Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 13 мая

Коронавирус распространяется по регионам Украины. В стране уменьшается количество новых инфицированных за сутки, при этом смертность остается на высоком уровне второй день подряд. По данным Минздрава, за 24 часа заразились коронавирусом 375 человек, скончались от осложнений 17 больных, выздоровели 85 пациентов. За все время пандемии количество инфицированных достигло 16023 больных, умерли 425 украинцев, вылечились 3373 пациентов.

Наибольшее количество зараженных за сутки обнаружено в Черновицкой, Ровенской областях и Киеве. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 13 мая

Черновицкая область – 2396 инфицированных. За сутки в регионе от коронавируса умерли трое жителей Черновцов: 56-летний мужчина с ишемической болезнью сердца, кардиосклерозом и избыточным весом; 47-летний мужчина с сахарным диабетом и 83-летняя женщина. 86 человек умерли от коронавируса в регионе за все время пандемии. Количество зараженных за 24 часа увеличилось на 72 больных. По словам главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука, свободными пока остаются 35% коек, отведенных для больных коронавирусом. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что комиссия Минздрава проводит расследование из-за большого количества больных коронавирусом в Черновицкой области. По его словам, одной из причин вспышек в Черновцах является посещение церквей в праздничные дни. "В Черновцах достаточно большой кластер был связан с празднованием Пасхи. Когда были нарушены определенные карантинные меры. Достаточно большое количество больных именно среди тех, кто посещал церкви", - сказал Ляшко. Первые больные COVID-19 в Украине были обнаружены в Черновицкой области 3 марта.

Киев – 1930 инфицированных. В столице за сутки скончался один больной коронавирусом, подтверждены 59 новых случаев инфицирования. По данным мэра города Виталия Кличко, среди новых зараженных 14 медицинских работников и трехмесячный ребенок. "Среди заболевших 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет и девочка, которой всего три месяца. 22 мужчины от 25 до 82 лет, а также трое мальчиков 10, 11 и 12 лет. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов, другие лечатся на дома в самоизоляции", - уточнил Кличко. За все время пандемии скончались от COVID-19 в Киеве 38 человек. Первые зараженные выявлены в столице 16 марта.

Ивано-Франковская область – 1133 инфицированных. За сутки в области зафиксирован один летальный случай болезни, 7 новых заражений и 5 выздоровевших. В Ивано-Франковске в тяжелом состоянии находятся 8 инфицированных, среди них врач и 19-летняя девушка. Первые заболевшие коронавирусом выявлены в регионе 19 марта.

Тернопольская область – 1021 инфицированный. В области умерли от коронавируса мужчина из села Малые Загайцы Шумского района и женщина из села Новый Кокорев Кременецкого района. Больная с множеством сопутствующих болезней неделю пролежала в реанимации районной больницы. За сутки в регионе зафиксированы трое новых заболевших коронавирусом. Впервые зараженные на Тернопольщине обнаружены 19 марта.

Киевская область – 1023 инфицированных. Власти региона сообщили о двух летальных случаях COVID-19 за последние сутки. За 24 часа количество инфицированных увеличилось на 23 пациентов. За время пандемии скончались от осложнений 22 жителя региона. Среди всех инфицированных 160 медработники и 93 ребенка. Первые случаи заражения зарегистрированы в регионе 17 марта.

Ровенская область – 1028 инфицированных. Глава Ровенской областной администрации Виталий Коваль сообщил о 7 новых заражениях за сутки. По его словам, коронавирус подтвержден у 5 жителей Ровно и у 2 из Рокитновского района. Возраст инфицированных от 42 до 68 лет. Среди всех больных коронавирусом 215 медработников и 78 детей. За все время пандемии скончались от осложнений инфекции 23 человека и выздоровели 173. Госпитализированы с диагнозом COVID-19 в области 182 жителя, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких один больной, находятся в реанимации 16 пациентов. Первые зараженные выявлены в Сарненской районной больнице 27 марта.

Львовская область – 825 инфицированных. Во Львове от коронавируса умер 80-летний мужчина с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Всего в регионе зафиксировано 23 летальных случая болезни. За последние сутки заразились COVID-19 в области 27 жителей. Впервые коронавирус на Львовщине выявлен 20 марта.

Днепропетровская область – 748 инфицированных. В Кривом Роге умер от коронавируса 81-летний мужчина с сердечно-сосудистой недостаточностью и онкологическим заболеванием. В регионе сообщили о 17 новых зараженных. Наибольшее количество новых заболевших в Днепре - 11 пациентов. Впервые больные с диагнозом COVID-19 зафиксированы в Днепре 9 марта.

Закарпатская область – 748 инфицированных. 18 случаев заражения выявлены в регионе за сутки. Всего в области зарегистрировано 6 летальных случаев и 43 выздоровления. Впервые больные коронавирусом на Закарпатье зафиксированы 26 марта.

Одесская область – 653 инфицированных. За последние 24 часа заболели коронавирусом 7 жителей региона: 2 в Подольском районе и 5 в Одессе. Один из новых инфицированных является врачом горбольницы №10. За все время пандемии скончались от COVID-19 в области 7 человек, 40 выздоровели. Первые больные коронавирусом в Одессе зарегистрированы 24 марта.

Харьковская область – 623 инфицированных. В городе Первомайск из-за вспышки болезни среди врачей закрыли на карантин детскую поликлинику. "Все случаи заболевания имеют легкую или среднюю форму. Двое медиков госпитализированы, их состояние на днях улучшилось. Двое с повышенной температурой 37-39 градусов находятся дома. У остальных нет каких-либо симптомов, в мониторинг они были включены, так как имели контакт с подтвержденными больными", - проинформировал мэр Первомайска Николай Бакшеев. За сутки в регионе заразились коронавирусом 28 жителей. Впервые инфицированные в Харькове зафиксированы 28 марта.

Винницкая область – 580 инфицированных. За сутки заболели COVID-19 в регионе 33 жителя региона. Вспышка заболевания произошла в Жмеринском районе, где заразились 12 человек. Среди новых инфицированных сотрудники районной государственной администрации и районного совета. Среди всех зараженных 38 детей. Впервые больные коронавирусом зафиксированы в Виннице 25 марта.

Житомирская область – 525 инфицированных. Власти региона сообщили о двух зараженных за сутки. Новыми инфицированными стали 46-летняя женщина из Житомира и 63-летняя женщина из Радомышля. Наибольшее количество больных зарегистрировано в Житомире - 182 человека, в Коростенском районе - 101 и в Бердичевском районе - 98. Первые данные о коронавирусе в регионе стали известны 12 марта.

Волынская область – 496 инфицированных. 14 новых случая заражения подтверждены в регионе за сутки. В Луцке выявлены 2 заболевших, в Луцком районе – 4, в Маневицком районе – 4, в Нововолынске – 1, в Ковельском районе – 3. За все время пандемии вылечились от инфекции 119 человек, умерли 11. Впервые инфицированные на Волыни выявлены 25 марта.

Кировоградская область – 425 инфицированных. Глава облгосадминистрации Андрей Балонь сообщил о рекордном количестве выздоровевших в области от коронавируса. По его словам, 243 жителя региона вылечились от COVID-19. Среди них 6 детей и 99 медработников. На данный момент 59 пациентов остаются в больницах. За сутки заболели коронавирусом 5 жителей. Первые инфицированные в области зарегистрированы 29 марта.

Черкасская область – 343 инфицированных. По данным облгосадминистрации, в регионе заразился за сутки один житель Черкасс. На данный момент госпитализированы 20 больных коронавирусом. За все время пандемии 15 инфицированных умерли, 208 выздоровели. Первые больные коронавирусом обнаружены на Черкащине 22 марта.

Запорожская область – 331 инфицированный. В области от коронавируса умерла 80-летняя жительница Запорожья с сердечно-сосудистыми заболеваниями. За сутки выявлены 2 новых случая заражения COVID-19. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Запорожье - 243. За все время пандемии умерли от болезни 8 больных, 125 выздоровели. Впервые инфекция обнаружена в регионе 25 марта.

Полтавская область – 248 инфицированных. В Кременчуге заразился коронавирусом вице-мэр Дмитрий Кравченко. По данным горсовета, мэр города Виталий Малецкий, а также другие вице-мэры на самоизоляцию не идут, так как они не контактировали с больным в последнее время. Среди инфицированных 63 медицинских работника. Первые данные о COVID-19 на Полтавщине появились 27 марта.

Николаевская область – 225 инфицированных. Власти региона сообщают о 2 зараженных и 3 выздоровевших жителях области за сутки. Всего в регионе зафиксировано 5 летальных случаев болезни и 51 выздоровление. Первые инфицированные были выявлены в селе Вороновка Вознесенского района 11 апреля.

Хмельницкая область – 182 инфицированных. Власти региона сообщили о 7 случаях заражения за сутки: по одному заболевшему в Чемеровецком и Каменец-Подольском районах и 5 в Дунаевецком районе. Облгосадминистрация сообщила о 190 лабораторно подтвержденных случаях болезни. Всего в регионе зафиксированы 7 летальных случаев и 53 выздоровления. Первые инфицированные зарегистрированы в области 27 марта.

Херсонская область – 162 инфицированных. За сутки в Херсоне подтвержден случай заражения 39-летнего медицинского работника. Инфекция была обнаружена в ходе обязательного тестирования медиков на коронавирус каждые 5 дней. На данный момент в регионе госпитализированы 13 пациентов с COVID-19. Первые инфицированные выявлены в Херсоне 25 марта.

Сумская область – 157 инфицированных. Минздрав зафиксировал 3 случая заражения коронавирусом в регионе за сутки. Первые больные COVID-19 зарегистрированы в Сумах 25 марта.

Донецкая область – 100 инфицированных. Минздрав не обнаружил новых зараженных за сутки в регионе. Первая данные о заболевших в области передавались 18 марта.

Черниговская область – 79 инфицированных. За сутки заразились коронавирусом две женщины возрастом 65 и 69 лет. На данный момент в регионе госпитализированы 4 больных. Первые инфицированные обнаружены в регионе 26 марта.

Луганская область – 42 инфицированных. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в области за сутки не изменилась. На данный момент 15 жителей вылечились, 10 – госпитализированы. Первые инфицированные в области выявлены 25 марта.