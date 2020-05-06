Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 6 мая

Коронавирус в Украине на 6 мая распространяется медленнее, чем в других странах мира. Минздрав фиксирует снижение заболеваемости вторые сутки подряд. За все время пандемии заболели коронавирусом 12697 украинцев, из них умерли 316 больных, выздоровели - 1875.

Наибольшее количество новых зараженных за сутки обнаружено в Черновицкой и Одесской областях, а также в Киеве. В 11 областях число выздоровевших пациентов превысило количество новых зараженных. В Винницкой, Львовской, Кировоградской, Волынской, Черкасской, Запорожской, Полтавской, Николаевской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях за сутки заболели 42 человека, в то время как 181 пациент выздоровел. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 6 мая

Черновицкая область – 1948 инфицированных. Количество зараженных в области высокое и продолжает расти. За сутки зафиксирован 61 новый случай инфицирования коронавирусом. Почти 2,5 тыс жителей имеют подозрение на наличие инфекции. Из-за сложной ситуации с заболеваемостью власти региона решили не ослаблять карантинных ограничений в ближайшей перспективе. "На Буковине ограничения продлятся на более долгий период времени. Так, до 22 мая в нашей области будет особый режим въезда и выезда, также не будут восстанавливать межрайонное автобусное сообщение", - уточнил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Впервые коронавирус в Украине был обнаружен в Черновицкой области 3 марта.

Киев – 1583 инфицированных. В столице заразились коронавирусом за сутки 48 жителей, из которых двое медиков. По словам мэра Виталия Кличко за 24 часа выздоровели 11 пациентов. Также он проинформировал о еще одном летальном случае болезни и карантине в двух общежитиях на ул. Бойчука и ул. Бажкова. На самоизоляции там находятся 400 жильцов. Первые зараженные COVID-19 зарегистрированы в городе 16 марта.

Ивано-Франковская область – 1015 инфицированных. За сутки заболели коронавирусом 31 житель области. По данным главы облгосадминистрации Виталия Федорива, из всех инфицированных 236 – медицинские работники. Первые случаи COVID-19 выявлены в Ивано-Франковске 19 марта.

Тернопольская область – 923 инфицированных. Вспышка коронавируса выявлена в отделении стационарного ухода за пожилыми людьми в селе Барыш Бучацкого района. По данным уполномоченного по правам человека Верховной Рады, подтверждено заражение коронавирусом у 16 из 19 подопечных и сотрудников отделения. Также информируется о выявлении зараженных в психоневрологическом интернате города Почаев. "По состоянию на 5 мая подтвержден диагноз у 3 работников, четвертый, который был в контакте с больным инфекционным заболеванием COVID-19, ждет результаты тестирования", - говорится в сообщении Офиса омбудсмена. За сутки в области зафиксированы 27 новых случая заражения. Первые инфицированные зарегистрированы на Тернопольщине 19 марта.

Киевская область – 866 инфицированных. Власти региона сообщили о вспышке заболевания в детском доме "Надежда" в селе Мокрец. "2 мая получили шесть положительных результатов. Пятеро взрослых и один ребенок. Ученик 5 класса находится на лечении в Броварской городской центральной больнице. Заболевание проходит без симптомов и осложнений", — сообщил и.о. председателя ОГА Василий Володин. За сутки в области заразились 14 человек. За все время пандемии скончались от коронавируса 17 жителей региона. Впервые заражение COVID-19 зафиксировано в области 17 марта.

Ровенская область – 779 инфицированных. В области за сутки заразились коронавирусом 29 жителей. Первые инфицированные обнаружены в Сарненской районной больнице 27 марта.

Закарпатская область – 546 инфицированных. В Минздраве заинтересовались феноменом Межгорского района, где не выявлены ни одного случая заболевания. Эпидемиологи выехали на место, чтобы точно выяснить причины. В целом по региону за сутки заразились 15 жителей. Первые больные COVID-19 обнаружены в области 26 марта.

Львовская область – 514 инфицированных. По информации Львовского городского совета заболели коронавирусом в области за сутки 8 жителей. На данный момент в инфекционной больнице находятся 135 пациентов с диагнозом COVID-19, из них в реанимации – 3, на аппарате искусственной вентиляции легких – 2. За все время пандемии умерли от осложнений 16 больных, выздоровели 106. Первые зараженные во Львове обнаружены 20 марта.

Одесская область – 469 инфицированных. Власти сообщили о резком росте заболеваемости коронавирусом в регионе. За сутки в области зафиксированы 42 новых случая заражения. "За 5 дней мая количество пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" увеличилось на 192 человека - почти вдвое больше, чем за весь март и апрель", - объяснил ситуацию глава Одесской государственной администрации Максим Куцый. Наибольшее количество зараженных в Подольске – 215 больных. В Одессе инфицирован 81 житель, 65 заболевших находятся в Беляевском районе. За все время пандемии в области умерли 3 больных, 20 пациентов выздоровели. На данный момент госпитализированы 174 больных. Первые случаи инфекции выявлены в Одессе 24 марта.

Днепропетровская область – 478 инфицированных. За сутки зафиксированы 18 новых зараженных в регионе. Новые случаи коронавируса подтверждены в Кривом Роге, Днепре, Каменском, Подгородном, в Днепровском, Покровском и Софиевском районах. Главврач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко заявил, что вспышка заболеваемости в регионе произойдет после 10 мая. Первые инфицированные появились в Днепре 19 марта.

Винницкая область – 454 инфицированных. В регионе зафиксирован самый высокий показатель выздоровления от коронавируса по стране. В области за сутки победили смертельную инфекцию 70 жителей. За все время пандемии в Виннице от COVID-19 вылечились 216 человек, или 48% всех выявленных зараженных. За последние 24 часа зафиксированы 18 новых случаев коронавируса. Первая информация о зараженных в Виннице была опубликована 25 марта.

Житомирская область – 448 инфицированных. В Житомире зафиксирована вспышка болезни в городской больнице №2. Мэр города Сергей Сухомлин сообщил об обнаружении в лечебном учреждении сразу 16 инфицированных. Коронавирус подтвержден у 5 заведующих отделениями и у еще одного лица из состава руководства. В здании проведут полную дезинфекцию, все сотрудники и пациенты пройдут массовое тестирование на коронавирус. Еще одна вспышка заболевания зафиксирована в общежитии на проспекте Мира, 12. Коронавирус подтвердился у 3 жильцов. За сутки в регионе обнаружены 18 новых случаев заражения. Первые больные коронавирусом в области зарегистрированы 12 марта.

Кировоградская область – 401 инфицированный. Из 153 заболевших коронавирусом медицинских работника 50 являются сотрудниками частной клиники в Кропивницком. "Это 20% от общего числа работников. Часть из них работала по совместительству в других областных медучреждениях", - уточнил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь. За сутки новых инфицированных в регионе Минздрав не зафиксировал. Первые заразившиеся коронавирусом обнаружены в Кропивницком 29 марта.

Харьковская область – 377 инфицированный. По информации главы облгосадминистрации Алексея Кучера, в регионе лабораторно подтверждены 380 случаев заражения в Харькове, Волчанском, Змиевском, Дергачевском, Харьковском и Первомайском районах. Госпитализированы 153 человека, из них 4 на аппарате искусственной вентиляции легких. За сутки скончалась от коронавируса 64-летняя жительница. За все время пандемии умерли 10 больных, выздоровели 37. Минздрав сообщил о 16 зараженных за сутки. Первые инфицированные в области зарегистрированы 28 марта.

Волынская область – 343 инфицированных. За сутки в регионе выявлены 3 новых инфицированных коронавирусом. Впервые больные COVID-19 обнаружены на Волыни 25 марта.

Черкасская область – 314 инфицированных. Минздрав зафиксировал 2 новых зараженных в области. Первые случаи коронавирус подверждены на Черкащине 22 марта.

Запорожская область – 287 инфицированных. Результаты тестов на коронавирус жильцов общежития в Заводском районе оказались отрицательными. На данный момент там обнаружен только один больной. Минздрав сообщил о 2 заразившихся за сутки в регионе. Впервые COVID-19 выявлен в Запорожье 25 марта.

Полтавская область – 231 инфицированных. За последние сутки в регионе выявлены 5 новых заражений COVID-19. В Кременчуге власти закрыли центральную районную больницу на карантин. Из 85 установленных заболевших в городе 43 оказались сотрудниками больницы и членами их семей. Несмотря на это, в горсовете решили с 12 мая запустить общественный транспорт. Обязательными для пассажиров будет масочный режим и ограничение в транспорте по количеству сидячих мест. "Медицинских работников пускаем без очереди и перевозим бесплатно - это наша позиция…Льгот не будет", - проинформировал мэр Кременчуга Виталий Малецкий. Впервые коронавирус зафиксирован в Полтаве 27 марта.

Николаевская область – 163 инфицированных. За сутки в регионе зафиксирован еще один летальный случай болезни, количество зараженных увеличилось на 2 больных. За все время пандемии выздоровели 9 пациентов. Первые инфицированные зарегистрированы в селе Вороновка Вознесенского района 11 апреля.

Херсонская область – 142 инфицированных. За сутки заразились коронавирусом 3 жителя Каховского района. По информации главы облгосадминистрации Юрия Гусева, заболевание выявлено у 22-летней девушки, 42-летнего мужчины и 61-летней женщины. Первые зараженные COVID-19 обнаружены в Херсоне 25 марта.

Хмельницкая область – 119 инфицированных. В инфекционной больнице области скончался от осложнений коронавируса 45-летний мужчина из Старосинявского района. За сутки в регионе выявлены 3 новых случая заражения. С начала этого года в регионе умерли от инфекции 7 жителей региона, выздоровели 29. Первые больные с COVID-19 выявлены в Хмельницке 27 марта.

Сумская область – 112 инфицированных. За сутки ситуация с заболеваемостью в регионе не изменилась. Первые зараженные коронавирусом подтверждены в Сумах 25 марта.

Донецкая область – 83 инфицированных. В регионе выявлены 2 новых случая инфицирования за сутки. Впервые инфекция зафиксирована в области 18 марта.

Черниговская область – 64 инфицированных. Минздрав не зафиксировал в регионе новых инфицированных. Впервые больные коронавирусом обнаружены в области 26 марта.

Луганская область – 38 инфицированных. В регионе обнаружен один новый зараженный за сутки. На оккупированной территории в Луганске стало известно о вспышке заболевания в больнице №4. Заражены сразу 4 медицинских работника. Медучреждение закрыто на карантин. Первые зараженные коронавирусом в области обнаружены 25 марта.