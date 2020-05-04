Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 4 мая

Темпы распространения коронавируса в Украине существенно не снижаются. Ежедневно COVID-19 инфицируются около полутысячи украинцев. За истекшие сутки зафиксировано 502 новых случая заражения. По состоянию на 4 мая официальное число людей с диагнозом COVID-19 составляет 11913. В результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 288 человек. Число выздоровевших на сегодня составляет 1547 пациентов. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 4 мая

Черновицкая область - 1818 инфицированных. Область лидирует в Украине по числу зараженных коронавирусной инфекцией людей. Так, за последние сутки, по сообщению ОГА, в регионе появилось 73 новых заболевших, более 30 из которых – в городе Черновцы. Первое заражение в области также оказалось первым в Украине. Оно было подтверждено 3 марта.

Киев - 1511 инфицированных. По данным СНБО, в Киеве за истекшие сутки число новых заражений COVID-19 уменьшилось более чем в два раза и составило 17 человек по сравнению с 24-мя за предыдущий день. Заболели 6 женщин, 10 мужчин и один младенец. Также сообщается об очередном летальном случае от коронавируса. Первый случай COVID-19 в столице был подтвержден 16 марта.

Ивано-Франковская область - 965 инфицированных. На Прикарпатье за последние сутки выявлено 23 новых случая заболевания, а число умерших от коронавируса возросло до 54 человек. Об этом сообщает система мониторинга распространения эпидемии. Первый случай COVID-19 в области был обнаружен 19 марта.

Тернопольская область - 868 инфицированных. За последние сутки в Тернополе коронавирус был подтвержден у четырех медицинских работников. Кроме того, заболевание выявлено у троих жителей Тернополя, которые контактировали с больными. Первое заражение было обнаружено в регионе 20 марта.

Киевская область - 784 инфицированных. По информации местной ОГА, в области на сегодня официально подтверждено 784 случая заражения COVID-19, из которых 73 – у детей, 90 – у медицинских работников. За минувшие сутки выявлено 37 новых случаев. Впервые инфекция в области была обнаружена 17 марта.

Ровненская область - 726 инфицированных. По информации ОГА, в селе Познань Рокитнивского района выявили 6 человек, инфицированных коронавирусом, в связи с чем здесь усилили карантин и установили блокпост. Первое заражение в области было официально подтверждено 27 марта.

Закарпатская область - 508 инфицированных. Сегодня на Закарпатье зафиксирована 10-я смерть от осложнений Сovid-19. По информации департамента здравоохранения ОГА, скончался пенсионер из Раховского района. Первое официальное подтверждение COVID-19 в регионе было зафиксировано 26 марта.

Львовская область - 473 инфицированных. Сегодня в области подтвержден 15-й летальный случай от COVID-19, о чем сообщили во Львовском штабе по борьбе с распространением коронавируса. Первый случай заражения был зафиксирован в регионе 20 марта.

Днепропетровская область - 448 инфицированных. За минувшие сутки, по сообщению ОГА, в области лабораторное подтверждение получили 13 новых случаев COVID-19. Заболели 8 жителей Днепра и пятеро – из Кривого Рога. 19 марта на Днепропетровщине впервые была обнаружена коронавирусная инфекция.

Винницкая область - 435 инфицированных. По сообщению главы облгосадминистрации, сегодня в регионе зафиксирована четвертая смерть от коронавируса. Умерла 66-летняя винничанка, у которой помимо COVID-19 были другие хронические заболевания. Первый случай коронавируса в области был диагностирован 25 марта.

Житомирская область - 423 инфицированных. По данным местной ОГА, на Житомирщине за последние сутки подтверждены 30 новых случаев заражения. Наибольшее число заболевших – 148 человек наблюдается в Житомире, 85 – в Коростене и 79 – в Бердичеве. Первое инфицирование в области подтверждено 12 марта.

Одесская область - 409 инфицированных. На сегодняшний день область вышла в лидеры по количеству заразившихся за сутки. По информации министра здравоохранения Украины, за истекший день число случаев COVID-19 в Одесском регионе составило 80 человек. Впервые коронавирус здесь подтвердился 24 марта.

Кировоградская область - 397 инфицированных. Сегодня в местной ОГА сообщается о пяти выздоровевших от COVID-19, среди которых – 13-летний ребенок, а также медицинские работники. Первое заражение коронавирусом в области было обнаружено 29 марта.

Харьковская область - 348 инфицированных. По информации ОГА, на сегодня в области подтверждено 350 случаев COVID-19, госпитализировано 133 человека, а 172 пребывают на самоизоляции. Трое больных находятся в реанимации, в том числе – два медика. Также сообщается о новых летальных случаях – умерли харьковчане 61 и 70 лет. Первое инфицирование коронавирусом в области обнаружено 28 марта.

Волынская область - 324 инфицированных. По состоянию на сегодня в регионе выявлено 324 случая инфицирования коронавирусом, в том числе 64 человек выздоровели, шесть – умерли. За последние сутки число больных возросло на 9 человек. Первый случай COVID-19 в области был официально подтвержден 25 марта.

Черкасская область - 308 инфицированных. По сообщению мэра Черкасс, на сегодня в Черкасской городской инфекционной больнице с COVID-19 пребывает 14 пациентов, из них пятеро – в тяжелом состоянии. Первый случай коронавируса был зафиксирован в области 22 марта.

Запорожская область - 275 инфицированных. По сообщению областного лабораторного центра МЗ Украины, на сегодня в области COVID-19 обнаружен у 275 жителей, среди которых –27 детей. Число заболевших медиков в регионе достигло 53-х. Здесь первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 25 марта.

Полтавская область - 222 инфицированных. За последние сутки число зараженных COVID-19 в области возросло на 10 человек. В Кременчугском районе, по данным местной РГА, лабораторно подтверждены 8 случаев коронавируса, в том числе четыре – летальных. Также сообщается, что врач районной больницы находится в тяжелом состоянии. Первый случай COVID-19 в Полтавской области был обнаружен 27 марта.

Николаевская область - 149 инфицированных. Местная ОГА сообщает о 12 новых случаях заражения COVID-19 за последние сутки. А общее число инфицированных в области увеличилось до 161 человека, из которых 40 – медики. Наибольшее число зараженных: 53 человека – в Домановском районе, 41 – в Вознесенском, 22 – в Южноукраинске, 19 – в Новоодесском, 11 человек – в Николаеве. Первое официальное подтверждение COVID-19 в регионе было зафиксировано 11 апреля.

Херсонская область - 136 инфицированных. По сообщению мэрии, в области за истекшие сутки подтвержден один случай нового заболевания у 53-летнего жителя Голой Пристани. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Всего на сегодня в области насчитывается 139 инфицированных COVID-19, из которых 52 человека выздоровели, два – умерли. Впервые инфекция в регионе была обнаружена 25 марта.

Хмельницкая область - 115 инфицированных. Местная ОГА информирует о новом летальном случае от коронавируса. Умер 67-летний пациент из Каменец-Подольского района, который ранее был директором Каменец-Подольского цементного завода. Первый случай заражения COVID-19 в области был выявлен 27 марта.

Сумская область - 110 инфицированных. На Сумщине сегодня коронавирус впервые обнаружен в Сумском районе, о чем информирует областной лабораторный центр. Всего в регионе на сегодня официально подтверждено 110 случаев инфицирования COVID-19, из которых четыре – летальных. Первое заражение коронавирусом в области произошло 25 марта.

Донецкая область - 70 инфицированных. За последние сутки в Донецкой области не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом. Первый официальный случай коронавируса в регионе получил подтверждение 18 марта.

Черниговская область - 54 инфицированных. По сообщению ОГА, за последние сутки в области обнаружено 8 новых случаев инфицирования COVID-19: заболели 7 жителей Боровицкого района и одна женщина из поселка Варва. Также сообщается об очередной смерти больной из Варвинского района. Первый случай заражения в регионе произошел 26 марта.

Луганская область - 37 инфицированных. За истекшие сутки в Луганской области, как и на Донетчине, не было выявлено новых заболевших коронавирусом. Кроме того, здесь выявлено наименьшее число положительных тестов с COVID-19. Впервые коронавирусная инфекция в области была подтверждена 25 марта.