному в Марьинском районе и Черкасской ОТГ. Четверо из заразившихся недавно вернулись из России. За все время пандемии скончались от осложнений инфекции 3 жителя, 34 выздоровели. Первые инфицированные в области появились 18 марта.

Черниговская область – 84 инфицированных. Власти региона сообщают о 16 случаях заражения за последние сутки. 9 новых больных обнаружены в областном центре. Одна из заразившихся медик мобильной бригады. За все время пандемии госпитализированы 11 больных, выздоровели 22 пациента, 6 умерли от осложнений. Впервые COVID-19 выявлен в регионе 26 марта.

Луганская область – 42 инфицированных. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в области не изменилась за сутки. Первые заразившиеся в регионе зафиксированы 25 марта, с тех пор справились с коронавирусом 15 жителей.