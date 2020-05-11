Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 11 мая

Коронавирус продолжает распространяться в Украине, не сбавляя темпов. По заявлению Министерства здравоохранения, ситуация с COVID-19 в стране находится в "плато", в течение месяца ежедневно фиксируется от 400 до 600 новых случаев инфицирования.

За истекшие сутки появилось 522 новых случаев заражения COVID-19. По состоянию на 11 мая официальное число заболевших составляет 15232. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер 391 человек. На сегодня количество выздоровевших составляет 3060 пациентов. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 11 мая

Черновицкая область - 2268 инфицированных. По информации ОГА, за истекшие сутки 89 буковинцев заболели COVID-19, из которых 29 случаев зафиксировано в Черновцах. Также есть информация о 18 выздоровевших. 3 марта было получено первое подтверждение COVID-19 в регионе.

Киев - 1805 инфицированных. По данным мэрии, в Киеве за последние сутки коронавирус диагностировали у 34 жителей, из которых двое – медики. Заболели 23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет и 11 мужчин в возрасте от 22 до 74 лет. Также сообщается о троих умерших. Наибольшее число инфицированных выявляется в Дарницком и Деснянском районах столицы. Первый случай COVID-19 в Киеве был зафиксирован 16 марта.

Ивано-Франковская область - 1116 инфицированных. По сообщению городского главы, умер 58-летний главврач Ивано-Франковской станции скорой медпомощи, у которого ранее выявили COVID-19. 4 мая он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Первое заражение COVID-19 в регионе зафиксировано 19 марта.

Тернопольская область - 999 инфицированных. По информации областного штаба по ликвидации последствий ЧС, на сегодня на Тернопольщине выявлено 999 человек с коронавирусом, из которых 18 умерли. За последние сутки в области госпитализированы 11 человек, в том числе три ребенка и один медработник, выписаны 28 человек, из которых 11 – медработники. Первое инфицирование COVID-19 было подтверждено в регионе 20 марта.

Киевская область - 972 инфицированных. По данным Киевского областного лабораторного центра, на Киевщине за минувшие сутки выявили 13 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на сегодня подтверждено 972 случая COVID-19, из которых – 89 детей и 150 медработников. Первый случай инфицирования подтвержден 25 марта.

Ровненская область - 926 инфицированных. По данным МОЗ, Ровенская область вошла в тройку лидеров по темпам распространения коронавируса за последние сутки. Со вчерашнего дня здесь произошло 49 новых случаев COVID-19. Впервые заражение коронавирусом было выявлено в области 27 марта.

Львовская область - 753 инфицированных. По информации мэрии, на Львовщине за истекшие сутки подтверждены две новые смерти от коронавируса. Умер 68 летний мужчина из Яворовского района и 75-летний житель села Дулибы Стрыйского района. Первый случай заражения в регионе был подтвержден 20 марта.

Днепропетровская область - 704 инфицированных. По сообщению ОГА, за истекшие сутки в регионе появились еще 22 случая инфицирования коронавирусом, из которых 16 – у жителей Днепра. Также сообщается об очередной смерти от COVID-19: умер 52-летний житель Кривого Рога. Первое подтверждение коронавируса в области было получено 19 марта.

Закарпатская область - 695 инфицированных. По данным Центра общественного здоровья, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 17 закарпатцев, в том числе – у двух медиков. Общее количество инфицированных на сегодняшний день составляет 695, из которых 32 – дети, 172 – медики. Первый случай заражения коронавирусом подтвержден 26 марта.

Одесская область - 636 инфицированных. По сообщению мэрии, за минувшие сутки в области подтверждено 17 новых случаев COVID-19, из которых 9 – в Одессе, 7 – в Подольском районе и один житель Балты. Среди заболевших - трое работников Одесской городской инфекционной больницы. Первое подтверждение коронавируса в области получено 24 марта.

Харьковская область - 572 инфицированных. Более половины всех заболевших по области выявлены в Харькове. За истекшие сутки, по информации ОГА, здесь зафиксировано 26 из 44 новых случаев заражения COVID-19 по области в целом. Также сообщается о двух очередных смертях от коронавируса – это харьковчанки 48 и 56 лет. Первый случай коронавируса здесь зафиксирован 28 марта.

Винницкая область - 544 инфицированных. По сообщению ОГА, за последние сутки на Виннитчине выявлены 22 новых случая коронавируса, один человек умер. Всего по состоянию на сегодня в области зарегистрировано 544 случая COVID-19, в том числе у 39 детей. Выздоровел 291 человек, в том числе 21 ребенок и 107 медработников, умерли шестеро. Первый случай инфицирования подтвержден 25 марта.

Житомирская область - 517 инфицированных. По данным местной ОГА, на Житомирщине за истекшие сутки подтверждены 33 новых случаев инфицирования COVID-19. Общее число заражений на сегодня составляет 518 человек. Наибольшее количество инфицированных наблюдается: 171 человек – в Житомире, 99 – в Коростене, 91 – в Бердичеве. Впервые подтверждение инфицирования в регионе получено 12 марта.

Волынская область - 470 инфицированных. По информации Волынского лабораторного центра МОЗ, два новых очага коронавируса на Волыни обнаружили в протестантской церкви Маневицкого района (12 заболевших) и на швейной фабрике в Ковеле (7 случаев заражения). Первый случай заражения коронавирусом в области зафиксирован 25 марта.

Кировоградская область - 416 инфицированных. По информации ОГА, за истекшие сутки в области подтвердились 5 новых случаев заражения COVID-19. Инфицированы 2 женщины и 2 мужчины из Кропивницкого и житель села Высокие Байраки Кропивницкого района. Также сообщается, что из 416 человек с диагнозом коронавирус, шестеро находятся в тяжелом состоянии. 239 человек уже выздоровели, 20 умерли. Первый официально подтвержденный случай заражения зафиксирован 29 марта.

Черкасская область - 341 инфицированный. По данным МОЗ, в области за последние сутки коронавирус подтвердился у 8 жителей области. В том числе сообщается, что в Каневе заболела мама с ребенком. Первый случай COVID-19 в регионе был подтвержден 22 марта.

Запорожская область - 328 инфицированных. По информации областного лабораторного центра МЗ Украины, на сегодня в регионе зарегистрировано 328 случаев COVID-19. Из них наибольшее число зафиксировано: 240 – в Запорожье, 15 – в Энергодаре, 9 – в Запорожском и 8 – в Мелитопольском районе. Первое подтверждение коронавируса в области датировано 25 марта.

Полтавская область - 246 инфицированных. На истекшие сутки, по сообщению ОГА, в области зафиксированы 6 новых случаев инфицирования коронавирусом: в Кременчуге, Кременчугском и Чутовском районах. На сегодня в регионе насчитывается 246 зараженных, из которых 106 полтавцев уже выздоровели. Первый случай коронавируса в области был подтвержден 27 марта.

Николаевская область - 221 инфицированный. По сообщению местной ОГА, за последние сутки в области выявлено два новых подтверждения коронавируса: у больного с диагнозом пневмония и у контактного лица. Всего в регионе за время эпидемии зарегистрировано 223 случая COVID-19, из которых 45 – медики. Первое подтверждение COVID-19 в области было получено 11 апреля.

Хмельницкая область - 175 инфицированных. По информации местной ОГА, по состоянию на сегодня в области зарегистрировано 178 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 53 человека выздоровели, 7 умерли. Новые случаи выявлены в Нетешине и Каменец-Подольском. Первое появление коронавируса в области зафиксирован 27 марта.

Херсонская область - 159 инфицированных. По сообщению ОГА, на сегодня в области зафиксирован 161 случай коронавируса, из которых 80 выздоровели, двое скончались. За истекшие сутки COVID-19 выявлен у двух людей: 19-летней херсонки и 52-летнего жителя Олешковского района. В регионе первое инфицирование было обнаружено 25 марта.

Сумская область - 154 инфицированных. По информации областного лабораторного центра, на сегодня в регионе зафиксировано 154 случая заражения коронавирусом, из которых 74 - выздоровели. За последние сутки диагноз подтвердился еще у двух человек из Шостки. Первый случай коронавируса на Сумщине был обнаружен 25 марта.

Донецкая область - 100 инфицированных. По сообщению местного главы, в Мариуполе от COVID-19 находятся на лечении 52 пациента, еще 10 пациентов – с подозрением на коронавирус. Первый официальный случай коронавируса в регионе датируется 18 марта.

Черниговская область - 73 инфицированных. За последние сутки в области не изменилась ситуация с заражением коронавирусом. Первое инфицирование в регионе произошло 26 марта.

Луганская область - 42 инфицированных. На Луганщине также ситуация с инфекцией COVID-19 стабильная – новых официальных сообщений о заражении за последние сутки не поступило. Первый случай COVID-19 был подтвержден 25 марта.